Zeugin ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat: 29-Jähriger festgenommen

Kassel-Nord: Auf frischer Tat ertappt wurde am gestrigen Mittwochmittag ein Fahrraddieb in der Hegelsbergstraße in Kassel. Eine Lehrerin war gegen 12 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der sich neben der Schule im Bereich eines Fahrradständers auffällig an einem Mountainbike zu schaffen machte. Bei genauem Hinsehen bemerkte sie, dass der Verdächtige versuchte, das Fahrradschloss zu knacken. Ohne Umschweife sprach sie den Fahrraddieb an und behielt ihn im Blick, bis wenige Augenblicke später die durch weitere aufmerksam gewordene Zeugen alarmierte Polizeistreife eintraf und den 29-jährigen Mann festnehmen konnte. Kurze Zeit später kam der 14-jährige Besitzer des Mountainbikes hinzu, der dank des beherzten Einschreitens der Lehrerin nur ein beschädigtes Schloss zu beklagen hatte. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten des Reviers Nord für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden bei der „BAO Mars“ geführt.

Zeuge überrascht Einbrecher mitsamt Beute: Täter flüchtet ohne Diebesgut; Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Ein Zeuge hat am gestrigen Mittwochabend gegen 20:45 Uhr im Grünen Weg einen Einbrecher ertappt, als dieser mit einer Hilti-Bohrmaschine aus dem Fenster eines Geschäfts gestiegen kam. Der Mann war zuvor offenbar über das Fenster in die Geschäftsräume des dortigen Betriebes für Klimaanlagen eingebrochen. Als der unbekannte Täter den Zeugen entdeckte, ließ er die Beute fallen und flüchtete auf der Erzbergerstraße in Richtung Wolfhager Straße. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf den Einbrecher, bei dem es sich um einen ca. 1,80 Meter großen und dünnen Mann gehandelt haben soll, der komplett schwarz gekleidet war und eine Kapuze aufgesetzt hatte.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Unfallflucht in Mönchebergstraße: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer, der Radfahrerin zu Fall brachte

Kassel-Fasanenhof: Ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Scooter hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Mönchebergstraße in Kassel, Ecke Mittelring, eine Fahrradfahrerin angefahren und sie dadurch zu Fall gebracht. Anschließend gab er zunächst vor, Hilfe für die schwer verletzte 63-jährige Frau zu holen. Als der Mann mit dem Elektroroller bemerkte, dass die Radfahrerin die Polizei gerufen hatte, suchte er schließlich das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 3:50 Uhr ereignet. Wie die 63-Jährige aus Kassel den Polizisten des Reviers Nord schilderte, war sie mit ihrem Fahrrad auf der Mönchebergstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zum Mittelring war plötzlich der von hinten kommende E-Scooter gegen ihren Hinterreifen gefahren, wodurch sie vom Fahrrad auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte. Die 63-Jährige bat den Rollerfahrer darum, Rettungskräfte zu alarmieren, woraufhin er vorgab, zum nahegelegenen Krankenhaus zu fahren und Hilfe zu holen. Allerdings kehrte er nach einiger Zeit an die Unfallstelle zurück und erklärte, er habe niemanden erreicht. Als der junge Mann mitbekam, dass die Radfahrerin zwischenzeitlich die Polizei gerufen hatte, fuhr er wortlos auf dem Mittelring in Richtung Ihringshäuser Straße davon. Die 63 Jahre alte Frau wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem kurzen Pony gehandelt haben, der eine Mütze oder Kapuze trug und mit einem grünen E-Scooter unterwegs war.

Zeugenhinweise zu der Unfallflucht werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Spontanversammlung auf dem Kasseler Königsplatz zur aktuellen Situation im Nahen Osten

Auf dem Kasseler Königsplatz haben sich heute Nachmittag, gegen 17 Uhr, mehrere Personen zu einer spontanen Versammlung zusammengefunden. In Redebeiträgen wurde die aktuelle Situation im Nahen Osten aus Sicht der Palästinenser sowie die Berichte zu den Ereignissen an einem Krankenhaus in Gaza thematisiert. Durch die Versammlungsbehörde wurde die Kundgebung als Spontanversammlung gewertet. Zu Beginn der Kundgebung hatte sich gegenüber der Versammlungsbehörde ein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben. In der Spitze nahmen etwa 110 Personen an der Kundgebung teil, die durch deren Leiter gegen 18:00 Uhr für beendet erklärt wurde. Die Polizei war von Beginn bis zum Ende der Versammlung vor Ort, ohne dass es zu Störungen kam oder Verstöße festgestellt wurden.