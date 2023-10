Nationalflagge Israels in Alzey abgerissen und verbrannt

Alzey (ots) – Am Dienstag den 17.10.2023 wurde die Nationalflagge Israels, welche sich gehisst vor der Nikolaikirche in der Bleichstraße in Alzey befand, durch bislang unbekannte Täter abgerissen und anschließend verbrannt. Durch eine Zeugin wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen 19 Uhr über den Sachverhalt informiert.

Dieser konnte wenig später die Überreste der Flagge am Eingang der Turnhalle des Gymnasiums am Römerkastell in Alzey auffinden. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Alzey wurden die Überreste der Flagge, sowie Spuren vor Ort gesichert. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nun das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K12.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstag den 17.10.2023 zwischen 18:30-19 Uhr, insbesondere im Bereich der Nikolaikirche in Alzey und im Bereich der Schule am Römerkastell, Feststellung gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefon-Nr: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Laubenheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim, bei dem der Fahrer des verunfallten Autos unter Alkoholeinfluss stand.

Der 28 Jahre alte Autofahrer aus Bodenheim fuhr mit seinem Auto auf der Rheintalstraße in Richtung Oppenheimer Straße. Hier kollidierte er erst mit einem Poller und einem Einfahrtstor und kam dann zum Stehen. Der 28 Jährige wurde leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Bei dem Bodenheimer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert – 75-Jähriger schwer verletzt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag gegen 14:13 Uhr gerieten zwei Mainzer, ein 75-Jähriger Autofahrer und 71-Jähriger Fußgänger, in der Holzhofstraße vor dem dortigen „Tegut“ in Streit. Im Rahmen des Streits, schubste der Fußgänger den Autofahrer, sodass dieser zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Durch den Rettungsdienst wurde der 75-Jährige medizinisch erstversorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Stand besteht keine Lebensgefahr. Gegen den 71-Jährigen Fußgänger werden nun Ermittlungen eingeleitet. Der Sachverhalt konnte durch mehrere Zeugen vor Ort beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickbetrüger geben sich als Wasserwerk-Mitarbeiter aus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Männer gaben sich gestern Mittag gegen 11:30 Uhr als Mitarbeiter der Mainzer Wasserwerke aus und verschafften sich hierdurch unberechtigt Zugang zu der Wohnung einer 84-Jahre alten Mainzerin.

In der Wohnung teilten sich die Täter auf, sodass Einer unbemerkt mehrere Schmuckstücke, eine Geldbörse und Bargeld entwenden konnte. Der Diebstahl fiel der Mainzerin erst auf, nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten.

Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß und schlank gewesen sein.

Der andere Mann soll Ende 50, klein und dick gewesen sein.

Beide Personen waren mit einer blauen Hose, blauen Jacke und blauen Kappe bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 oder der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Außerdem raten wir Ihnen:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen

Münster-Sarmsheim (ots) – Am Mittwoch 18.10.2023 gegen 18:15 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Ortslage Münster-Sarmsheim eine 62-jährige Fahrerin eines Motorrollers. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Des weiteren ergaben sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.