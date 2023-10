Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 19.10.2023 gegen 18:45 Uhr, in der Bus-Linie 74 vom Berliner Platz-Gartenstadt, kam es während der Fahrt zur Körperverletzung einer 14-Jährigen. 2 Namentlich unbekannte Jungen packten das 14-jährige Mädchen, schlugen und würgten sie. Das Mädchen und 2 Freundinnen flüchteten an der Haltestelle ‚Hochfeldstraße‘ aus dem Bus. Die Polizei sucht Zeugen!

Zivilcourage geht uns alle an, denn jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen:

Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr

Rufen Sie die Polizei unter 110

Bitten Sie andere um Mithilfe

Prägen Sie sich Tätermerkmale ein

Kümmern Sie sich um Opfer

Sagen Sie als Zeuge aus

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .