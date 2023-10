Trickdiebe geben sich als Dachdecker aus: Polizei sucht Zeugen in Niederzwehren

Kassel-Niederzwehren:

Zwei unbekannte Trickdiebe haben sich am gestrigen Donnerstagmorgen als Dachdecker ausgegeben und eine hochbetagte Frau aus dem Kasseler Stadtteil Niederzwehren bestohlen. Die beiden Männer waren gegen 9 Uhr unangekündigt am Haus der Seniorin in der Straße „Am Donarbrunnen“ erschienen und hatten sie auf einen angeblich sichtbaren Schaden an ihrem Dach hingewiesen, den sie reparieren könnten. Die hochbetagte Frau ließ die vermeintlichen Handwerker ins Haus, um das weitere Vorgehen mit ihnen zu besprechen. Während einer der Männer ins Obergeschoss ging, um das Dach zu begutachten, verwickelte sein Begleiter die Seniorin im Erdgeschoss in ein Gespräch und lenkte sie ab. Unter dem Vorwand, für die Reparatur wiederzukommen, verschwanden die Täter und kehrten auch nicht mehr zurück. Anschließend musste das Opfer den Diebstahl von Bargeld aus einer Tasche im Flur feststellen. Die beiden Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1.) Etwa 50 Jahre, ca. 1,75 Meter, schlank, kurze dunkle Haare, Cordhose mit Farbklecksen, Handschuhe, sprach akzentfrei Deutsch, hielt ein leuchtendes unbekanntes Gerät in der Hand.

2.) 30 bis 40 Jahre, ca. 1,75 Meter, kräftige/füllige Statur, kurze dunkle Haare.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Nächtlicher Einbruch in Discounter: Streifen nehmen zwei Täter fest

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Die schnelle Festnahme zweier Einbrecher noch auf frischer Tat gelang Streifen der Kasseler Polizei in der vergangenen Nacht im Glockenbruchweg. Kurz vor Mitternacht war die Mitteilung eines Sicherheitsdienstes wegen der ausgelösten Alarmanlage des Discounters bei der Polizei eingegangen. Nahezu zeitgleich meldeten sich Zeugen über den Notruf 110, die durch den akustischen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und zwei Maskierte auf ihrem Beutezug durch das hellerleuchtete Geschäft sehen konnten. Sofort waren zahlreiche Streifen zu dem Discounter geeilt, woraufhin für die beiden 22 und 47 Jahre alten Männer noch im Markt die Handschellen klickten. Wie die Tatortaufnahme ergab, waren die Einbrecher durchweg brachial vorgegangen und hatten mehrere Scheiben eingeschlagen, um in das Geschäft einzusteigen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bei ihrem Beutezug hatten es die Täter offenbar auf Elektrogeräte, Alkohol und Haushaltsgeräte abgesehen, die sie bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten, bevor sie dingfest gemacht wurden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel, die bereits amtsbekannt sind, befinden sich seit ihrer Festnahme im Polizeigewahrsam. Aktuell wird durch die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird. Die Ermittlungen dauern an.

Folgemeldung zum tödlichen Unfall auf Wolfhager Straße: Ermittlungen dauern an; Vollsperrung aufgehoben

Kassel-Rothenditmold: Nach dem tödlichen Unfall auf der Wolfhager Straße in Kassel, nahe der Brandaustraße, ist die Vollsperrung soeben aufgehoben worden. Ein Gutachter, der mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt wurde, hat seine Arbeiten vor Ort abgeschlossen. Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Bergungsarbeiten sind ebenfalls beendet.

Wie die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Nord berichten, war es gegen 8 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 24-jähriger Autofahrer mit einem VW vom Parkstreifen rechtsseitig der Wolfhager Straße stadtauswärts in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem stadtauswärts auf der Wolfhager Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten VW, der von einer 29-jährigen Frau gesteuert wurde. Dieser Pkw geriet nach der seitlichen Kollision mit dem ausparkenden Auto in den Gegenverkehr, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden, stadteinwärts fahrenden Rollerfahrer kam. Der 65-jährige Fahrer des Motorrollers war so schwer verletzt worden, dass für ihn leider jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 24-Jährige und die 29-Jährige erlitten beide einen Schock und wurden seelsorgerisch betreut. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

