Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

23.10.2023:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3009, Kilianstätten in Richtung Nidderau, Höhe Zufahrt Autokontor (Unfallschwerpunkt); K 859, Großauheim in Richtung Kleinauheim, im Bereich der Limesbrücke (Unfallschwerpunkt);