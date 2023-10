Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Reizstoff besprüht,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 19.10.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Schwalbacher Straße wurden am

Donnerstagmorgen mehrere Personen von einem unbekannten Täter mit Reizstoff

besprüht. Eine 23-jährige Frau und deren 21-jähriger Begleiter waren gegen 07.45

Uhr mit dem späteren Angreifer im Bereich der Bushaltestelle an der Ecke zur

Dotzheimer Straße aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits habe der Unbekannte

dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und dann beide mit Reizstoff attackiert.

Von dem versprühten Reizstoff wurden auch noch drei in der Nähe befindliche

Personen getroffen und verletzt. Der Angreifer soll nach der Tat in Richtung

Oranienstraße davongelaufen sein. Er wurde als ca. 40 Jahre alt, etwa 1,60-1,70

Meter groß und kräftig mit heller Haut beschrieben. Getragen habe er eine

schwarze Jacke, eine blaue Jeans und einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich, Josef-Brix-Straße,

19.10.2023, 14.50 Uhr bis 15.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Wohnhaus in der Josef-Brix-Straße von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten eine Terrassentür des Hauses auf, um

sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie

die Wohnräume nach Wertgegenständen und erbeuteten diverse Schmuckstücke sowie

Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt und Schreckschusswaffe sichergestellt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 20.10.2023, 04.10 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in

Wiesbaden einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt und eine

mitgeführte Schreckschusswaffe sichergestellt. Eine Streife kontrollierte den

22-jährigen Audifahrer gegen 04.10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Ring. Zunächst kam

heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im

weiteren Verlauf wurde bei der Kontrolle noch eine Schreckschusswaffe

aufgefunden und sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes

gegen das Waffengesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die

kommende Woche:

Montag: A66 Ri. RÜD, zw. AS Frauenstein & AK Schierstein

Dienstag: A3 Ri. FFM, Höhe Parkplatz Theißtal

Donnerstag: Bundesstraße 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Autobahnpolizei

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 19.10.2023, 16:05 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Wiesbaden wurden am

Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Ein 66-jähriger Schweizer befuhr

mit einem Renault die A 3 auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Köln.

Als die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, bemerkte dies

der Renault-Fahrer zu spät und prallte gegen das Heck eines Audi, der von einem

47-Jährigen gesteuert wurde. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch

gegen den vorausfahrenden VW eines 56-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden

die beiden Insassen des Renault verletzt, beide brachte der Rettungsdienst in

ein Krankenhaus. Den Renault musste die Autobahnpolizei abschleppen lassen, der

Sachschaden wird auf circa 19.000 EUR geschätzt.

Randalierer aus Reisebus geholt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 19.10.2023, 15:50 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei hat am Donnerstagnachmittag einen Randalierer aus

einem Reisebus geworfen. Der Fahrer eines Flixbuses rief gegen 15:50 Uhr die

Polizei, da ein Fahrgast andere Mitfahrer beleidigte, laut Musik hörte und

dessen Anweisungen ignorierte sowie den Bus auf Aufforderung nicht verlassen

wollte. Da der Fahrer somit den Bus nicht sicher steuern konnte, hatte er an der

Tank- und Rastanlage Medenbach angehalten. Dort holte eine Streife den

betrunkenen 52-Jährigen von seinem verdreckten Sitz, auch den Beamten gegenüber

war er äußert unkooperativ und uneinsichtig gegenüber. Somit setzte der Bus

schließlich die Fahrt ohne den Störenfried weiter. Damit der Betrunken keine

weiteren Gefahren an der Autobahn verursachen konnte, brachte die Streife ihn

zum Hauptbahnhof Wiesbaden. Von da aus konnte er seine Reise fortsetzen.

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) veranstaltet Hochschultag zum Thema: „Öffentliche Verwaltung 2030 – menschlich, vielfältig, digital „

Wiesbaden (ots) – Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und

Sicherheit(HöMS)nimmt die wachsenden Herausforderungen für die öffentliche

Verwaltung bis zum Jahr 2030 in den Blick und diskutiert den damit verbundenen

Veränderungsbedarf in den Bereichen Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten.

Ziel muss es sein, auch zukünftig mit den aktuellen Entwicklungen in diesen

Bereichen Schritt zu halten und die nächsten Generationen für Verwaltungsberufe

begeistern zu können. Dafür gilt es einen Blick in die Zukunft der öffentlichen

Verwaltung zu werfen und sich mit den Neuerungen und Chancen der kommenden Jahre

auseinanderzusetzen. Dabei steht die Bedeutung von Menschlichkeit, Vielfalt und

Digitalisierung für eine moderne und effiziente Verwaltung im Fokus.

Der Fachbereich Verwaltung der HöMS führte in Kooperation mit der

Landeshauptstadt Wiesbaden am 10. Oktober 2023 seinen ersten Hochschultag durch

und machte genau das zum Thema.

In seiner Eröffnungsrede sprach der Präsident der HöMS Dr. Walter Seubert seinen

besonderen Dank für die Unterstützung und Zusammenarbeit an Oberbürgermeister

Gert-Uwe Mende aus und betonte:

„Ich bin ganz begeistert vom heutigen Hochschultag. Wir haben die richtigen

Zukunftsthemen auf der Agenda. Ich freue mich über einen regen Austausch und

viele Diskussionen. Am Ende geht es darum, wie die Verwaltung zukunftsgerecht

aufgestellt werden kann, so dass sie vielfältig, digital als auch menschlich

ist“.

In einem digitalen Grußwort führte die Hessische Ministerin für Digitale

Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina Sinemus aus:

„Die öffentliche Verwaltung muss vielfältig, digital aber auch menschlich sein

und bleiben, ganz analog. Der Titel der Veranstaltung zeigt sehr gut, worum es

geht und worauf es ankommt. Für Sie als Studierende gilt, sich dabei

insbesondere notwendige Kompetenzen im Digitalbereich anzueignen. Für Sie als

Lehrende geht es darum, die Studierenden bestmöglich auf ihr Berufsleben

vorzubereiten, aber auch ihnen einfach mal Mut zu machen, digitaler zu werden.

Ihre Expertise und Erfahrung, da kommt es darauf an, weil die Zukunft der

Verwaltung – und das wissen wir alle – muss um die Prozesse zu erleichtern,

digitaler werden. Über allem steht aber, dass die Verwaltung mehr denn je, sich

an den menschlichen Bedürfnissen auszurichten hat. Denn Digitalisierung soll dem

Menschen nutzen, nicht umgekehrt. Das gilt auch in der Verwaltung. Und damit

Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung zufrieden sind, müssen wir die

Prozesse so anpassen, dass sie ihnen nutzen“.

Im ersten Teil der Veranstaltung befasste sich der Vortrag des Keynotespeakers

Prof. Dr. Richard Merker, Personal- und Organisationsexperte an der HöMS, Campus

Kassel, mit dem Thema „Ausgewählte Baustellen des Personalmanagements“.

Er arbeitete in einem rund 45-minütigen Vortrag aktuelle Probleme im

Zusammen-hang mit Fragen des demografischen Wandels, des Wissensmanagements und

einem modernen Personalmarketing heraus. Hierbei plädierte er für eine

längerfristige, offensive Kampagne aller hessischen Lan-des- und

Kommunalbehörden, um das Image der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber

hessenweit positiv zu beeinflussen.

„Keine Kirchturmpolitik mehr! Wir können uns das dezentrale „Herumwursteln“ im

Personalmarketing nicht mehr leisten! Hessen benötigt für die Gesamtheit der

öffentlichen Institutionen dauerhaft eine landesweite Imagekampagne!“, so Prof.

Dr. Richard Merker.

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Workshops

aus-gewählte Facetten des Themas. New Work, Zukunftskompetenzen und kreative

Ideen zum Employer Branding standen dabei im Fokus. Die Workshops wurden

gemeinsam von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Verwaltungspraxis

geleitet.

Zum Abschluss des Hochschultages fand die Verleihung des Hochschulpreises des

Fachbereichs Verwaltung statt. An dieser Stelle wurden die besten

Abschlussarbeiten von Absolventinnen und Absolventen geehrt. Dies geschah zum

ersten Mal nach einer Überarbeitung der Kriterien, die dem breiteren

Studienangebot im Fachbereich Verwaltung geschuldet ist. Verbunden damit war

auch eine Umbenennung des Preises, der zuvor 14 Mal als Annette von

Harbou-Förderpreis vergeben wurde, im An-denken an die 2006 verstorbene Gießener

Hochschullehrerin. Deren Witwer Dr. Joachim von Harbou stiftete dem Förderverein

an der (damals noch) HfPV alljährlich das Preisgeld, wofür Hochschule und

Förderverein noch einmal herzlich dankten.

Den ersten Preis gewann Lorena Helmer mit ihrer Arbeit zu baurechtlichen Fragen

des „Wohntrends ‚Tiny House'“. Die Jury entschied statt eines dritten Platzes,

zwei zweite Plätze zu vergeben und zwar an Pawel Kolesnik für seine Bewertung

des „Assessment-Center als multimodale Auswahlmethode“ für die Personalauswahl

in der öffentlichen Verwaltung und an Kirsten Vesper für ihre Arbeit zur

„Bürgernahe[n] Verwaltungssprache in der Praxis“. Ein großes Dankeschön

richteten Hochschule und Förderverein an die Jury des dies-jährigen

Hochschulpreises, die aus 27 spannenden und interessanten Einreichungen der

Abschlussjahrgänge 2022 und 2021, die besten Arbeiten auswählte.

Der diesjährige Hochschultag diente dem intensiven Austausch gemeinsam mit

Studierenden, Lehrenden und Angehörigen der HöMS sowie Expertinnen und Experten

aus Wissenschaft und Verwaltungspraxis.

Die Veranstaltung bot für alle Beteiligten und Teilnehmenden die ideale

Plattform, um über die Bedeutung von Menschlichkeit, Vielfalt und

Digitalisierung für eine moderne und effiziente Verwaltung zu diskutieren, den

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen zu suchen und sich

mit diesen zu vernetzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Taxi-Fahrer mit Messer bedroht, Oestrich-Winkel,

Hauptstraße, Freitag, 20.10.2023, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat ein Fahrgast einen Taxi-Fahrer in

Oestrich-Winkel mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf wurde der Mann mit

Drogen im Gepäck festgenommen. Gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei zu einer

Bedrohung eines Taxi-Fahrers in die Hauptstraße gerufen. Vor Ort wurde der 58

Jahre alte Fahrer des Taxis angetroffen, welcher den Beamten gegenüber angab,

dass er einen Fahrgast in die Hauptstraße gefahren habe. Während des

Bezahlvorgangs habe der Gast plötzlich ein Messer gezogen und den 58-jährigen

bedroht. Der Mann habe den Chauffeur nicht angegriffen und sei von ihm in die

Flucht geschlagen worden. Während der fußläufigen Flucht habe der Unbekannte

lauthals und wirr umhergerufen, was auch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner auf

den Plan rief, ihrerseits die Polizei zu verständigen. Während der

Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter, ein 29-jähriger aus Frankfurt,

angetroffen und festgenommen werden. In seinen Taschen fanden die Beamten Drogen

in Form von Amphetamin und stellten diese sicher. Da er sich offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht und

dort aufgenommen. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

Fahrzeug aufgebrochen und Portemonnaie entwendet, Rüdesheim am Rhein,

St.-Urban-Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023,

08:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Autoknacker in

Rüdesheim ein Portemonnaie. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die

Unbekannten einem in der St.-Urban-Straße geparkten BMW X3 und schlugen die

Scheibe der Fahrerseite ein. Auf diesem Wege gelang es ihnen, den Pkw zu öffnen

und aus einer im Fahrzeug zurückgelassenen Handtasche ein Portemonnaie samt

Inhalt zu stehlen. Im Anschluss suchten die Diebe mit ihrer Beute das Weite.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Postauto angefahren und geflüchtet, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch,

18.10.2023, 10:50 Uhr bis 10:55 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurde das Fahrzeug eines Paketzustellers angefahren und

beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Am Mittwoch

erschien der Fahrer eines Postautos bei der Polizeistation Idstein, um eine

Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Seinen Angaben zufolge hatte er sein Fahrzeug

gegen 10:50 Uhr in der Wiesbadener Straße am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer

38 abgestellt. Als er nach mehreren Zustellungen nur fünf Minuten später zum

Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim

Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Transporters abgefahren hatte.

Anschließend war die unbekannte Person einfach weitergefahren. Die Polizei

ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

bei der Polizeistation Idstein zu melden.

