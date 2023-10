Kind bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 9-jähriger Junge wurde am Freitagmorgen bei einer Kollision mit einer Straßenbahn nahe der Haltestelle Badeniaplatz leicht verletzt. Der Junge fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 08:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Friedrich-Weick-Straße.

Am Bahnübergang in der Wilhelm-Leuschner-Straße missachtete das Kind offenbar das Rotlicht und überquerte die Gleise. Eine heranfahrende Straßenbahn erfasst in der Folge das Fahrrad des 9-Jährigen, sodass dieser zu Boden stürzte und sich leichte

Verletzungen zuzog.

Vom alarmierten Rettungsdienst wurde das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er zwischenzeitlich bereits wieder verlassen konnte. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf der B3 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 3 einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach möglichen Zeugen sucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 60-jähriger Audi-Fahrer gegen 20:10 Uhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen der B3 aus Durlach kommend in Richtung K9652. An der Einmündung der B3 auf die K9652 missachtete ein von Ettlingen kommender, bislang unbekannter Pkw-Fahrer offenbar das Rotlicht einer Ampel und bog in die dortige Kreuzung ein. Um eine Kollision zu vermeiden wechselte der 60-jährige Audi-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und bremste bis zum Stillstand ab. In der Folge kollidierte eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 46-jährige Fiat-Fahrerin mit dem Audi-Fahrer.

Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr davon. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 11.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Pkw-Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Kreis Karlsruhe

Pkw contra Pkw – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw am Donnerstagabend in Bruchsal wurden vier Personen leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme zufolge fuhr ein mit drei Personen besetzter Audi gegen 20:20 Uhr auf der Bundesstraße 35 aus Forst kommend in Richtung Bruchsal. An der Kreuzung zur Kammerforststraße kollidierte der Audi mit einem entgegen kommenden VW, welcher nach links in die Kammerforststraße einbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW ins Schleudern und

kam in einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich sowohl die drei Insassen des Audi als auch der Fahrer des Volkswagen leichte Verletzungen zu. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der B35 – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 35 bei Heidelsheim zwischen einem noch unbekannten Lkw-Fahrer und zwei Pkw ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen.

Wie bislang bekannt, fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 06:25 Uhr bei Heidelsheim von einem Autohof kommend auf die Bundesstraße 35 in Richtung Helmsheim auf. Als er vom Einfädelungsstreifen auf die B35 wechselte, übersah er offenbar eine 58-jährige Mazda-Fahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Autofahrerin nach links aus, hupte und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein hinter ihr fahrender

Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf.

Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der B35 fort. Am Mazda sowie am Mercedes entstand ein Sachschaden von jeweils mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Lkw-Fahrer oder dessen Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 726-0 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.