Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Hockenheim und Speyer

Mannheim (ots) – Am 19.10.23 ereignete sich kurz nach 22 Uhr auf der BAB 61, Hockenheim in Richtung Speyer, ein Verkehrsunfall. Hierbei durchbrach ein Mercedes Benz die Leitplanke, kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen und kam in der 6 Meter tiefer liegenden Böschung zum Stehen. Der 45-jährige Fahrer und die 43-jährige Beifahrerin wurden hierbei tödlich verletzt.

3 Kinder wurden schwer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die BAB 61 musste aufgrund des Einsatzes von Rettungskräften, Feuerwehr und wegen der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst, Außenstelle Walldorf, in der Zeit von 22.45-06:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal hat einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Mannheim sind auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim, Verkehrsdienst/Außenstelle Walldorf, unter Telefon: 06227/358260 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend zwischen 18-23:30 Uhr verschaffte sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Angelhofweg und erbeutete Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter rissen den herabgelassenen Rollladen aus der Verankerung und hebelten ein Fenster auf.

Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch hochwertigen Schmuck. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mannheim (ots) – Nachdem eine unbekannte Täterschaft zwischen Freitag und Mittwoch in eine Souterrainwohnung in der Soironstraße einbrach, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Zeugen. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und öffnete mittels massiver Gewalteinwirkung die Wohnungstür. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Höhe des entstandenen Schadens an den Türen ist noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Mehrere Autos mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach derzeitigem Ermittlungsstand mutwillig drei in der Angelstraße geparkte Autos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

Zwei Tatverdächtige nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl festgenommen

Mannheim (ots) – Am vergangen Mittwoch konnten zwei Tatverdächtige durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Rheinau diverse Waren gemeinsam in einem Rucksack verstauten und versuchten anschließend das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Beide konnten durch die alarmierte Polizei im Geschäft vorläufig festgenommen werden und im weiteren Verlauf, nach Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft Mannheim, dem Amtsgericht Mannheim im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens vorgeführt werden.

Im Zuge des Verfahrens wurde ein 38-jähriger Tatverdächtiger zu einer Geldstrafe, der zweite 34-jährige Tatverdächtige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.