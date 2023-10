Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren (Foto)

Kaiserslautern/Trippstadt (ots) – Mehrere Verletzte, 3 beschädigte Autos und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L503 zwischen Kaiserslautern und Trippstadt ereignet hat. Auslöser des Unglücks war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn.

Nach den bisherigen Ermittlungen nahm das Unglück gegen 6.40 Uhr seinen Lauf, als ein Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Trippstadt im Bereich „Rote Hohl“ in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Mit dem ersten entgegenkommenden Pkw kollidierte er „nur“ seitlich, mit dem nachfolgenden frontal.

Alle 3 Fahrzeuge wurden stark beschädigt und alle Insassen, insgesamt 6 Personen verletzt, einer davon schwer. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Auch ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallablaufs eingeschaltet. Die L503 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. |cri

Mietstreitigkeiten eskalieren

Kaiserslautern (ots) – Streitigkeiten über Mietrückstände erforderten am Donnerstagnachmittag das Eingreifen der Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen suchte der Vermieter seine Mieterin persönlich an ihrer Wohnadresse auf und es entwickelte sich ein Streitgespräch.

Die Frau schloss dann ihre Wohnungstür, um das Gespräch zu beenden. Der Mann schlug dann gegen ihre Wohnungs- und Terrassentür und forderte die Bewohnerin zu einem Gespräch auf.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.Die Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen. Auf den Vermieter kommt nun ein Strafverfahren hinsichtlich einer Bedrohung zu. |cpe

Oktober-Kerwe in Kaiserslautern steht vor dem Auftakt

Kaiserslautern (ots) – Vom 20. bis 30. Oktober 2023 heißt es auf dem Messeplatz in Kaiserslautern wieder „Einsteigen, Mitfahren und dabei sein“. Die Veranstalter rechnen damit, dass über die 10 Festtage bei hoffentlich gutem Wetter bis zu 200.000 Besucher auf die traditionelle Oktober-Kerwe in der Innenstadt strömen. Große Veranstaltungen, viele Menschen führen aber auch immer zu typischen wieder kehrenden Gefahren.

Die Polizei hat nachfolgend den ein oder anderen hilfreichen Tipp für Sie an der Hand. Achten Sie beispielsweise im Gedränge auf „lange Finger“ und sichern Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände gegen die Wegnahme durch Fremde.

Auch Alkohol und Trunkenheitsfahrten spielen immer wieder bei Volksfesten eine große Rolle. Lassen Sie bei Alkoholgenuss Ihr Fahrzeug stehen und kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Abholung, Mitfahrgelegenheit oder nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.

Seien Sie selbst wachsam und aufmerksam, machen Sie auch andere Festbesucher auf sichtbare Gefahren aufmerksam und geben Sie diese Informationen weiter.

Die Polizei und Ordnungsbehörden sind als Ansprechpartner für Sie vor Ort. Im Notfall wählen Sie die 110 für die Polizei oder die 112 für den Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Den Veranstaltungsplan und weitere Infos rund um die Kerwe finden Sie auf der offiziellen Webseite unter : https://s.rlp.de/Fxy8f . |cpe

Mit Falschgeld unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer aus Kaiserslautern zogen am Donnerstagabend in der Innenstadt die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die beiden Männer waren mit einem nicht zugelassen E-Scooter fußläufig unterwegs und wurden durch eine Polizeistreife kontrolliert. Auf Nachfrage konnte keiner der beiden die Herkunft, beziehungsweise den Eigentümer des Scooters benennen.

Weiterhin führte einer der Männer einen Betrag von 150 Euro Falschgeld, sogenanntes „Movie-Money“, mit sich. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt derzeit in einem solchen Fall und es konnten entsprechende Zusammenhänge mit den beiden Tatverdächtigen hergestellt werden.

Das Geld und der E-Scooter wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |cpe

Neben PKW die Hose runter gelassen

Kaiserslautern (ots) – Eine besonders unangenehme Begegnung hatte am Donnerstag kurz nach 14 Uhr eine junge Frau in der Merkurstraße. Ein ihr unbekannter Mann stand plötzlich neben ihrem PKW und zog seine Hose herunter. Die 27-Jährige ergriff dann nach eigenen Angaben sofort mit ihrem PKW die Flucht und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnte vor Ort niemanden mehr feststellen. Die Zeugin beschreibt den Mann wie nachfolgend: Zirka 1,80 Meter groß, dunkle Mütze, Ledermantel und Jeans.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas gesehen haben, oder denen der Unbekannte an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-0 mit der Kriminalinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cpe

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrfehler eines 25-jährigen Mannes führte am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzen Personen. Der junge Mann befuhr die Lauterstraße und kam hierbei mit ihrem PKW gegen den Bordstein. Daraufhin schleuderte sie mit ihrem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel, prallte gegen einen Baum und abschließend in einen PKW im Gegenverkehr.

Der Mann selbst sowie 2 Insassen wurden hierbei leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen sowie der Verkehrsinsel entstand erheblicher Sachschaden. |cpe

Wasserschaden flutet Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Durch eine Anwohnerin der Kantstraße wurde am Donnerstagnachmittag eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten zur Überprüfung aus. Durch die Einsatzkräfte konnte ein defektes Wasserrohr als Ursache festgestellt werden.

Wegen der defekten Wasserleitung traten mehrere tausend Liter heißes Wasser aus, fluteten das Gebäude, und entsprechender Wasserdampf war auch außerhalb des Hauses sichtbar. Die Schadenshöhe dürfte im 6-stelligen Bereich liegen. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Love Scammer erfolgreich

Kreis Kaiserslautern (ots) – Opfer eines dreisten Liebesbetruges wurde ein 65-jähriger Mann. Der Mann führte über mehrere Wochen eine Unterhaltung mit einer Frau über Whats-App. Die Dame gab in ihren Textnachrichten immer wieder an, in den 65-Jährigen verliebt zu sein.

Nachdem entsprechendes Vertrauen aufgebaut war, forderte die Frau immer wieder Geldzahlungen, die sie angeblich dringend benötigte. Der Mann überwies der Chat-Partnerin letztendlich einen Betrag von 2.000 Euro. Da die Frau weiterhin Geld forderte, entschloss sich der 65-Jährige nun zur Erstattung einer Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen. |cpe