Autofahrer versucht vor Polizeistreife zu flüchten

Tatzeit: Montag, 16.10.2023, 20:50 Uhr

Bereits am Montagabend versuchte ein Autofahrer vor einer Polizeistreife zu flüchten.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Fritzlar wollte gegen 20:50 Uhr einen weißen VW Polo mit Fritzlarer Kennzeichen in der Landgrafenstraße in Wabern einer Verkehrskontrolle unterziehen und gab eindeutige Anhaltezeichen. Der Fahrer beschleunigte daraufhin seinen Polo und versuchte mit einer schnellen und rücksichtslosen Fahrweise der Streife zu entkommen.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der Fahrer des VW Polo und die Kontrolle konnte durchgeführt werden. Der 21-jährige Autofahrer aus Wabern räumte gegenüber der Streife ein, berauschende Mittel konsumiert zu haben und übergab der Streife eine geringe Menge Cannabis die sich im Auto befand.

Der 21-jährige Autofahrer wurde zur weiteren Bearbeitung mit auf die Polizeistation nach Fritzlar genommen. Hier wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 21-Jährige wird sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten müssen.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Vorgang.

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 02:57 Uhr

Folgemeldung:

Nach derzeitigen Ermittlungsstand sind die Täter in einem dunklen, hochmotorisierten PKW, vermutlich der Marke Audi, über die Hersfelder Straße in Richtung Völkershain (L3153) vom Tatort geflüchtet. In der Folge könnten die unbekannten Täter über die illegale Zufahrt auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden aufgefahren sein.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die Beobachtungen zu der Geldautomatensprengung und insbesondere zur Fluchtphase gemacht haben, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte stehlen Altbatterien am Bahnhof (FOTO)

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Auf ausgebaute Altbatterien der Deutschen

Bahn AG hatten es bislang Unbekannte abgesehen. Die Großbatterien, die der

Notstromversorgung dienten, waren am Bahnhofsgebäude zwecks Abholung deponiert.

Ein Bahnmitarbeiter, der den Diebstahl bemerkte, erstattete gestern Morgen

(18.10.) Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Das Gewicht einer einzelnen Batterie (Hersteller: Hoppecke) beträgt rund 100

Kilogramm. Insgesamt haben die Diebe 19 Stück gestohlen. Für den Abtransport

müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der eingetretene

Gesamtschaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu den Tätern oder einem verdächtigen Fahrzeug im Bereich des

Bahnhofs Borken machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion

Kassel unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden. Dies gilt auch, wenn solche Batterien zum Kauf angeboten werden.

Bundespolizei sucht Zeugen – Halbschranke am Bahnübergang abgerissen

Wabern-Uttershausen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Ein bislang Unbekannter hat

offensichtlich mit seinem Fahrzeug den Schrankenbaum am Bahnübergang nahe der

Ortschaft Uttershausen (Frielendorfer Landstraße, L 3148) abgerissen. An der

komplett beschädigten Halbschranke stellten die Ermittler türkisfarbene

Anhaftungen fest, die vermutlich vom verursachenden Fahrzeug stammen.

Ein Anwohner hatte den Schaden heute Morgen (19.10.) festgestellt und die

Bundespolizei verständigt. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten

Ermittlungen auf rund 500 Euro. Die Instandsetzung erfolgte durch Techniker der

Deutschen Bahn AG.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.