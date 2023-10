Beutel mit Drogen verloren,

Dornburg-Frickhofen, Donnerstag, 19.10.2023, 14:50 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein Mann einen Beutel mit illegalen Drogen an seiner Arbeitsstelle verloren und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 19-Jährige hatte bei der Arbeit einen Klarsichtbeutel mit Betäubungsmitteln verloren. Daher verständigte seine Vorgesetzte die Polizei und übergab die Drogen an eine Streife. Die Beamten stellten die nicht geringe Menge der Substanz sicher und fuhren zur Wohnanschrift des 19-Jährigen. Dort trafen sie den jungen Mann als Fahrer in einem Auto an. Einen Drogentest lehnte er ab, weshalb die Polizisten ihn festnahmen. In den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle wurde anschließend auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Eine Richterin ordnete zudem die Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen an. Hierbei fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie Verkaufs- und Verpackungsmaterial. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Handeltreibens mit und Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln sowie Fahrens unter Drogeneinfluss.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Elz, Gartenstraße, Mittwoch, 18.10.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 06:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Elz ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Baumaschinen daraus entwendet worden. Ein 42-Jähriger hatte einen weißen Ford Transit in der Gartenstraße abgestellt. Ein oder mehrere unbekannte Diebe nutzten die Dunkelheit aus und öffneten eine Schiebetür an dem Fahrzeug gewaltsam. Auf diese Weise in den Innenraum gelangt, entwendeten der oder die Unbekannten Baumaschinen wie eine Stichsäge, einen Akkuschrauber oder eine Fugensäge und einen gefüllten Werkzeugkasten. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt mit der Beute im Wert von circa 1.500 EUR. Zudem hinterließen sie einen Schaden in Höhe von knapp 1.000 EUR am Fahrzeug. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Motorroller gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 17.10.2023, 15:20 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Freitag in Limburg einen Motorroller gestohlen. Eine 57-Jährige hatte einen weißen Motorroller der Marke „Xiamen“ am Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt und per Lenkradschloss gesichert. Als sie am Freitagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 094-JAM im Wert von circa 1.500 EUR verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Bei Auffahrunfall verletzt,

Bad Camberg-Erbach, Bundesstraße 8, Donnerstag, 19.10.2023, 08:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist bei einem Auffahrunfall in Erbach ein Mann leicht verletzt worden. Eine 36-Jährige befuhr mit einem Mercedes die Limburger Straße in Erbach aus Niederselters kommend in Richtung Bad Camberg. Als ein weiterer Mercedes vor ihr an der roten Ampel zur Erlenbachstraße anhielt, bemerkte sie dies offenbar zu spät und prallte gegen dessen Heck. Bei dem Aufprall wurde dessen 20-jähriger Fahrer leicht verletzt, musste aber nicht direkt ärztlich versorgt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000EUR.

Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Merenberg, Landesstraße 3109, Freitag, 20.10.2023, 00:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist bei Merenberg ein Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei verletzt. Der 46-Jährige war mit einem Mercedes auf der L 3109 von Waldernbach in Richtung Merenberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überfuhr zwei Leitpfosten und kippte schließlich im Graben auf die rechte Seite. Bei dem Unfall wurde der 46-Jährige verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 EUR.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Camberg, B 8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.