Gießen: Erneute Festnahmen von Dealern

Zivilfahnder der Gießener Kriminalpolizei bewiesen am Montag (16.10.2023) erneut ein gutes Gespür. Sie stoppten ein mit drei Männern besetztes Fahrzeug in der Innenstadt. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass ein 30-jähriger Deutscher aus Biebertal knapp 11 Gramm Marihuana mit sich führte. Ein weiterer Insasse, ein 38-jähriger Türke aus Gießen, hatte indessen rund 200 Gramm Marihuana, gut 11 Gramm Marihuana-Tabak-Gemisch, 0,5 Gramm Kokain, eine Feinwaage sowie 30 Euro Bargeld bei sich. Die Fahnder nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und mit zur Dienststelle. Zudem beschlagnahmten sie die Drogen und das Bargeld. Da sie bei dem Fahrer keine Betäubungsmittel fanden, entließen sie den Mann vor Ort. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen führte nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel.

Gegen ihn und seinen 30-Jährigen Begleiter leiteten die Ermittler Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die Beiden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe entlassen.

Gießen: Einbruchsversuch

Irgendwann zwischen Dienstag (17.10.2023), 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, 08.05 Uhr versuchte ein Unbekannter die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Schloßgasse aufzubrechen. Er verursachte hierbei einen Schaden am Rahmen im vierstelligen Eurobereich, schaffte es jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0641 7006-6555 um Hinweise.

Lollar: Vier Transporter entwendet

Unbekannte Diebe klauten von einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße vier Transporter. Sie schlugen in der Zeit von Montag (02.10.2023), 18.00 Uhr bis Dienstag, 18.00 Uhr zu. Sie erbeuteten dabei zwei Ford Transit Custom, an denen die Kennzeichen GI-DZ 2107 sowie GI-DZ 2104 angebracht waren, einen Mercedes Sprinter mit den Kennzeichen GI-DZ 2101 sowie einen Opel Vivaro mit dem Kennzeichen GI-DZ 2103. Alle der entwendeten Fahrzeuge sind weiß. Der Wert der gestohlenen Fahrzeuge beträgt ca. 100.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Montag und Dienstag in der Robert-Bosch-Straße etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen, weißen Transporter oder den Kennzeichen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter 0641 7006-6555 an die Kriminalpolizei zu wenden.

B49/Reiskirchen: Weißer LKW flüchtet nach Unfall

Der Fahrer eines weißen LKW verursachte am Dienstag, (17.10.2023) gegen 12.35 Uhr einen Unfall auf der B 49. Er fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen aus Richtung Gießen kommend im Bereich der Autobahnauffahrt nach links auf die A 5 auf, ohne dabei auf einen entgegenkommenden Mazda zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 63-jährige Mazda-Fahrer dem LKW noch aus, krachte dabei aber gegen einen im Bereich der Abfahrt wartenden Nissan. Dessen 25-jährige Fahrerin aus Gießen erlitt dabei ebenso leichte Verletzungen wie der 63-Jährige aus dem Landkreis Gießen.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die Verletzten oder den entstandenen Schaden von ca. 15.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer kann Angaben zum flüchtigen weißen LKW oder dem Fahrer desselben machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401 71430.