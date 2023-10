Geldautomatensprengung

Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 02:59 Uhr

Folgemeldung: Nach derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich im vorliegenden Fall um eine versuchte Geldautomatensprengung. Der Geldautomat wurde durch die zwei Explosionen zwar erheblich beschädigt, hielt aber soweit stand. Die unbekannten Täter gelangten somit nicht an das Bargeld und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Durch die Explosionen wurde der Innenbereich der Bankfiliale erheblich in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstand. Angrenzende Gebäude wurde durch die Explosionen nicht beschädigt.

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein reines Gewerbeobjekt. Person haben sich zum Zeitpunkt der Sprengung nicht im Objekt befunden.

Die Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamts waren vor Ort im Einsatz, um weitere Gefahren am Tatort auszuschließen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde hierbei auch festgestellt, dass die unbekannten Täter Festsprengstoff zur Tatausführung verwendet haben.

Neben der Polizei war die freiwillige Feuerwehr Oberaula mit 30 Einsatzkräften vor, außerdem befand sich vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz.

Entgegen der Erstmeldung wird aktuell von einer dunklen Limousine, vermutlich der Marke Audi, als Fluchtfahrzeug ausgegangen. Die unbekannten Täter flüchteten in Fahrtrichtung Oberaula-Hausen und dann vermutlich weiter in Richtung der Bundesautobahn.

Zeugen die Hinweise zur Tat, auch zum Fluchtfahrzeug und der weiteren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter 0561/910-0 bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Firmengebäude

Tatzeit: Donnerstag, 19.10.2023, 23:07 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 23:57 Uhr

Unbekannten Täter sind im angegebenen Tatzeitraum in ein Firmengebäude für Abbruch- und Tiefbauarbeiten (u. a.) in der Niedervorschützer Straße in Gudensberg-Obervorschütz eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Innenbereich wurde durch die unbekannten Täter dann noch eine weitere Glastür zerstört, um in angrenzende Räumlichkeiten zu gelangen. Durch die unbekannten Täter wurden alle Räumlichkeiten betreten und nach möglichem Diebesgut abgesucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen flohen die unbekannten Täter dann aber ohne Diebesgut vom Tatort.

Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter Telefon 05681/774-0 entgegengenommen.