Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 56 Fahrzeuge/Plagiate beschlagnahmt-Originalwert rund 15.000 Euro

Südhessen (ots) – Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen

verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen, vom

Polizeipräsidium Rheinpfalz und Mannheim am Mittwoch (18.10), in der Zeit

zwischen 9.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 56 Fahrzeuge und nahmen hierbei 98

Personen genauer unter die Lupe.

Unter anderem stoppten die Fahnder gegen 12.15 Uhr auf der A 5 bei Gräfenhausen

das Fahrzeug eines 33-Jahren alten Mannes und seines 34-jährigen Beifahrers. Die

beiden fielen der Polizei bereits im April diesen Jahres bei einer Kontrolle

auf. Die Ordnunsghüter stellten damals Plagiate hochwertiger Elektronikartikel

im Wert von mehreren tausend Euro sicher. Auch diesmal fanden die Polizisten

Plagiate eines namhaften Herstellers in ihrem Auto, insgesamt über 30 Watches

und Airpods, die im Original einen Wert von etwa 15.000 Euro hätten. Das Duo

wurde vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren zu

verantworten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden

Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Plagiate wurden beschlagnahmt.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer

Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Insgesamt wurden 21 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von

illegalem Aufenthalt, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz, Hehlerei, Verstoß gegen das Markengesetz bis hin zu

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bergstrasse

Fahrzeug beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim/Bergstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag- und

Dienstagnachmittag (14.10., 16 Uhr bis 17.10., 17.30 Uhr) ereignete sich in der

Kettelerstraße, auf Höhe der Hausnummer 8, eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein noch bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken einen

am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Astra Sports Tourer im Bereich

der Kofferraumklappe. Der hierbei verursachte Sachschaden wird nach derzeitigen

Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher

entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Zwingenberg: Mit 2,33 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Zwingenberg (ots) – Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt stoppte am frühen

Mittwochabend (18.10.) einen 53-Jährigen, der mit seinem E-Scooter die

Bahnhofstraße entlangfuhr. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann

unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Fahrer musste die Beamten

daraufhin für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Er wird sich in

einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Do. 19.10.23 gg. 07.15 Uhr kam es auf der L 3120 zw.

Mörlenbach OT Weiher und Wald-Michelbach OT Kreidach zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei streiften sich zwei LKWs, wobei jeweils die beiden linken Außenspiegel

beschädigt wurden. Durch das Spiegelglas wurde ein nachfolgender PKW beschädigt.

Der verursachende LKW fuhr einfach Ri. Weiher weiter, ohne sich um den Schaden

zu kümmern. Bei dem flüchtigen LKW soll es sich um einen weißen 7,5 Tonner mit

Kastenaufbau handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die

Uhr unter der Tel.Nr. 062527060 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Trickbetrug keine Chance geben – Polizei Südhessen schult „Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren“ für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Darmstadt (ots) – Während ältere Menschen aufgrund ihres grundsätzlich

achtsameren Verhaltens seltener Opfer von Gewaltdelikten werden, geraten sie in

bestimmten Lebensbereichen immer wieder ins Visier Krimineller, die vor allem

versuchen, die Menschen zu täuschen, um so an eventuelle Vermögenswerte zu

gelangen.

Begünstigt durch die Corona-Krise und der daraus resultierenden Isolation

besonders älterer Menschen, haben Betrügerinnen und Betrüger ihr System in den

vergangenen Jahren immer weiter optimieren können, sodass es für den Laien

zunehmend schwieriger wird, einem Betrugsversuch rechtzeitig einzuordnen und

sich so vor dem Übergriff zu schützen.

Obwohl immer mehr Menschen betroffen sind, ist, häufig aus falschem Schamgefühl,

die Überwindung groß, sich Hilfe zu holen.

„Viele Menschen melden sich sehr spät oder überhaupt nicht bei der Polizei. Wir

können nur an die Betroffenen appellieren, sich im Verdachtsfall umgehend an uns

zu wenden. Aber das kostet häufig Überwindung. Wir haben daher ein Konzept

erarbeitet, mit dessen Hilfe wir versuchen, Ältere sowohl auf mögliche

Täuschungen vorzubereiten als ihnen auch die Scheu zu nehmen, sich Hilfe zu

holen, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt oder sie bereits Opfer einer

Betrugshandlung geworden sind“, erklärt die zuständige Polizeihauptkommissarin

Christel Shelton die Entstehung der Projektidee.

Denn besonders Menschen, die sich ihr gesamtes Leben an Recht und Ordnung

gehalten haben, fällt es schwer, beispielsweise die Anweisung einer

vermeintlichen Polizeibeamtin oder eines vermeintlichen Polizeibeamten zu

hinterfragen und nicht umgehend Folge zu leisten.

Der Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi Heimann, betonte

die Bedeutung der Initiative: „Unsere Gesellschaft wird stetig älter und nicht

immer sind in dieser Situation schützende Familienstrukturen vorhanden. Die

Ausbildung von Sicherheitsberatern ist ein wichtiger Schritt, um unsere älteren

Mitmenschen zu unterstützen. Sicherheitsberater fördern durch den direkten

Kontakt mit unseren Senioren deren Sensibilisierung und stärken damit auch das

Vertrauen zu der Polizei.“

Als die Projektidee der ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -berater für

Senioren von Seiten der Polizei vorgestellt wurde, war den Sozialdezernentinnen

der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Barbara Akdeniz, und des Landkreises

Darmstadt-Dieburg, Christel Sprößler, klar, dass sie das Vorhaben unbedingt

unterstützen werden.

„Auch wir nehmen wahr, dass Betrugsdelikte bei uns deutlich zugenommen haben“,

bemerkt Christel Sprößler. „Es sind perfide Täuschungen, die auf die Sorgen und

Nöte der Menschen zielen und immer weiterentwickelt werden. Wir können die

Bürgerinnen und Bürger nicht im Einzelnen davor schützen, unterstützen aber jede

Maßnahme, die auf Aufklärung zielt und sie nicht allein lässt.“

Der Schutz und das Gefühl von Sicherheit in der gewohnten Umgebung zu erhalten

ist für die Sozialdezernentinnen ein grundliegendes Bedürfnis, um auch

alleinstehenden Älteren, einen möglichst langen Verbleib in ihrem vertrauten

Wohnumfeld zu ermöglichen. Wird das Sicherheitsgefühl in der Wohnung oder am

Wohnort verletzt, ändert sich für die meisten Menschen alles.

„Kriminal- und Gewaltprävention ist nicht alleine Aufgabe der Bundes- und

Landesbehörden, sie ist wichtige Aufgabenstellung der Kommune und auch der

Zivilgesellschaft. Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn

Straftaten finden in der Regel dort statt, wo wir uns bewegen und leben.

Objektive Sicherheitslage, aber auch subjektives Sicherheitsgefühl sind eine

Frage der Lebensqualität in der Kommune. Wir wollen, dass die Menschen zufrieden

und informiert bei uns leben. Aus diesem Grund unterstützen wir das Projekt der

ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -berater als wichtige Ergänzung

unseres bestehenden Präventionsangebots in Darmstadt.“, unterstreicht

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Für die Schulung am 18.10.2023 in Darmstadt wurden gezielt Leute ausgesucht, die

bereits gut vernetzt sind und sich im Ehrenamt aktiv einbringen möchten. Im

Wesentlichen geht es bei der Schulung darum Täuschungsversuche zu erkennen, auf

diese sicher und konsequent zu reagieren sowie die notwendigen Schritte

einzuleiten, sofern trotz aller Kenntnis ein Betrug zum Erfolg geführt haben

sollte. Ihre Intention ist dabei aber nicht, das reine Lernen zum Selbstschutz,

sie möchten mit ihrem neu erlernten Wissen, ihr persönliches Umfeld beraten.

Die Schutzleute vor Ort und die Präventionsberater des Polizeipräsidiums

Südhessen werden in Abstimmung mit den Kommunen alles tun, um die zukünftigen

Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren bei ihrer Aufgabe bestmöglich

zu begleiten. Bei ihrer ganztägigen Schulung werden die Engagierten durch die

BAFF-Frauen-Kooperation versorgt. Ein Teil der Kosten wird als Anerkennung für

das Engagement von der Stadt und dem Landkreis getragen, während die andere

Hälfte von den Ehrenamtlern und den Polizeibeamten selbst getragen wird.

Darmstadt-Eberstadt: Geparktes Auto touchiert und geflüchtet/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (18.10.) wurde im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und

12.30 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand in der Ringstraße abgestellter grauer

Hyundai Tucson durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt.

Der Unfall wurde mutmaßlich durch einen Lastwagen verursacht. Der entstandene

Schaden an dem grauen Hyundai beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Hinweise

auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157/95090 entgegen.

Darmstadt: Mit über 100 km/h in der Stadt unterwegs / Polizei stoppt Sportwagenfahrer

Darmstadt (ots) – Polizeibeamte des 1. Polizeireviers führten am Mittwochabend

(18.10.) Verkehrskontrollen in der Kranichsteiner Straße durch. Dabei stand die

Geschwindigkeit im besonderen Fokus der Ordnungshüter. Als traurigen

Spitzenreiter konnten die Beamten gegen 23:00 Uhr einen 32-jährigen

Lamborghini-Fahrer stoppen, der bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h unterwegs

war. Er hatte trotz eines bestehenden Überholverbotes zudem mehrere Fahrzeuge

überholt. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, 2

Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot.

Darmstadt: E-Bikes gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in den vergangenen

Tagen zwei E-Bikes in der Darmstädter Innenstadt.

In der Kasinostraße erbeuteten die Kriminellen im Zeitraum von Dienstagabend

(17.10) bis Mittwochnachmittag (18.10.) ein dunkelblaues Rad der Marke

„Riese&Müller“, Modell „Charger 3“. Am Mittwoch (18.10.) wurde im Zeitraum von 8

Uhr bis 13.30 Uhr zudem ein schwarzes E-Mountainbike der Marke „Carver“, Modell

„Strict“, an einer Schule in der Alsfelder Straße entwendet. Beide Fahrräder

waren durch Schlösser gesichert.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 4.000 Euro. Wer Hinweise zu den

Taten oder dem Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzten (Tel.: 06151 /

969-41110).

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Reizgas in Schule versprüht / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Bislang Unbekannte haben am Donnerstagmittag (19.10.) Reizgas in

einer Schule „Auf der Leer“ versprüht, woraufhin der Rettungsdienst, die

Feuerwehr und die Polizei im Einsatz waren.

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem mehrere Personen in der

Schule über Atemwegsprobleme geklagt hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wurden insgesamt 15 Lehrer und Schüler durch den hinzugezogenen Rettungsdienst

erstversorgt. Eine 19-jährige Schülerin wurde für weitere Untersuchungen in ein

umliegendes Krankenhaus gebracht.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06071/9656-0

zu erreichen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Polizeieinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Innenstadt – Festnahme von Tatverdächtigen und Durchsuchung mehrerer Geschäfte

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Mittwoch (19.10.) führten Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 34 der Polizeidirektion Groß-Gerau mit Unterstützung der Bundespolizei und der Stadtpolizei Rüsselsheim umfangreiche Einsatz- und Kontrollmaßnahmen in der Rüsselsheimer Innenstadt durch, speziell in den Bereichen des Bahnhofs, des Bahnhofsvorplatzes und der Bahnhofstraße. Die Maßnahmen begründeten sich in umfassenden Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung.

Zivile Einsatzkräfte machten gegen 15 Uhr eine verdächtige Beobachtung im Bereich des Bahnhofsvorplatzes. Hier soll es zu einer Drogenübergabe zwischen einem 29-Jährigen und einem 17 Jahre alten Mann gekommen sein. Daraufhin gab sich die Polizei zu erkennen und kontrollierte circa 70 Personen. Im Rahmen der Maßnahmen erfolgte unter anderem die Durchsuchung von gewerblichen Objekten in der Bahnhofstraße. Hierfür lagen den Ermittlerinnen und Ermittlern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterliche Beschlüsse vor. Darüber hinaus kam es zu der Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen, der am heutigen Donnerstag (19.10.) unter anderem wegen des Verdachts eines Eigentumsdelikts einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei den durchgeführten Kontrollen konnten außerdem zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 26 Jahren ermittelt werden. Bei den beiden Männern beschlagnahmten die Polizeikräfte Kleinstmengen von Betäubungsmitteln. Sie müssen sich fortan in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Stadtpolizei Rüsselsheim stellte in eigener Zuständigkeit insgesamt acht Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz fest. Des Weiteren führte der Einsatz zu weiteren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung und der Körperverletzung. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten ein Messer bei einer der kontrollierten Personen sicher. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Besitz um einen Verstoß gegen das Waffengesetz handeln könnte.

Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Für weitere Auskünfte bitte ich um eine Kontaktaufnahme mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rüsselsheim: 66-Jähriger überrascht Einbrecher/Kriminelle flüchten mit Schmuck und Uhren

Ein Wohnhaus am Dr.-Fritz-Opel-Platz geriet am Mittwochabend (18.10.), gegen 22.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Das Duo verschaffte sich zunächst gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Gebäude und wurde dort anschließend vom 66-jährigen Bewohner überrascht. In der Folge bedrohten sie den Mann unter anderem mit einem Klappmesser und erbeuteten anschließend Schmuck, Uhren, Geld und ein Mobiltelefon. Sie flüchteten nach der Tat aus dem Haus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Einer der beiden Flüchtigen ist 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer Sturmhaube maskiert, schwarz gekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Sein Begleiter ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, circa 35 Jahre alt und hat ebenfalls einen Dreitagebart. Der Kriminelle trug ein türkisfarbenes Tuch unter seiner Sturmhaube. Bekleidet war er mit einem weißen Sweatshirt und sprach ebenfalls gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Gernsheim: Diebstahl aus Baucontainer/Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Auf eine Baustelle in der Diemelstraße hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (19.10.) abgesehen.

Die Kriminellen verschafften sich unter Anwendung von Gewalt Zugang zu einem Materialcontainer auf der Baustelle und entwendeten nach aktuellem Stand diverse Elektrowerkzeuge. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in bisher unbekannte Richtung. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06258/9343-0 bei der Polizei in Gernsheim zu melden.

Rüsselsheim: Werkzeuge aus Transporter gestohlen/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (19.10.) entwendeten bislang Unbekannte aus einem weißen Transporter, der in der Paul-Hessemer-Straße abgestellt war, diverse Werkzeuge. Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Wagens. Insgesamt werden die Schäden auf über 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Raunheim: Auto aufgebrochen/Kripo sucht Zeugen

Ein blauer Opel, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war, ist am Mittwoch (18.10.), in der Zeit zwischen 15.15 und 16.00 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine Autoscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Rucksack samt einem geringen Geldbetrag und Schlüssel mitgehen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.