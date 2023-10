Hilferufe alarmieren Polizei

Kaiserslautern (ots) – Hilferufe und Alkohol haben am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein alkoholisiertes Paar aus der Innenstadt geriet in der gemeinsamen Wohnung in einen handfesten Streit und die Polizei wurde verständigt. Da die Frau von ihrem Lebenspartner körperlich angegriffen wurde, musste diesem durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Der Mann kehrte jedoch wenige Minuten später wieder zur Wohnörtlichkeit zurück, beleidigte die Beamten und suchte nun die Konfrontation mit der Polizei. Er musste in der Folge gefesselt und in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Auf den 45-Jährigen kommt ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. |cpe

Kompromissloser Raser

Kaiserslautern (ots) – Eine Schrecksekunde erlebte am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Mann auf der Bundesstraße 270 in Richtung Pirmasens. Er wurde zunächst durch einen hinter ihm fahrenden schwarzen Sportwagen bedrängt, dann im Überholverbot überholt und anschließend mehrfach ausgebremst.

Durch den jungen Mann konnte nur aufgrund eines starken eigenen Bremsmanövers ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Raser erreichte nach Zeugenaussage Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h in der Ortsmitte Hohenecken. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Betrunkener Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Zu tief ins Glas schaute in der Nacht zu Mittwoch ein 35-jähriger Mann im Stadtgebiet. Er wurde durch Polizeibeamte gegen 1.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt überprüft.

Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 0,68 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. |cpe

Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Donnerstagmittag 19. Oktober 2023 kam es kurz vor 12 Uhr an der Kreuzung Pariser Straße/Ecke Kammgarnstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein LKW und ein PKW beteiligt waren.

Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber den Polizeibeamten vor Ort an, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalles auf der Ampelanlage der Kreuzung „grünes Licht“ hatten. Am Unfallort konnten keine Zeugen festgestellt werden, die zur Aufklärung des Unfallherganges beitragen konnten. Der Gesamtschaden beträgt zirka 11.000 Euro. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag kam es zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Geschädigte hatte seinen PKW (Skoda Fabia) auf einem Parkplatz der ZAR Kaiserslautern in der Europaallee abgestellt.

Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er hinten links einen frischen Unfallschaden fest. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

PKW gestreift und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen verursachte am Mittwochmorgen in Kaiserslautern einen Verkehrsunfall und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit.

Die Geschädigte konnte beobachten, wie der Mann seinen PKW auf einem Parkplatz in der Innenstadt wendete und hierbei gegen ihren geparkten PKW stieß. Die Frau versuchte noch, auf sich aufmerksam zu machen, jedoch entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte der junge Mann im Nahbereich noch angetroffen werden. Ein Verfahren hinsichtlich Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. |cpe

Schnupperpraktikum beim Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Mit großem Interesse haben am Montagmorgen 31 interessierte Schüler ihr Schnupperpraktikum bei der Polizei Rheinland-Pfalz gestartet. Die gesamte Woche steht für die Schüler im Zeichen, die Polizei als vielfältigen, abwechslungsreichen und aufregenden Arbeitgeber kennenzulernen.

Hierbei durchlaufen sie verschiedenste Organisationen der Polizei Rheinland-Pfalz und erhalten unter anderem Einblicke in die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei, die vielfältigen technischen Einsatzmittel des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie den Ablauf verschiedener Einsatz und Schießtrainings.

Darüber hinaus bekommen die Berufsinteressierten auch Einblicke in den Ablauf des Studiums, den Alltag als Polizist und die im späteren Verlauf möglichen Aus- und Fortbildungen.

Schon in den ersten Tagen des Schnupperpraktikums führte die entsprechende Vielfalt wiederholt zu staunenden Blicken bei den jungen Menschen. Aktuell können die Teilnehmer bei einem Besuch einer Polizeidienststelle des Polizeipräsidiums Westpfalz in kleinen Gruppen erfahrenen Polizeibeamten über die Schulter schauen und ihre individuellen Fragen stellen.

Die Praktikumswoche endet am Freitag mit weiteren Blicken hinter die Kulissen verschiedener Abteilungen sowie zum Abschluss mit einem sogenannten „Hidden Game“, bei dem die Praktikanten selbst in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und einen (fiktiven) Fall lösen können. Solltet ihr euch ebenfalls für die Möglichkeit eines solchen Praktikums interessieren, schreibt uns gerne eine E-Mail an

ppwestpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de oder besucht unsere Internetseite

unter www.polizei.rlp.de/karriere/Praktika |cpe