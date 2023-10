Main-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger erbeuten mehrere Zehntausend Euro, Hattersheim am Main, Schulstraße, Mittwoch, 18.10.2023, 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Leider haben es Kriminelle am Mittwoch wieder einmal geschafft, eine Seniorin mit der Masche des Schockanrufes hinters Licht zu führen und sie um mehrere Zehntausend Euro zu betrügen. Im Laufe des Mittwochs hatten sich die Betrüger bei der in der Seniorenresidenz in der Schulstraße in Hattersheim wohnhaften Seniorin gemeldet. Ihr weiteres Vorgehen entsprach dann der weit verbreiteten Betrugsmasche, bei der die Angerufenen mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert werden. So wurde der Dame geschildert, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Polizeigewahrsam sei. Lediglich die Zahlung einer fünfstelligen Kaution könnte die bevorstehende Haft abwenden. Durch diese Nachricht überrumpelt, kam die Geschädigte den Forderungen der Betrüger nach.

Im weiteren Verlauf erschien um 18:00 Uhr eine schlanke jüngere Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren am Fenster der Seniorin im Innenhof und ließ sich den Beutel, in den eine fünfstellige Summe gepackt war, herunterwerfen. Anschließend verschwand die Abholerin unerkannt. Sie soll etwa 30 Jahre alte gewesen sein und einen dunklen Mantel mit Kapuze getragen haben, wobei die Kapuze innen weiß war. Zudem hatte sie eine dunkle Umhängetasche bei sich.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und bittet Personen, die gegen 18:00 Uhr im Bereich der Schulstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Kochgut bei Auseinandersetzung vergessen – Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Mittwoch, 18.10.2023, 17:23 Uhr

(jn)Auf dem Schwalbacher Marktplatz kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem ein Feuer in einem Hochhaus gemeldet worden war. In der Folge mussten der Westring und der Busbahnhof zeitweise gesperrt werden. Um 17:23 Uhr gingen Meldungen über das Feuer in dem Schwalbacher Wohnblock ein, woraufhin Einsatzkräfte zum Marktplatz fuhren. Zügig war klar, dass es lediglich eine starke Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung gegeben hatte, die von der Feuerwehr unterbunden werden konnte. Hintergrund war der Streit zweier Männer, die zunächst gemeinsam erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatten und dann während der Essenszubereitung in eine handfeste Auseinandersetzung geraten waren. In diesem Zusammenhang geriet das Kochgut in Vergessenheit und brannte an. Die Wohnung wurde nach entsprechender Lüftung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Feuerwehr wieder freigegeben. Die beiden Männer mit Promillewerten zwischen 3,5 und über 5 müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten. Sie wurden ebenso in Krankenhäusern behandelt wie ein Bewohner des Wohnhauses, der im Rahmen der Räumung des Hauses gestürzt war und sich verletzt hatte. Sachschaden entstand nicht.

Hundehalter nach Hundebiss gesucht,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Am Rosenwald, Dienstag, 17.10.2023, 08:20 Uhr

(jn)In Kelkheim, Ruppertshain ist am Dienstagmorgen eine junge Frau von einem Hund gebissen worden. Um 08:20 Uhr sei die 22-Jährige mit dem Fahrrad zwischen der Straße „Am Rosenwald“ und der Straße „Herlenstückshaag“ auf dem Radweg unterwegs gewesen, als sie auf zwei ältere Männer mit zwei Hunden aufmerksam wurde. Die beiden Vierbeiner hätten zunächst nur gebellt bis sich einer losgerissen habe, auf die Radlerin zugelaufen sei und sie in den Fuß biss. Durch den Vorfall geschockt, sei die Geschädigte im Anschluss davongeradelt, ohne sich die Personalien des Hundehalters zu notieren. Der Hund soll ein Labrador-Mischling gewesen sein, dessen Herrchen etwa 60 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sei und grauweiße Haare sowie eine Brille hatte. Sein Begleiter sei etwa gleichen Alters gewesen.

Die Kelkheimer Polizei bittet nun den Mann sowie Personen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 zu melden.

Weißer Toyota Prius entwendet,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Mittwoch, 18.10.2023, 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr

(jn)In Hofheim wurde am Mittwochmorgen ein weißer Toyota Prius von einem Privatgelände gestohlen. Zeugen sahen das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen F-SB 2818 zuletzt gegen 08:00 Uhr auf dem Firmengelände in der Rheingaustraße im Ortsteil Marxheim, um 09:15 Uhr war es dann spurlos verschwunden. Der Wert des Kfz wird mit knapp 20.000 Euro angegeben.

Hinweise zum Verbleib des Toyota oder zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Kraftstoff-Diebespärchen festgenommen, Flörsheim am Main, Weilbach, Frankfurter Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 20:35 Uhr

(jn)Ein 32 und 39 Jahre altes Pärchen ist am Mittwochabend in Weilbach festgenommen worden, da sie im Verdacht stehen, zuvor Kraftstoff aus Baustellenfahrzeugen abgepumpt zu haben. Gegen 20:35 Uhr meldete sich eine Sicherheitsfirma bei der Polizei. Demnach habe man soeben zwei Personen über eine Überwachungskamera festgestellt, die Diesel aus einem Bagger in den Weilbacher Kiesgruben in der Frankfurter Straße abpumpen. Umgehend zum Tatort entsandten Polizeibeamten fiel dann ein verdächtiger Pkw auf, welcher nach kurzer Verfolgung überprüft werden konnte. Neben den zwei Tatverdächtigen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, befanden sich in dem Wagen auch mehrere Kanister mit Kraftstoff sowie weiteres Beweismaterial. Nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Pedelec-Diebstahl aus Tiefgarage,

Kelkheim (Taunus), Münster, Frankfurter Straße, Montag, 16.10.2023, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 18.10.2023, 09:30 Uhr

(jn)Ein weißes Pedelec des Herstellers KTM haben Fahrraddiebe zwischen Montag- und Mittwochmorgen im Kelkheimer Ortsteil Münster aus einer Tiefgarage gestohlen. Das Fahrrad war an der Wand befestigt und dort entsprechend gesichert. Erkenntnissen vor Ort folgend betraten die Täter die Garage in der Frankfurter Straße auf unbekannte Art und Weise, schnappten sich das „Cento 11 Plus“ im Wert von etwa 3.500 Euro und verschwanden unerkannt.

Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegen.

Lkw mit geladenem Mais kippt um – längere Straßensperrung, Hochheim am Main, BAB 671, Anschlussstelle Hochheim-Nord, Mittwoch, 18.10.2023, 11:47 Uhr

(jn)Am Mittwoch sorgte ein umgekippter Lkw auf der BAB 671 in der Ausfahrt Hochheim Nord für eine längere Sperrung. Um 11:47 Uhr war ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine aus Hochheim Süd kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden auf der BAB 671 unterwegs gewesen. Beim Verlassen der BAB an der Anschlussstelle Hochheim Nord kam der Kfz-Fahrer, nach ersten Erkenntnissen infolge einer zu hohen Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve ins Schwanken und kippte nach links um. Das Fahrzeug samt Sattzugmaschine blieb auf der Straße und im Bankett liegen, wobei sich die tonnenschwere Ladung mit Futtermais bis in den Graben verteilte. Verletzt wurde niemand, jedoch blieb die Ausfahrt bis in die späten Abendstunden gesperrt bis der Lkw samt Anhänger aufgerichtet und der Mais „aufgesaugt“ worden war. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.