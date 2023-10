4 Einbrüche in einer Nacht – Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) – In der Nacht auf Dienstag 17.10.23, in der Zeit von 18:00 bis 07:00 Uhr, kam es in Offenbach an der Queich zu insgesamt 4 Einbrüchen. Zunächst drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrgenerationenhaus in der Hauptstraße ein. Durch ein Fenster gelangten sie gewaltsam in den Innenbereich des Gebäudes. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Weiter kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Europaallee, bei dem man sich gewaltsam durch die Terrassentür Zugang ins Innere verschaffte.

Zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl kam es in einem Einfamilienhaus in der Sudetenstraße. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Art und Weise in das Hausinnere.

Auch bei der vierten Tat, bei dem die Täter in ein Einfamilienhaus im Queichtalring eindrangen, bleibt zunächst ungeklärt, wie sie sich Zugang in das Gebäudeinnere verschaffen konnten.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde bei den Taten Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter http://www.polizei-beratung.de/

Ehrlicher Finder

Bad Bergzabern (ots) – Am gestrigen Nachmittag wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern durch einen 24-Jährigen Mann ein größerer dreistelliger Geldbetrag an einem Einkaufsmarkt in Bad Bergzabern auf dem Boden liegend gemeldet und bei der Polizei abgegeben.

Der Geldbetrag konnte gegen Abend schließlich einer auf der Dienststelle erschienenen 68-Jährige Dame zugeordnet werden.

Überfüllte Unterführung

Edenkoben (ots) – Aufgrund des heftigen Niederschlags in der Nacht vom 19.10.2023 kam es in der Unterführung auf der K6 zwischen den beiden Kreisverkehren auf der ‚Venninger Straße‘ in Edenkoben zu einer Gefahrenstelle. Das ankommende Regenwasser konnte nicht schnell genug abfließen und stieg in der Senke auf eine Höhe von etwa 25 Zentimeter an.

Die hinzugerufene Straßenmeisterei Landau reinigte den Ablauf und der Verkehr konnte uneingeschränkt weiterfahren. Um bei derartigen Witterungen sicher an Ihr Ziel zu kommen, rät die Polizei: Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Unfallflucht unter Alkohol

Ramberg (ots) – Am 18.10.2023, 07:15 Uhr, fuhr ein LKW in der Ohlsbachstraße rückwärts. Hierbei stieß der LKW gegen ein geparktes Wohnmobil und verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Anstoß war so laut, dass eine Anwohnerin den Anstoß im Haus wahrnahm. Der Fahrer fuhr sofort weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der LKW bei der Halterfirma in Landau angetroffen werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Großfischlingen (ots) – Eine schmerzende Schulter und eine zerborstene Heckscheibe war das Resultat eines Verkehrsunfalls am späten Abend des 18.10.2023. Der 22-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 23:00 Uhr die Hauptstraße in Großfischlingen in Richtung Venningen.

Aufgrund Unachtsamkeit kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Durch die Kollision wurde der Radfahrer in die Heckscheibe des Fahrzeuges geschleudert. Durch den harten Aufprall ging die Heckscheibe des Fahrzeuges zu Bruch.

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen an der Schulter zu. Auch bei kleinen Unfällen kann das Tragen eines Fahrradhelmes die Wahrscheinlichkeit einer schweren Kopfverletzung vermindern.

Betrug am Telefon

Rhodt unter Rietburg (ots) – Am Mittag des 16.10.2023 gegen 12 Uhr riefen bislang unbekannte Täter bei einer 53-Jährigen Geschädigten an. Der Täter gab sich als Mitarbeiter eines Online-Zahlungsdienstleisters aus und wies die Geschädigte an diverse Apps auf ihr Smartphone herunterzuladen. Durch diese gelangte der unbekannte Täter an die Daten des Zahlungsdienstleisters der Geschädigten.

Es kam infolgedessen zu einer Abbuchung in Höhe von 650 Euro. Beachten Sie folgende Tipps für ein sicheres Einkaufen im Internet:

Wählen Sie sichere Passwörter und geben Sie diese niemals an Dritte weiter

Achten Sie auf technische Sicherheit bei der Datenübertragung.

Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters.

Prüfen Sie Artikelbeschreibung sowie Versand- und Lieferbedingungen.

Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden.

Achten Sie auf Ihr Widerrufs- oder Rückgaberecht bei gewerblichen Anbietern.

Schützen Sie sich vor Datenklau.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.