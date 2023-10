Farbschmierereien

Fulda. Zwischen Freitagabend (13.10.) und Samstagmittag (14.10.) beschmierten Unbekannte die Außenfassade eines Bekleidungsgeschäfts am Buttermarkt mit Farbe. Außerdem wurde am Freitagabend (14.10.), gegen 22.20 Uhr, ein Aufsteller auf dem Bahnhofsvorplatz auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären. Insgesamt entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Kalbach. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (18.10.) über eine Nebeneingangstür in das Bürgerhaus in der Sankt-Florian-Straße im Ortsteil Mittelkalbach einzubrechen. An der Tür entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Bebra. Drei bislang unbekannte Jugendliche beleidigten am Freitagabend (13.10.), gegen 21.20 Uhr, einen 55-jährigen Mann in der Eisenacher Straße in Weiterode. Als dieser die jungen Männer zur Rede stellen wollte, schlugen und traten derzeitigen Erkenntnissen nach zwei der Unbekannten unvermittelt zu. Ein vorbeifahrender Autofahrer kam dem Mann zur Hilfe und alarmierte die Polizei. Der Geschädigte wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen vor Ort medizinisch behandelt. Er wurde leicht verletzt.

Die drei männlichen Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 17 bis 21 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schmale Körperstatur, blonde Haare. Täter 1 trug ein graues Sweatshirt mit Reißverschluss und Jeanshose, Täter 2 ein weißes T-Shirt mit dunkler Jeanshose und Täter 3 ein graues T-Shirt mit Jeanshose. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gedenktafel entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in einem nicht bekannten Zeitraum eine Gedenktafel, die im Bereich des Schillerplatzes an der ehemaligen Stadtmauer angebracht gewesen war. Der Verlust ist der Stadt Bad Hersfeld am Freitagmittag (13.10.), gegen 15 Uhr, bekannt geworden. Die rund 60×80 Zentimeter große Gedenktafel wurde derzeitigen Erkenntnissen nach durch die Unbekannten abgeschraubt und hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Mittwoch (18.10.), zwischen 8 und 10.20 Uhr, das vordere und hintere Kennzeichen „VB-HS 411“ eines schwarzen Peugeot 206. Das Fahrzeug war an der Ernst-Diegel-Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und aufwendiger Bergung eines Lkw

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwochmorgen (19.10.), gegen 06 Uhr, ereignete sich im Bereich der Bundesstraße 279, Höhe Schwedenschanze, Gemarkung Gersfeld, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bereich Schwalmstadt kam auf dem Gefällestück kurz hinter der Landesgrenze, aus Bayern kommend, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter in der Böschung und kam an einem Wasserdurchlass zum Stehen. Durch das Unfallgeschehen drohte der Lkw, umzukippen. Der Fahrzeugführer konnte sich alleine aus dem Führerhaus befreien und die Polizei verständigen. Der Lkw-Fahrer war nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die entstandenen Kosten für die Bergung des Lkw dürften jedoch wesentlich höher sein. Ein Abschleppunternehmen aus dem benachbarten Bad Brückenau war mit insgesamt vier Fahrzeugen und fünf Mitarbeitern vor Ort. Mittels Kranwagen wurde der Lkw in aufwendiger, sechsstündiger Arbeit geborgen. Die B 279 musste für die gesamte Dauer voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Gersfeld und Bad-Brückenau sowie Mitarbeiter der Stadt Gersfeld unterstützten die Arbeit der Polizeistation Hilders tatkräftig.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht:

Am Dienstag (17.10.), zwischen 11.15 Uhr und 16.15 Uhr kam es in Rotenburg a. d. Fulda zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 67-jährige Frau aus Nentershausen hatte ihren PKW in Rotenburg, in der Straße „Obertor“, auf den dortigen Parkflächen, parallel zur Fahrbahn geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen ihren PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An ihrem PKW entstand vorne links ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg an der Fulda unter 06623-9370, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

Am Dienstag (17.10.), um 15.16 Uhr, kam es in Rotenburg an der Fulda beim sogenannten „Shell-Kreisel“ zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 58-jährige Frau aus Rotenburg befuhr mit ihrem PKW die Straße „Zum Güterbahnhof“ in Richtung Kasseler Straße (Kreisverkehr). Ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller den Kreisverkehr aus Richtung Kasseler Straße und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen, um der Kasseler Straße weiterhin zu folgen. Die Rotenburgerin fuhr in den Kreisverkehr ein, offenbar ohne dem Rollerfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Der Zweiradfahrer wich aus, bremste und kam dabei zu Fall. Er wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher ermittelt:

Am Mittwoch (18.10.), um 11 Uhr kam es in Rotenburg a. d. Fulda, in der Memelstraße zu einer geklärten Verkehrsunfallflucht.

Ein 67-jähriger Mann aus Rotenburg hatte seinen PKW in der Memelstraße ordnungsgemäß, parallel zur Fahrbahn, geparkt. Ein 87-jähriger Mann aus Rotenburg fuhr auf den geparkten PKW auf. Unmittelbar danach setzte der Mann mit seinem PKW zurück, fuhr weiter über einen Bordstein und Gehweg an der Ecke Forststraße/Memelstraße und entfernte sich dann über eine Seitenstraße unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte PKW wurde im Heckbereich beschädigt und durch den Aufprall circa zwei Meter nach vorne geschoben. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers war ebenfalls ein Schaden in Höhe von geschätzt 3.000 Euro entstanden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde aufgrund der Gesamtumstände vorläufig sichergestellt.