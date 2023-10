Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ludwigshafen (ots) – Ein 61-jähriger Mann stürzte am gestrigen Tag (19.10.2023), als er mit seinem Fahrrad die Lagerhausstraße befuhr. Vermutlich rutschte der Hinterreifen seines Rades auf den regennassen Bahngleisen weg, die über die Fahrbahn verlaufen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigshafen (ots) – Ein 19-jähriger Ludwigshafener fuhr gestern (19.10.2023) mit seinem Auto durch die Wollstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen entgegenkommenden Rettungswagen touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rettungswagens leicht verletzt.

Am Auto des 19-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Rettungswagen wurde ein Streifschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursacht.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Gestern Abend (19.10.2023) fuhr ein Autofahrer durch die Mundenheimer Straße, als ein 12-jähriger Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße lief. Der Mann konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Es stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde an der Schläfe, weshalb es in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Auf einem Parkplatz in der Giulinistraße wurde am Donnerstag (19.10.2023) zwischen 04:00 und 13:00 Uhr ein schwarzer Mercedes beschädigt. Die Fahrzeughalterin bemerkte Kratzer an der Heckschürze, die zuvor nicht vorhanden waren. Aufgrund des Schadensbildes liegt die Vermutung nahe, dass ein anderes Auto den Mercedes beim Ein- oder Ausparken touchierte.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd/Mundenheim (ots) – In der Knollstraße schlugen unbekannte Täter zwischen dem 17.10.23, 18:30 Uhr und dem 18.10.23, 09:15 Uhr die Scheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten sie circa 150 Euro Bargeld und verursachten rund 350 Euro Sachschaden.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 18.10.23, 16:30 Uhr und dem 19.10.23, 07:30 Uhr in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen. Unbekannte Täter zerschlugen dort die Scheiben zweier geparkter Autos. Dabei entwendeten die Täter Elektrogeräte und weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in der Knollstraße oder der Erich-Reimann-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aktuell kommt es vermehrt zu Einbrüchen in abgestellte Fahrzeuge. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände für andere offen ersichtlich im Auto aufzubewahren. Nehmen Sie Wertsachen wie Portemonnaie, Handy oder wichtige Dokumente beim Verlassen an sich und belassen Sie diese auch über Nacht nicht im Fahrzeug.

Aufbruch eines Fahrzeuges – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch (18.10.2023) auf Donnerstag (19.10.2023) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Werksgelände der RNV an der K7/Hauptstraße. Sie schlugen die Seitenscheibe eines VW-Busses ein und entwendeten daraus Werkzeug im Wert von ca. 200 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbrüche im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide/Oggersheim (ots) – Unbekannte verschafften sich zwischen dem 16.10.23, 14:00 Uhr und dem 19.10.23, 06:45 Uhr vermutlich gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Dubliner Straße. Im Innern entwendeten sie diverse Werkzeuge im Wert von rund 1.200 Euro.

Zwischen Donnerstag (19.10.23, 22:30 Uhr) und dem Freitag (20.10.23, 02:20 Uhr) brachen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Comeniusstraße ein. Die Täter stahlen rund 1.000 Euro Bargeld und versachten durch den Einbruch etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dubliner Straße oder der Comeniusstraße festgestellt?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl – Täter entwendet rund 500 Euro Bargeld

Ludwigshafen (ots) Zum einem Trickdiebstahl kam es am 19.10.23 kurz nach 11 Uhr in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter erkundigte sich bei einem 85-Jährigen, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Als der Geschädigte seine Geldbörse öffnete, griff der Täter hinein und begab sich mit Bargeld in Höhe von rund 500 Euro auf die Flucht. Der Täter war laut dem Geschädigten zwischen 45 und 50 Jahre alt, circa 1,75 m bis 1,80 m groß und hatte kurze, dunkle Haare.

Haben Sie zur Tatzeit eine verdächtige Person in der Bremserstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bei dem sogenannten „Wechseltrick“ nutzen Täter bewusst die Gutmütigkeit potentieller Opfer aus. Während diese einen bestimmten Geldbetrag wechseln, stehlen die Täter Bargeldbeträge oder Wertgegenstände ihrer Opfer und flüchten im Anschluss mit ihrer Beute. Seien Sie daher misstrauisch, wenn Fremde Sie unter einem solchen Vorwand ansprechen und haben Sie Ihre Geldbörse und Ihre Wertsachen stets im Blick.

Betrüger am Telefon – Bankmitarbeiter verhindern hohen Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Ein 66-jähriger Mann aus Ludwigshafen erhielt am Donnerstag (19.10.23) gegen 05:45 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von seinem angeblichen Sohn. Dieser brauche Geld. Der Mann nahm daraufhin selbstständig Kontakt zu seinem echten Sohn auf und wurde durch ihn auf den Betrugsversuch aufmerksam. Ein Schaden entstand nicht.

Zu einem weiteren betrügerischen Anruf kam es am Mittwoch (18.10.23). Eine 73-Jähige erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten aus Oggersheim. Die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um die Verhaftung ihrer Tochter abzuwenden, müsse sie eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro bezahlen. Als die 73-Jährige den Betrag am Folgetag bei ihrer Bank abheben wollte, erkannten Bankmitarbeiter den Betrugsversuch und verständigten die Polizei.