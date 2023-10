BMW-Fahrer flüchtet, Radfahrer verletzt – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Wie die Polizei erst am Mittwoch erfuhr, hatte sich bereits am Dienstag gegen 17:55 Uhr ein Unfall mit verletztem Radfahrer in der Spaldinger Straße ereignet, bei dem sich ein unfallbeteiligter BMW unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung der Innenstadt auf Höhe der Einmündung zum Holunderweg.

Währenddessen befuhr ein PKW der Marke BMW den Holunderweg und missachtete die Vorfahrt des auf dem rot markierten, die Fahrbahn querenden, Radweg befindlichen 25-Jährigen. Infolgedessen musste der 25-Jährige so stark bremsen, dass er vornüber zu Boden stürzte und sich dabei Schürfwunden an beiden Händen zuzog.

Zu einer Kollision mit dem PKW kam es nicht. Der Rettungsdienst oder die Polizei wurden nicht hinzugerufen. Die Beifahrerin des BMW, eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren mit hellen Haaren, stieg daraufhin aus, ging auf den verletzten Radfahrer zu und stieg wieder in ihr Fahrzeug.

Der BMW-Fahrer selbst stieg nicht aus und fuhr mit seiner Beifahrerin davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen schwarzen BMW neueren Baujahrs, schätzungsweise der Modelle X1 oder X3.

Wer hat den Unfall beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Lenkrad verrissen, hoher Sachschaden in der Armbruststraße

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 18:45 Uhr befuhr eine 32-Jährige in ihrem PKW mit ihrem 34-jährigen Beifahrer die Armbruststraße in Richtung St-Guido-Stifts-Platz.

Währenddessen griff sie in den Fußraum der Beifahrerseite, um etwas hervorzuholen. Hierbei verriss sie das Lenkrad nach rechts und prallte auf das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf, der wiederum auf einen vor ihm parkenden VW Multivan geschoben wurde.

Glücklicherweise blieben die Insassen des Unfallfahrzeugs unverletzt. Am PKW der 32-Jährigen sowie am VW Golf entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Ob am VW Multivan Sachschaden entstand, war optisch nicht festzustellen.

Daher bittet die Polizei die Halterin des VW Multivan um Mitteilung an Telefon: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Verletzte nach Verkehrsunfall beim Einparken

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr wartete eine 43-Jährige in ihrem PKW auf der Fahrbahn der Karlsbader Straße. Währenddessen parkte eine 75-Jährige mit ihrem PKW aus einer gegenüberliegenden, quer zur Fahrbahn liegenden, Parklücke rückwärts aus und fuhr auf den wartenden PKW zu. Die 43-Jährige befürchtete, die 75-Jährige würde ihren PKW nicht sehen.

Die 43-Jährige blieb sitzen und öffnete die Tür, wobei sie durch Rufen und Winken auf sich aufmerksam machte und dabei mit einem Bein auf die Straße stieg. Trotz allem bemerkte die 75-Jährige das Auto hinter ihr nicht und kollidierte mit der Fahrertür der 43-Jährigen, deren Bein infolge des Zusammenstoßes zwischen Tür und Karosserie eingeklemmt wurde. Sie erlitt hierbei Hämatome und Schmerzen. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro, wobei dieser lediglich an der Fahrertür der 43-Jährigen entstand.

Alleinunfall nach Auffahren auf hohen Bordstein

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Moutainbike die Bahnhofstraße in Richtung des Postplatzes und fuhr auf Höhe der Postgalerie auf den Gehweg auf. Hierbei blieb sein Fahrrad am Bordstein hängen, sodass er ohne Fremdeinwirkung stürzte.

Beim Sturz schlug er mit seinem Kopf gegen eine Hauswand. Er trug keinen Helm. Er erlitt eine blutende Stirnwunde und eine Schürfwunde am Knie. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.