Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Hochwertige Räder von Auto entwendet, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter vier Kompletträder von einem Auto in Frankenberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf das Gelände einer Autofirma in der Straße Am Grün in Frankenberg. Hier hoben sie, wahrscheinlich mit einem Wagenheber, einen Mercedes an und bockten ihn anschließend mit Pflastersteinen auf. Die Täter lösten die Radmuttern und entwendeten alle vier Kompletträder mit den Felgen der Marke Mercedes-AMG in der Größe 20 Zoll. Der Gesamtwert beträgt etwa 6.000 Euro.

Bereits in den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Diebstählen von hochwertigen Kompletträdern in Frankenberg. Die Polizeistation Frankenberg geht davon aus, dass es sich dabei um dieselben Täter handelt und bittet unter der Tel. 06451-72030 um Hinweise.