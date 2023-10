Mann randaliert und greift Bundespolizisten an

Langenlonsheim/Bad Kreuznach (ots) – Am 19.10.2023 um 01:10 Uhr schlug ein 25-jähriger Deutscher am Bahnhof Langenlonsheim eine Scheibe des Bahnhofsgebäudes ein. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, informierte daraufhin das Bundespolizeirevier Bad Kreuznach über den Vorfall. Als die Bundespolizisten am Bahnhof ankamen, konnten sie den 25-Jährigen auf Bahnsteig 1 antreffen.

Der Mann räumte die Tat ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Nachdem die Sachverhaltsaufnahme abgeschlossen war, erhielt der Randalierer einen Platzverweis für den Bahnhof. Daraufhin verließ der Mann zunächst den Bahnhof. Wenige Minuten später konnten die Polizeibeamten beobachten, wie der 25-jährige wieder Richtung Bahnhof lief.

Die Streife sprach ihn erneut an. Er weigerte sich den Bereich zu verlassen und verhielt sich sehr aggressiv. Die Polizisten nahmen den Deutschen daraufhin in Gewahrsam, fesselten ihn und verbrachten ihn mit dem Dienstauto zum Bundespolizeirevier Bad Kreuznach.

Auf der Fahrt griff der 25-Jährige einen Bundespolizisten an und versuchte dem Polizisten mehrmals einen Kopfstoß zu versetzen. Der Angriff konnte durch den Beamten abgewehrt werden. Daraufhin spuckte der junge Mann in Richtung des Polizisten.

Als die Streife in Bad Kreuznach ankam, leistete er weiterhin massiven Widerstand und versuchte immer wieder die Bundespolizisten anzugreifen.

Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde der 25-jährige in der Rheinhessen Fachklinik in Alzey untergebracht. Alle Parteien blieben unverletzt. Gegen den Mann werden Verfahren wegen Sachbeschädigung und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 108 bei Waldböckelheim

Waldböckelheim (ots) – Am 19.10.2023 um 21:16 Uhr, befährt ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die L 108 von Bockenau kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verliert er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt auf der geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab.

Der Pkw rutscht 50 m einen Abhang hinunter und kollidiert schließlich mit einem Baum. Der Fahrer wird im Anschluss durch Rettungskräfte in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erliegt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass der 23jährige Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Des Weiteren war der verunfallte Pkw nicht zugelassen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L 108 für 3 Stunden voll gesperrt werden.