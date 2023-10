Leun/Dillenburg: Verkehrskontrollen durch Polizei und Landkreis –

Am Mittwoch (18.10.2023) führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Lahn-Dill gemeinsam mit der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises mehrere Verkehrskontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Bei Kontrollstellen in Leun und Dillenburg wurden rund 20 Fahrzeuge kontrolliert. Vier dieser Fahrzeuge waren mit Gefahrgut beladen. Alle vier Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Unter anderem stellten die kontrollierenden Beamten auf dem Pritschenwagen eines Garten- und Landschaftsbauers aus dem Lahn-Dill-Kreis mehrere ungesicherte 20 Liter Benzinkanister sowie ein 300 Liter Fass mit Diesel fest, die neben anderem Material transportiert wurden. Die Weiterfahrt genehmigten die Verkehrsexperten erst nach vorschriftsmäßiger Ladungssicherung. Gänzlich untersagt werden musste die Weiterfahrt einem 64-jährigen Mann aus Ehringshausen, der mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger unterwegs war. Am Anhänger befand sich kein Wiederholungskennzeichen. Zudem war das „25 km/h“-Schild nicht mehr zu erkennen. Dies führt dazu, dass der Anhänger eine eigene Zulassung und Versicherungsschutz benötigt hätte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Gespann musste an der Kontrollstelle stehen bleiben. Bei mehreren Verkehrsteilnehmern, darunter zwei Zustellungsfahrzeuge der Deutschen Post, die im Ehringshausener Depot beladen wurden, war eine mangelhafte Ladungssicherung festzustellen. Auch in diesen Fällen musste die Ladung zunächst nachgesichert werden, bevor die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Dass die Beamten ihren Blick jedoch nicht nur auf Gefahrgut richten, musste ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Koblenz feststellen, der mit seinem Fahrzeug auf der B253 statt der erlaubten 60 km/h mit 88 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Da alle an diesem Tag kontrollierten Gefahrguttransporte beanstandet und insgesamt neun Anzeigen gefertigt wurden, werden auch in Zukunft weitere Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durch die Polizei durchgeführt. (T.S.)

Lahnau: Auto prallt gegen Hauswand –

Ein 22-jähriger Aßlarer verlor am Mittwochabend (18.10.2023) kurz vor 20:30 Uhr in der Gießener Straße in Lahnau/Atzbach die Kontrolle über seinen VW Golf, rutschte über einen Bordstein und prallte an die Fassade eines Wohnhauses in der Kirchstraße. Der Fahrer oder Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw und dem Wohnhaus beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (T.S.)

Haiger: Außenspiegel beschädigt –

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Vorbeifahren am Donnerstag (12.10.2023) in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr in Haiger in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 45 den linke Außenspiegel eines geparkten Opel Astras. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizeistation Dillenburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 02771 9070 zu melden. (T.S.)