Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wildeck. Zeugen informierten am Donnerstag (19.10.) die Polizei, als gegen 18.25 Uhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Wildeck auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße rückwärts ausparkte und dabei ein geparktes Wohnmobil beschädigte. Vor dem geparkten Fahrzeug hielt sich derzeitigen Erkenntnissen nach zudem eine Frau auf, die dem Pkw des 26-Jährigen ausweichen musste. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern, flüchtete der Pkw-Fahrer. Er konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg angetroffen werden. Da der Verdacht des Alkohol- und Drogenkonsums bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der 26-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

20-Jähriger schwer verletzt

Bebra. Ein 20-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Nentershausen befuhr am Donnerstag (19.10.), gegen 17.20 Uhr, die B 27 aus Richtung Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Aus bislang unklarer Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Beifahrerin leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.10.), gegen 14.20 Uhr, befuhren ein 66-jähriger Opel-Fahrer aus Kirchheim und eine 51-jährige Ford-Fahrerin aus Oberaula die Alsfelder Straße in Asbach in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes wollte der Fahrer des Opels auf diesen einbiegen. Dies bemerkte die dahinterfahrende 51-Jährige derzeitigen Erkenntnissen nach zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin des 66-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (19.10.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 34-jährige Suzuki-Fahrerin aus Neuenstein die B 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Heenes. Aus bislang unklarer Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte mehrfach die Leitplanken und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin und ein sechsjähriges Kind kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (19.10.), zwischen 6.10 und 16.50 Uhr, parkte eine 19-jährige Golf-Fahrerin aus Hohenroda auf dem Parkplatz P2 in der Heinrich-Börner-Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Von zwei Pkw entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (17.10.) und Freitagnacht (20.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen „KS-S 4961“ und „MR-LR 1903“. Betroffen waren ein Subaru Legacy und ein Skoda Fabia, die in diesem Zeitraum auf einem Pendlerparkplatz in der Straße „Pfefferhöhe“ in Liederbach geparkt waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe von Sportgeschäft eingeschlagen

Alsfeld. Ein unbekannter Täter schlug derzeitigen Erkenntnissen nach in der Nacht zu Freitag (20.10.), gegen 2.35 Uhr, die Schaukastenscheibe eines Sportgeschäftes in der Straße „Roßmarkt“ ein. Dort entnahm der Langfinger eine bislang unbekannte Menge an Schuhen. Ausgestellt war jeweils nur der linke Schuhe eines jeden Modells. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Marburger Straße. Er kann als männlich, circa 180 Zentimeter groß beschrieben werden und war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Basecap. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Fulda. In der Karlstraße kam es in der Nacht zu Dienstag (17.10.), gegen 4 Uhr, in der Fußgängerzone zu einer Körperverletzung. Dort verhielt sich ein Unbekannter aus bisher unklaren Gründen einem 23-jährigen aus Fulda gegenüber zunächst aggressiv und schlug ihm in der Folge unvermittelt ins Gesicht. Der Fuldaer wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beide Beteiligte waren in Begleitung einer weiteren Person. Beide Beteiligte waren in Begleitung einer weiteren Person. Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart, Haare nach hinten gekämmt und an den Seiten kurz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Am Dienstag, 17.10.2023, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrer eines Jeep Cherokee samt Anhänger aus der Tschechischen Republik die B 27 aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Kreuzung zur A4 wollte er auf diese auffahren. Ein 58jähriger Fahrer eines Seat aus Bebra befuhr die B 27 in Richtung Unterhaun. Beim Abbiegen missachtete der Fahrer des Jeeps das Rotlicht der LZA und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer aus Bebra wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 11650 Euro.

Bad Hersfeld – Am Dienstag, 17.10.2023, gegen 15:50 Uhr, befuhren eine 59jährige Fahrerin eines Mazda aus Bad Hersfeld und eine Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. Die Fahrerin des Mazda musste verkehrsbedingt halten, die Fahrerin des Polo bemerkte die zu spät und fuhr auf. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13000 Euro.