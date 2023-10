Zeugenaufruf nach Unfall in der Kurfürsten-Anlage

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend ereignete sich um 21:50 Uhr ein Unfall in der Kurfürsten-Anlage, in Höhe der Schwanenteichanlage. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer befand sich auf der Kurfürsten-Anlage und fuhr in Richtung Römerkreis. An der Haltestelle Stadtbücherei musste der Volvo-Fahrer aufgrund der dortigen Ampel bremsen.

Ein 64-jährige Mercedes-Fahrer, der hinter dem Volvo fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Hierbei entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Beide Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf Zeugenangaben angewiesen ist. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06221/18570 beim Polizeirevier-Mitte zu melden.

Radfahrerin stürzt nach Überholvorgang – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag um 20:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Radfahrerin dem Schutzstreifen für Radfahrer auf der Rohrbacher Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Blumenstraße zeigte die dortige Ampel rot, so dass sie ihre Geschwindigkeit minimierte.

Ein dahinter befindliches Taxi der Marke Toyota überholte sie, ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand zu halten. Hierdurch verlor die Radfahrerin ihr Gleichgewicht und stürzte, nachdem sie sich kurz am Taxi abgestützt hatte, zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Der Taxifahrer hielt an, nachdem er einen Schlag an seinem Taxi wahrgenommen hatte. Er stieg aus, sprach kurz mit der Radfahrerin und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Radfahrerin suchte im Anschluss das Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf und erstattete Anzeige.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Taxi-Fahrer verlief erfolgreich und der 47-jährige Taxifahrer konnte angetroffen werden. Dieser machte allerdings keine

Angaben zum Unfallhergang. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221/18570 zu melden.