Kleinkraftrad im Feld angezündet

Worms (ots) – Am 17.10.23 gegen 11:42 Uhr, wurde der Brand eines Kleinkraftrads im Bereich der Slevogtstraße/Gaustraße in Worms auf einer dortigen Ackerfläche gemeldet. Die Feuerwehr konnte das nahezu ausgebrannte löschen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei aktuell von einer Brandstiftung aus.

Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass das betreffende Kleinkraftrad zwischen dem 16.10.2023, 20:00 Uhr und 17.10.2023, 11:40 Uhr, im Bereich der ca. 250 m entfernten Theodor-Heuss-Straße in Worms entwendet worden war. Ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und der Brandstiftung ist mehr als wahrscheinlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit Flucht/versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wörrstadt (ots) – Am Mittwoch 18.10.2023 gegen 18:30 Uhr, befuhr ein auffällig Schwarz-orangefarbenes Motorrad mit einer dunkel gekleideten Person die Kreuznacher Straße in Wörrstadt in Fahrtrichtung Sulzheim. Der 58-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Kreuznacher Straße in entgegengesetzter Richtung.

Trotz rotzeigender Lichtzeichenanlage fuhr der Motorradfahrer in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit dem nach links in die Rommersheimer Straße abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer kam zu Fall, stieg wieder auf sein Motorrad auf und nahm seine Fahrt in Richtung Rommersheimer Straße weiter auf.

An der Einmündung zur Oberen Schulstraße versuchte der 36-jährige Unfallzeuge den Motorradfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der Motorradfahrer fuhr über den Fuß des Zeugen und setzte seine Fahrt weiter fort. Der Zeuge wurde nicht verletzt. Am verunfallten Pkw entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die PW Wörrstadt, Tel: 06732 911 0

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Gau-Weinheim (ots) – Am Mittwoch 18.10.2023 kam es zwischen 12-13:15 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Im Allengert in Gau-Weinheim. Unbekannte Täter versuchten durch Hochdrücken der heruntergelassenen Rollläden die Terrassentüren des Einfamilienhauses aufzuhebeln.

Dies misslang. Die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute. Es blieb bei Beschädigungen der Türen.

Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731 911-0.