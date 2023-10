Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Grundstücke von Dieben heimgesucht – Festnahme eines Tatverdächtigen, Kronberg, 17.10.2023, 17.00 Uhr bis 18.10.2023, 07.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurden in Kronberg die Grundstücke dreier Wohnhäuser von Dieben heimgesucht. Die Täter öffneten in der Straße „Obere Eichen“ einen im Eingangsbereich des Hauses abgestellten Pkw und schnappten sich eine zurückgelassene Geldbörse. Auch in einer Garageneinfahrt in der Dettweilerstraße durchsuchten Unbekannte den Innenraum eines dort stehenden Fahrzeugs und ließen hieraus zwei Pakete sowie eine Lautsprecherbox mitgehen. Der dritte Fall ereignete sich auf einem Grundstück in der Hardtbergstraße. Hier wurden die Diebe in der Garage fündig und entwendeten zwei E-Bikes, Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Der Polizei gelang es einen Tatverdächtigen festzunehmen, welcher zuvor mit noch weiteren Personen auf Fahrrädern vor einer Streife geflüchtet war. Im Umfeld des Festnahmeortes konnten auch die beiden zuvor entwendeten E-Bikes aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den möglichen Komplizen des 19-jährigen Festgenommenen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Gegenstände aus unverschlossenen Autos gestohlen, Königstein im Taunus, Falkenstein, Gartenstraße, am Wiesenhang, Nacht zum Mittwoch, 18.10.2023

(jn)In der Nacht zum Mittwoch haben ein oder mehrere unbekannte Langfinger im Königsteiner Stadtteil Falkenstein mehrere unverschlossene Pkw geöffnet und Gegenstände entwendet. Während sie aus einem VW Sharan, der auf einem Grundstück in der Gartenstraße stand, lediglich eine Sonnenbrille sowie ein Ladekabel mitgehen ließen, wurde in der Straße „Am Wiesenhang“ ein Autositz gestohlen. Hier hatten die Täter die Hoftür eines Grundstückes geöffnet und zwei unverschlossene Pkw vorgefunden. In einem Fall stahlen sie den Sitz im Wert von etwa 1.000 Euro, der bereits vom Eigentümer ausgebaut worden war. Zudem war ein elektrischer Garagenöffner verschwunden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0.

Hochwertiges Mountainbike entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, Mittwoch, 18.10.2023, 15:20 Uhr bis 17:20 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es vor der Sporthalle einer Bad Homburger Schule zum Diebstahl eines Fahrrads. Ein 18-Jähriger hatte sein Zweirad der Marke „Giant“ im Wert von 2.500 Euro gegen 15:20 Uhr an einem Fahrradständer vor der Sporthalle in der Jacobistraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er rund zwei Stunden später zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von seinem orange / schwarzen Drahtesel jede Spur.

Die Polizei in Bad Homburg ermittelt aktuell wegen Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Betrügerischer Spendensammler bestiehlt Frau, Kronberg im Taunus, Berliner Platz, Mittwoch, 18.10.2023, 12:05 Uhr

(jn)In einem Kronberger Parkhaus ist am Mittwoch ein betrügerisches Pärchen aufgetreten und hat eine 45-jährige Kronbergerin bestohlen. Um 12:05 Uhr machte sich der Täter, der vorgab taubstumm zu sein, bei der Geschädigten in dem Parkhaus am Berliner Platz bemerkbar und hielt ihr eine Spendenliste vor die Nase. Hilfsbereit gestimmt wollte die 45-Jährige daraufhin zehn Euro spenden, wobei sie lediglich einen 50-Euro-Schein bei sich hatte. Da der Mann jedoch signalisierte, wechseln zu können, übergab sie ihm den Schein. Daraufhin verschwand der etwa 25 Jahre alte Dieb samt der 50 Euro, in Begleitung einer gleichaltrigen Frau. Die Geschädigte beschrieb das Duo wie folgt: Er soll 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und dunkelhäutig gewesen sein und habe einen kurzen Vollbart getragen. Sie sei eher kräftig gewesen, hatte kurze schwarze Haare und soll Zeugenaussagen folgend türkischer oder indischer Herkunft gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 von der Kriminalpolizei in Bad Homburg erbeten.

Geschlagen und getreten,

Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 18.10.2023, 16.55 Uhr,

(pl)In Anspach wurde am Mittwochnachmittag im Bereich des Bahnhofs ein 20-jähriger Mann von vier Personen angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 16.55 Uhr von den Angreifern am Bahngleis geschlagen und getreten worden. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Mit „WhatsApp“-Betrug Beute gemacht,

Usingen, Mittwoch, 18.10.2023

(fh)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Mittwoch ein Mann aus Usingen um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte im vorliegenden Fall eine Geldüberweisung und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.