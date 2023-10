Wiesbaden: Die Polizei-News

Bekleidungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Bärenstraße, 18.10.2023, 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Bekleidungsgeschäft in der Bärenstraße

von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr

in die Boutique ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Kleidungsstücke

sowie Schmuck. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vermeintlicher Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, 17.10.2023, 00.25 Uhr,

(pl)Im Konrad-Adenauer-Ring wurde in der Nacht zum Dienstag ein Mann dabei

ertappt, wie er sich an einem Einfamilienhaus zu schaffen machte. Der Täter

hatte gegen 00.25 Uhr zunächst an der Eingangstür des Hauses gerüttelt und

anschließend Geräusche auf dem Balkon verursacht. Auf die vermeintlichen

Einbruchsversuche wurde die Bewohnerin aufmerksam, woraufhin sich der Mann von

dem Grundstück entfernte. Der Unbekannte soll auffällig breite Augenbrauen, eine

Hakennase, einen schwarzen Vollbart und dunkle, seitlich rasierte und nach

hinten gegelte Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennender Altpapiercontainer,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 18.10.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Auf dem Mülltonnenabstellplatz einer Schule in der Hans-Böckler-Straße

brannte am Mittwochnachmittag ein Altpapiercontainer. Der brennende Container

wurde gegen 16.35 Uhr von Passanten festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen

oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Dachaufzug von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Delkenheim, Lange Seegewann, 11.10.2023, 15.00 Uhr bis 18.10.2023,

09.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Straße „Lange Seegewann“ in Delkenheim waren

zwischen Mittwoch, dem 11.10.2023 und Mittwoch, dem 18.10.2023 Diebe zugange.

Die Täter zerstörten die Sicherung eines Dachaufzugs und entwendeten die

Arbeitsmaschine im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bushaltestelle beschädigt,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 18.10.2023, 00.30 Uhr bis 04.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Bushaltestelle in der

Ludwig-Erhard-Straße angegangen. Unbekannte beschädigten zwischen 00.30 Uhr und

04.30 Uhr den Verteilerkasten der Haltestelle, wodurch die Beleuchtung nicht

mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus lösten und entwendeten die Täter auch

noch die Schrauben der Glaswand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund

1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Jugendlicher in Unterführung angegriffen – Täter in

Untersuchungshaft, Ersthelfer gesucht, Oestrich-Winkel, Adalbert-Stifter-Straße,

Mittwoch, 18.10.2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein 15-Jähriger in einer Unterführung in

Oestrich-Winkel von zwei weiteren Jugendlichen angegriffen und verletzt. Die

beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und sitzen derzeit in

Untersuchungshaft. Ersten Ermittlungen zufolge lief der Geschädigte gegen 18:00

Uhr eine Bahnunterführung in der Adalbert-Stifter-Straße entlang, wo er auf die

beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen stieß. Die Jungen sollen den

15-Jährigen umgehend mit Schlägen und Tritten angegriffen und bedroht haben. Der

Geschädigte sei dabei zu Boden gestürzt und auch dort geschlagen und getreten

worden. Im Anschluss hätten die Täter die Flucht ergriffen. Der verletzte

Jugendliche wurde kurz darauf von Passanten auf dem Boden liegend aufgefunden

und der Rettungsdienst verständigt. Nach einer erfolgten Erstversorgung musste

er in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten

Ermittlungen gerieten zwei Tatverdächtige ins Visier der Polizei und konnten

noch am selben Abend in Oestrich-Winkel festgenommen werden. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurden beide in Gewahrsam genommen und am heutigen Tage dem

Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die zwei Jugendlichen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Tat. Insbesondere die beiden

Ersthelfer, die den Rettungsdienst verständigten, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei zu melden.

Betrüger holen Geld an der Haustür ab, Geisenheim, Freybergstraße, Mittwoch,

18.10.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag wurde eine Frau aus Geisenheim von dreisten

Telefonbetrügern hinters Licht geführt und um Bargeld betrogen. Zunächst erhielt

die Geisenheimerin einen sogenannten „Schockanruf“. Am anderen Ende der Leitung

meldete sich die angebliche Staatsanwaltschaft, welche erklärte, dass ihre

Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Da dabei ein Mensch zu

Tode gekommen sei, habe man eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro verhängt.

Um ihre Angehörige nun vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse sie das Geld

in bar an einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft übergeben. Im Glauben daran,

ihre Tochter zu unterstützen, übergab sie das Bargeld an ihrer Haustür in der

Freybergstraße an einen unbekannten Abholer. Dieser soll etwa 30 Jahre alt und

170 cm groß gewesen sein. Er habe dunkle, kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart

gehabt und soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Die Geschädigte beschrieb

das Aussehen des Mannes als „südländisch“. Auffällig wäre ein Tattoo am linken

Unterarm gewesen. Zu seiner Kleidung ist lediglich bekannt, dass er bei der

Abholung eine dunkelblaue Bomberjacke trug.

Hinweise zum Abholer werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Hinweise der Polizei:

Die Betrüger spielen bei dieser Art von Anrufen immer mit den Ängsten der Opfer

und setzen auf deren uneingeschränkte Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten und

Bekannten! Durch die zunächst beängstigende Nachricht soll Stress erzeugt und

ein klares, reflektiertes Denken verhindert werden. Schenken Sie solchen

Geschichten keinen Glauben. Weder die Polizei noch andere Behörden werden

telefonisch von Ihnen die Bezahlung eines Geldbetrages, ganz egal aus welchem

Grund, fordern. Und eine Übergabe auf der Straße kann natürlich ebenfalls

niemals rechtens sein. Beenden Sie solche Telefonate sofort; ansonsten haben Sie

schlechte Karten, sich aus den Psychospielchen der Täter wieder zu befreien.

Rufen Sie selbst mit der Ihnen bekannten Nummer die Angehörigen an, denen Sie

angeblich helfen sollen. Dann werden Sie schnell feststellen, dass keine Notlage

vorliegt! Weitere Informationen zu verschiedensten Betrügereien finden sie unter

www.polizei-beratung.de

Taxi aufgebrochen,

Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Donnerstag, 19.10.2023, 02:00 Uhr bis 03:30

Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Diebe in Rüdesheim ein Taxi auf. Im

Zeitfenster von 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr traten die Täter an das in der

Bleichstraße geparkte Taxi der Marke Mercedes heran und brachen die

Fensterscheibe der Fahrertür auf. Aus dem nun geöffneten Pkw entnahmen sie eine

Geldbörse samt Inhalt und traten unbemerkt die Flucht an. Der Wert des

entwendeten Diebesguts und der Sachschaden am Fahrzeug summieren sich auf knapp

1.000 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Zusammenstoß im Gegenverkehr – 3 Personen leicht verletzt,

Geisenheim-Johannisberg, Am Erntebringer, Mittwoch, 18.10.2023, 18:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend stieß eine Autofahrerin in Geisenheim-Johannisberg frontal

mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Insgesamt wurden drei Insassen

verletzt. Gegen 18:30 Uhr befuhr die 43 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem VW

Caddy die Straße „Am Erntebringer“ von Winkel in Richtung Schloss Johannisberg.

Bereits in Höhe der Schulstraße kam der Caddy kurzzeitig nach rechts von der

Fahrbahn ab und streifte dort eine Steinbegrenzung. Kurz darauf kam die Fahrerin

aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem

Volvo XC60 einer entgegenkommenden 44 Jahre alten Frau zusammen. In ihrem Pkw

befand sich darüber hinaus noch ein 55-jähriger Mitfahrer. Bei dem Zusammenstoß

wurden alle drei Insassen verletzt, die beiden Fahrzeugführerinnen mussten zur

weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzt

die Polizei auf knapp 70.000 Euro. Sowohl der VW, als auch der Volvo waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.