Toter Mann aus Begütenweiher geborgen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Eine aufmerksame Passantin meldete am Mittwochnachmittag 18.10.2023 ein unbeaufsichtigtes Fahrrad mit Rucksack, welches in der Nähe des Begütenweihers abgestellt war. Ermittlungen der alarmierten Polizeikräfte ergaben, dass der 60-jährige Besitzer im Weiher schwimmen gehen wollte.

Der Mann konnte bei einer anschließenden Suche tot aus dem Weiher geborgen werden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Fußgängerin beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots) – Als eine 24-Jährige am Mittwoch 18.10.2023 gegen 16 Uhr, mit ihren Hunden im Maudacher Bruch (Friesenheimer Weg) spazierte, fuhr ein ihr unbekannter Fahrradfahrer an ihr vorbei und beleidigte sie unvermittelt. Kurz darauf kehrte der Mann zurück und bedrohte die junge Frau mehrfach.

Als der Mann auf Bitten, dies zu unterlassen nicht reagierte, rief die 24-Jähirge um Hilfe. Auch hiervon schien der Mann unbeeindruckt, der sie weiterhin bedrohte. Erst, als sie den Notruf wählte, flüchtete er auf seinem Rad.

Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben:

etwa 40-45 Jahre, Glatze, etwa 185 cm groß, eine Tätowierung an der linken Halsseite, sprach hochdeutsch. Bekleidet mit dunkelblauer Arbeitshose, Jacke und schwarzer Basecap.

Haben Sie zur fraglichen Zeit im Bereich des Maudacher Bruch einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung passen könnte? Können Sie sachdienliche Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Randalierer – Tasereinsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend (19.10.2023) gegen 20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Randalierer in einen Supermarkt in der Eschenbachstraße gerufen. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeikräfte den 50-jährigen Randalierer kontrollieren. Der Mann war stark alkoholisiert und aggressiv.

Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt werden. Als der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, wehrte er sich derart, dass die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) einsetzen mussten.

Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.

Mehrere PKW-Aufbrüche

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch (18.10.2023) kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu insgesamt 7 Autoaufbrüchen.

Bei einem Lieferfahrzeug (Ford Kleintransporter) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gabriele-Münter-Straße wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände des Fahrers entwendet.

In der Georg-Herwegh-Straße wurde bei einem grauen Opel Corsa das Fenster der Beifahrerseite aufgebrochen und ca. 20 Euro Bargeld entwendet.

Nur wenige Meter entfernt verschafften sich Unbekannte auf die gleiche Weise Zugang zu einem silbernen Hyundai und entwendeten die Handtasche der Fahrzeughalterin, in der sich ca. 100 Euro Bargeld befanden.

In der Heinrich-Heine-Straße, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, wurde bei einem weißen Fiat Punto die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und Zigaretten entwendet.

Bei einem schwarzen Opel Corsa in der Sudermannstraße wurde ebenfalls die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, hier entwendeten die unbekannten Täter zwei Sonnenbrillen im Wert von ca. 350 Euro aus dem Handschuhfach.

In der Knollstraße wurde ein Peugeot auf die gleiche Weise aufgebrochen. Hier wurden Kopfhörer im Wert von ca. 200 Euro gestohlen.

Am Theaterplatz, der sich nicht weit entfernt befindet, wurde die Beifahrerscheibe eines Audi A1 aufgebrochen. Hier entwendeten die unbekannten Täter eine Sonnenbrille im Wert von ca. 200 Euro.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie einen Hinweis geben? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Auto-Einbrecher haben es oft auf zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Schuhe entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 19.10.2023 zwischen 07-11 Uhr, wurden durch Unbekannte vermutlich 9 Paar Schuhe im Wert von ca. 900 Euro gestohlen, die vor der Haustür eines Einfamilienhauses in der Windthorststraße in Ludwigshafen standen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Verbleib der Schuhe machen?

Mehrere Fahrräder gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (18.10.23) entwendete ein unbekannter Täter gegen 02:15 Uhr insgesamt zwei Fahrräder und ein Pocketbike von einem Grundstück in der Oppauer Straße. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt unter einem Carport verschlossen abgestellt.

Der Wert der der gestohlenen Zweiräder beträgt rund 4.500 Euro.

Ist Ihnen zur Tatzeit (18.10.23, circa 02:15 Uhr) oder ggf. bereits am Vortag (17.10.23, gegen 23:00 Uhr) eine verdächtige Person im Bereich der Oppauer Strraße aufgefallen? Die Person könnte sich besonders durch das Ausbaldowern verschiedener Grundstücke verdächtig verhalten haben. Auch Kennzeichen auffälliger Fahrzeuge sind für die Ermittlungen von Interesse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kraftstoff gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (17.10.2023, 16:30 Uhr bis 18.10.2023, 07:30 Uhr) rund 200 Liter Kraftstoff aus zwei Baustellenfahrzeugen. Diese standen zur Tatzeit auf einem Bauplatz im Hoher Weg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Bürocontainer

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 17.10.23. 16:30 Uhr und dem 18.10.23, 08:30 Uhr kam es in der Eschenbachstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten daraus u.a. Bargeld in Höhe von 500 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Eschenbachstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-jähriger Fahrradfahrer fuhr am gestrigen Tag (18.10.2023) auf einem Radweg parallel zur Dürkheimer Straße in Richtung Oggersheim. An der Kreuzung Adolf-Diesterweg-Straße/Dürkheimer Straße bog ein schwarzer Audi-SUV aus der Adolf-Diesterweg-Straße nach rechts auf die Dürkheimer Straße ab.

Dabei stieß er gegen den Fahrradfahrer, sodass dieser stürzte. Nachdem dieser sein Fahrrad aufhob und zur Seite schob, setzte der Fahrer des Wagens seine Fahrt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Vorsicht vor möglichen Betrügern am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 77-jährige Ludwigshafenerin erhielt am Mittwochmorgen (18.10.23) gegen 09:45 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Sachbearbeiterin des Statistischen Bundesamtes. Unter dem Vorwand einer angeblichen Volkszählung erfragte die Frau persönliche Daten sowie die Wohnverhältnisse der Rentnerin.

Da der 77-Jährigen der Anruf jedoch verdächtig vorkam, beendete sie schließlich das Telefonat und meldete den Vorfall der Polizei. Ein Sachschaden entstand der Frau nicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbedachter Weitergabe persönlicher Daten wie Name, Anschrift, Bankdaten am Telefon. Betrüger tätigen solche Anrufe oftmals gezielt, um Daten zu sammeln und damit weitere Straftaten zu begehen. Geben Sie Daten nur dann Preis, wenn Sie wirklich sicher sind, mit wem Sie gerade sprechen und dass ihre Daten nicht missbräuchlich verwendet werden.

Seniorin lässt sich nicht auf Betrugsversuch ein

Ludwigshafen (ots) – Als eine 78-Jährige aus LU-Gartenstadt am Mittwochmittag (18.10.2023) einen betrügerischen Anruf erhielt, reagierte sie geistesgegenwärtig und ließ sich nicht auf den Anrufer ein. Ein unbekannter Mann hatte sie gegen 14:30 Uhr angerufen und sich als ihr Sohn ausgegeben. Er behauptete, er habe einen Unfall verursacht und brauche Hilfe.

Die 78-Jährige blieb kritisch und fragte nach dem Namen ihres Sohnes. Als der Anrufer daraufhin einen falschen nannte, legte sie umgehend auf.

Auch zwei weitere Senioren und eine Seniorin aus Ludwigshafen erstatteten gestern Anzeige, weil man sie in betrügerischer Absicht angerufen hatte. Alle drei erhielten Anrufe, vermeintlich von Familienangehörigen, die in einen Unfall verwickelt sein. Im Verlauf des Gesprächs übernahmen angebliche Polizeibeamte den Hörer und forderten hohe Geldbeträge als Kaution. Außerdem fragten sie persönliche Daten bei den Angerufenen ab. Alle Angerufenen blieben skeptisch und ließen sich auf die Geldforderung nicht ein.

Auch in Limburgerhof erhielt eine ältere Frau beunruhigende Anrufe. Betrüger riefen sie wiederholt an und erkundigten sich nach Wertgegenständen. Nachdem die Seniorin jedes Mal vorbildlich reagierte und auflegte, wurde ihr bei einem erneuten Anruf gedroht, man würde sie festnehmen. Sie verständigte die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem vorsorglich Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen.

So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel: 0621 963-1154. Unsere Präventionsexperten informieren zudem unter der Telefon-Nr: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.