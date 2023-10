Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Spielhalle überfallen,

Friedrichsdorf-Seulberg, Am Houiller Platz, Donnerstag, 19.10.2023, 22:08 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in Friedrichsdorf-Seulberg zu einem Überfall auf eine Spielhalle, bei dem der bewaffnete Täter wenige Hundert Euro Bargeld erbeutete. Gegen 22:10 Uhr betrat der Unbekannte die an der Anschrift „Am Houiller Platz“ gelegene Spielhalle, zeigte einer Angestellten ein mitgeführtes Messer und verlangte Geld. Mit der Beute flüchtete der Täter dann nach draußen, wo den ersten Erkenntnissen zufolge ein Mittäter auf einem E-Scooter wartete. Mit diesem flüchteten dann beide Personen vom Tatort. Der Täter sei circa 16 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er habe braune Augen und eine leicht bräunliche Hautfarbe gehabt. Er sei mit einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze und hellblauen Akzenten sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Weiterhin habe er eine blaue Maske (nicht medizinisch) getragen. Der Mittäter auf dem Roller sei ebenfalls circa 16 Jahre alt und mit dunkler Kleidung bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Einbrecher kommen über Balkon,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Cabourgweg, Mittwoch, 18.10.2023, 08:15 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 11:50 Uhr

(he)Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag brachen unbekannte Täter in Ober-Eschbach in ein Einfamilienhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher kletterten über den Gartenzaun des im Cabourgweg gelegenen Grundstücks und anschließend auf den Balkon des ersten Obergeschosses. Von dort drangen sie gewaltsam in das Hausinnere ein und durchsuchten dieses. Mit aufgefundenem Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

E-Bikes aus Garage gestohlen,

Kronberg, Dettweilerstraße, Dienstag, 17.10.2023, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 21:00 Uhr

(he) Im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 21:00 Uhr entwendeten Diebe in Kronberg aus einer Garage zwei E-Bikes im Wert von circa 2.000 Euro. Die Räder waren zum Tatzeitpunkt in einer in der Dettweilerstraße gelegenen Garage abgestellt. Täterhinweise liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei in Königstein bittet unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Bushaltestelle stark beschädigt,

Usingen, Am Kurberg, Donnerstag, 19.10.2023, 17:55 Uhr

(he)Gestern, am frühen Abend, verlor der Fahrer eines Klein-Lkw in Usingen kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Bushaltestellenunterstand. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der 29-jährige Fahrer des Renault Traffic war gegen 18:00 Uhr auf der Höhenstraße in Richtung „Am Kurberg“ unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr der Fahrzeugführer über den Kreuzungsbereich der beiden Straßen hinweg in den gegenüberliegenden Unterstand. Dabei wurden sowohl dieser als auch das Fahrzeug stark beschädigt. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Gemarkung Glashütten, Landesstraße 3025, Höhe Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.