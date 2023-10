Frankfurt – Innenstadt: Einbrecherduo geschnappt

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (18. Oktober 2023) wurde der Polizei ein

Einbruch in eine Apotheke in der Großen Bockenheimer Straße gemeldet. Die

Einsatzkräfte stellten daraufhin einen weiteren Einbruch in eine Apotheke am

Rathenauplatz fest. Die Täter konnten festgenommen werden.

Gegen 02:45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem der 37-jährige

Geschädigte einen Einbruch in seine Apotheke in der Großen Bockenheimer

Landstraße meldete. Über die Überwachungskamera konnte er die offen stehende

Eingangstür erkennen. Eine sofort entsandte Streife bestätigte den Einbruch in

die Apotheke und nahm einen akustischen Signalgeber wahr, der aus Richtung

Goetheplatz zu hören war. Eine weitere Streife fuhr dorthin und stellte bei

einer weiteren Apotheke am Rathenauplatz einen akustischen Alarm fest.

Neben der geöffneten Apothekentür entdeckten die Beamten zwei Männer hinter dem

Verkaufstresen, die widerstandslos festgenommen werden konnten.

Neben den Videoaufzeichnungen vom ersten Tatort, auf denen die Verdächtigen

anhand ihrer Kleidung erkannt werden konnten, führten sie eine größere Menge

Münzgeld in Höhe von rund 1.600 Euro und 191 apothekeneigene „Taler“ mit sich.

Die Polizei brachte die beiden 27 und 28 Jahre alten wohnsitzlosen Beschuldigten

in die Arrestzellen des Präsidiums. Sie werden heute dem Ermittlungsrichter

vorgeführt.

Frankfurt – Sachsenhausen: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – Gestern Abend (18. Oktober 2023) kam es in der Gartenstraße zu

einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei hat den Täter festgenommen.

Gegen 22.30 Uhr befand sich der 29-jährige Geschädigte in seiner Wohnung und

hörte aus dem Nebenzimmer einbruchähnliche Geräusche. Als er nachsah, fand er

einen Mann in seiner Wohnung, der gerade seine Sachen durchsuchte. Als der Dieb

den Geschädigten bemerkte, nahm er die Beine in die Hand und versuchte über den

Weg, den er in die Wohnung gekommen war, zu flüchten. Durch die offene

Terrassentür gelangte er in den Innenhof.

Hier gab es jedoch kein Entkommen, vor ihm befand sich die verschlossene Türe

zum Innenhof und hinter ihm der Geschädigte, der ihn schließlich packte.

Der 29-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die den ebenfalls 29-jährigen

Tatverdächtigen übernahm und in die Arrestzellen brachte.

Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Streifenwagen mit Flasche beschädigt

Frankfurt (ots) – (py) Am Abend des 18.10.2023 wurde in der Taunusstraße die

Seitenscheibe eines Streifenwagens eingeschlagen. Der Täter wurde festgenommen.

In einem Notruf an die Polizei wurde um die Schlichtung eines Mietstreits

gebeten. Gegen 18:45 Uhr traf die Streife in der Taunusstraße ein, konnte

allerdings keine Streitigkeiten feststellen. Als die beiden Polizeibeamten zu

ihrem Streifenwagen zurückkehrten, stellten sie ein Loch im hinteren linken

Seitenfenster fest.

Im Innenraum lag die verursachende Wodkaflasche und neben dem Wagen stand ein

Mann. Der 34-Jährige prahlte den Beamten gegenüber mit der Tat.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in die Haftzellen

des Präsidiums. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Fechenheim: Festnahme nach schwerem Raub

Frankfurt (ots) – (py) Am Mittwoch (18.10.2023) kam es in den frühen

Morgenstunden zu einem schweren Raub in einer Straßenbahn. Die Täter konnten

festgenommen werden.

Der Geschädigte stieg gegen 04.40 Uhr an der Haltestelle „An der Mainkur“ in die

Straßenbahn der Linie 11 ein und hatte vier Flaschen Bier bei sich, die er zuvor

gekauft hatte. In der Bahn befanden sich bereits zwei junge Männer, die dem

39-Jährigen den Alkohol entreißen wollten.

Als sich der Bedrohte wehrte, brachen die Räuber seine Gegenwehr durch den

Einsatz von Pfefferspray und flüchteten anschließend mit der Beute. Die

unverzüglich alarmierte Streife konnte die beiden 19- und 23-jährigen

Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen.

Sie kamen anschließend in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums und werden

heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Höchst: Volksverhetzung

Frankfurt (ots) – (yi) Am gestrigen Morgen (18.10.2023) fiel einer aufmerksamen

Passantin ein antisemitisches Plakat im Bereich des Bahnhofs Höchst auf.

Der Zeugin stach das volksverhetzende Plakat gegen 08:00 Uhr ins Auge. Sie

wandte sich daraufhin an eine Polizeistreife. Die Polizeibeamten nahmen das

Plakat genau unter die Lupe und konnten antisemitische Inhalte, im Kontext des

Nahostkonflikts, welche jemand handschriftlich niedergeschrieben hatte,

feststellen. Das Plakat stellten die Beamten sodann sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Nordend: Versuchter Raub

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 kam es im Bereich am

Frauensteinplatz zu einem versuchten Raub einer Armbanduhr. Die Täterinnen

konnten flüchten.

Gegen 09.30 Uhr saß der 80-jährige Geschädigte in seinem Fahrzeug am

Frauensteinplatz, als aus einem weiteren Fahrzeug zwei Frauen ausstiegen, zu dem

Mann gingen, und versuchten ihm die Armbanduhr vom Handgelenk zu entreißen. Ein

Zeuge störte die Tat und die beiden Frauen flüchteten in unbekannte Richtung.

Frankfurt – Bockenheim: Festnahme nach Diebstahl auf Buchmesse

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 konnten 2 Taschendiebe

auf dem Messegelände festgenommen werden.

Gegen 12.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei männliche Personen ein

Geldbündel im Grünstreifen vor einer Messehalle vergruben. Sie verständigte die

Polizei, die die beiden 61 und 42 Jahre alten Männer festnahm. Die Absuche des

Grünstreifens führte zum Auffinden eines weiteren Geldbündels. Parallel dazu

meldete sich die Geschädigte aus dem entsprechenden Taschendiebstahl bei der

Polizei.

Die beiden Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Rauschgiftermittlungen führen zu Haftstrafe und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen

Frankfurt am Main / Kaiserslautern / Zweibrücken (ots) – Drei Jahre und zehn

Monate Gesamtfreiheitsstrafe, so lautet das rechtskräftige Urteil des

Landgerichts Zweibrücken vom 29.09.2023 gegen einen Drogendealer aus

Kaiserslautern, der durch Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

und der Staatsanwaltschaft Zweibrücken überführt wurde.

Zudem sprach das Gericht eine Einziehungsentscheidung über 115.000 Euro aus.

Zweck dieser Einziehung ist es, die durch die Straftaten illegal erlangten

Gewinne abzuschöpfen.

Die Justiz sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige unerlaubten Handel mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieb.

Zuvor hatten Kontrollkräfte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main zum

Jahresbeginn 2023 eine an den inzwischen Verurteilten adressierte Postsendung

sichergestellt. Darin: rund ein Kilogramm Marihuana.

Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung im März 2023 wurden die Frankfurter

Zollfahnderinnen und Zollfahnder ebenfalls fündig. Der 26-Jährige lagerte rund

800 weitere Gramm Marihuana und mehrere tausend Euro in der elterlichen Wohnung.

Er wurde durch die Zöllnerinnen und Zöllner festgenommen; durch den zuständigen

Ermittlungsrichter wurde gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet. Dem Mann konnte

der Handel mit rund 28 Kilogramm Marihuana, acht Kilogramm Haschisch und rund

100 Gramm Kokain nachgewiesen werden.

Folgedurchsuchungen in Frankfurt

Doch dabei blieb es nicht. Die Frankfurter Zollfahnderinnen und Zollfahnder

identifizierten im Rahmen weiterer Ermittlungen eine mutmaßliche Tätergruppe aus

dem Raum Frankfurt am Main, die den oben genannten, nunmehr verurteilten

26-Jährigen aus Kaiserslautern mit dem Rauschgift versorgt haben soll. Dieser

Gruppierung werden die unerlaubte Einfuhr und der Weiterverkauf von Marihuana,

Haschisch und Kokain in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Am 17.10.2023 wurden sodann sieben Durchsuchungen in Frankfurt am Main

vollstreckt, um weitere Beweismittel in dem Verfahrenskomplex zu sichern. Bei

den Maßnahmen wurden unter anderem 600 Gramm Marihuana und geringe Mengen der

Drogen Ketamin, Haschisch und MDMA sowie rund 13.000 Euro Bargeld und diverse

Luxusgegenstände, wie Designertaschen, sichergestellt.

Das laufende Verfahren gegen die tatverdächtige Gruppierung wird durch das

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

geführt.

Bedrohung mit Messer und tätlicher Angriff auf Beamte

Frankfurt am Main (ots) – Im Rahmen einer Hausrechtmaßname kam es am

Dienstagabend zwischen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit (DB Sicherheit)

und einem 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen zu einer Auseinandersetzung

und einer bedrohlichen Handlung mittels Messer.

Der Mann wurde durch die Mitarbeiter der DB Sicherheit des Frankfurter

Hauptbahnhofs verwiesen. Dieser Aufforderung kam der 44-Jährige jedoch zunächst

nicht nach, holte stattdessen aus seiner mitgeführten Sporttasche ein

Küchenmesser und verstaute dieses in seinem Jackenärmel. Auf die Aufforderung,

das Messer abzulegen, reagierte der Mann nicht, verließ stattdessen die

Örtlichkeit. Daran wurde er durch zu Boden bringen gehindert und bis zum

Eintreffen der Beamten der Bundespolizei festgehalten.

Während der polizeilichen Maßnahmen bildete sich eine größere Menschenmenge an

Schaulustigen. Aus der umstehenden Menschenmenge heraus wirkte ein 31-jähriger

Mann mehrfach anfänglich verbal auf die Beamten ein. Auf Ansprache eines Beamten

reagierte der 31-Jährige sodann mit einem kraftvollen Stoß gegen dessen

Oberkörper, woraufhin auch er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Die beiden Männer wurden nach Anforderung weiterer Beamten zur Wache der

Bundespolizei verbracht. Der 31-jährige Mann sperrte sich auch gegen diese

Maßnahme.

Gegen den 44-jährigen Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt und der 31-Jährige

muss sich wegen tätlichen Angriffs verantworten.