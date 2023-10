Cölbe / B3- in Schlingern gekommen- überschlagen

Ein 31-Jähriger fuhr heute Morgen (19.10.2023), gegen 06:20 Uhr, auf der B3 von Schönstadt kommend in Richtung Schwarzenborn. In einer Rechtskurve beabsichtige der in Marburg wohnhafte Opel-Fahrer offenbar einen Lkw zu überholen. Dabei geriet der Corsa ins Schlingern, wurde nach links aus der Kurve herausgetragen und überschlug sich. Der 31-jährige Fahrer verletze sich leicht. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht. Am Corsa entstand Totalschaden, den die Polizei mit 6.500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die B3 zeitweise voll gesperrt werden.

Maburg- Hakenkreuzschmierereien

Ein bislang Unbekannter schmierte gestern Abend (18.10.2023) Hakenkreuze an die Wände des Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus in der Marktgasse. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Schmierfinken, der zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr am Werk war, erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf- überschlagen

Auf seiner Fahrt von Stadtallendorf in Richtung Neustadt kam ein 40-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Gegen 01:30 Uhr war er in der vergangenen Nacht (19.10.2023) auf der B 454 unterwegs, als er rund 150 Meter vor dem Ortsausgangsschild „Stadtallendorf“ nach links von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben geriet und am Hang auf dem Pkw-Dach zum Erliegen kam. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der schwarze 5-er hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 40.000 Euro.

Neustadt- Opel beschädigt

Zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr touchierte am Dienstag (17.10.2023) ein Unbekannter einen grauen Opel. Dieser stand am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 7. Ohne sich um den 800 Euro teuren Schaden am linken vorderen Flügel des Astra-G-Cabrio zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Kirchhain-Großseelheim: körperliche Auseinandersetzung / Polizei bittet um Hinweise

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstag (14.10.2023) in der Straße „Am Pfarrhaus“ sucht die Polizei nach Zeugen. Nach der Veranstaltung im Bürgerhaus gerieten ein 19-Jähriger und ein Unbekannter zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, die in einem körperlichen Streit endete. Hierbei schlug der bislang Unbekannte dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Rettungskräfte brachten den aus der Gemeinde Bischoffen stammenden Verletzten in ein Krankhaus, wo er mit einem doppelten Kieferbruch stationär aufgenommen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, sowie dem Schläger, bei dem es sich um einen etwa 20 Jahre alten und ca. 185 cm großen, hellhäutigen Mann mit blonden Haaren und Boxerschnitt handeln soll. Er war vermutlich Deutscher und trug entsprechend der Motto-Party im DGH weiße Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei in Kirchhain unter Tel: 06428/930565.

Marburg- eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in eine Buchhandlung in der Reitgasse abgesehen. Am Mittwoch (18.10.2023) brachen sie die Nebeneingangstür auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Sie durchwühlten mehrere Büroräume und ließen Bargeld mitgehen. Wem sind die Einbrecher, die zwischen 04:05 Uhr und 06:30 Uhr am Werk waren aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.