Unbekannte prügeln auf Hundebesitzer ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ging um kurz vor 01 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Hund an der Neckaruferpromenade spazieren. Dabei sah er, wie 2 Männer in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer dritten Person verwickelt waren. Als er diese ansprach und mit einer Verständigung der Polizei drohte, ließen die 2 Männer von ihrem Opfer ab und rannten auf den Hundebesitzer zu.

Ohne weiteren Anlass prügelten sie auf den 43-Jährigen ein, bis dieser am Boden lag. Der Angegriffene konnte sich aufrappeln und lief in Richtung einer nahe gelegenen Schule. Die Schläger verfolgte ihn aber und schlugen weiter auf den Mann ein. Erst in der Langen Rötterstraße gelang es dem Verletzten eine Autofahrerin anzuhalten, welche die Polizei um Hilfe rief.

Der 43-Jährige erlitt durch die Angriffe zahlreiche Blessuren und musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täterbeschreibung:

Einer war 190 cm groß, sportliche drahtige Figur, kurze braune Haare. 3 Tagebart. Bekleidet mit einem schwarzen Poloshirt und einer dunkelblauen Jeans.

Der Andere Mann war 185 cm groß, hatte kurze schwarze Haare, einen gepflegten Vollbart und wirkte korpulent. Bekleidet war er mit einem beigen Jogginganzug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu melden.

Entblößter Mann springt aus Gebüsch hervor

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr, sprang ein unbekannter Täter in der Dammstraße in Höhe der Draisstraße mit heruntergelassener Hose aus einem Gebüsch. Im Anschluss manipulierte er in unsittlicherweise direkt vor einer 20-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 20-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, gebräunte Haut. Dunkle kurze Haare und dunkler Vollbart, gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-4444 zu melden.

Mann attackiert Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch griff ein Mann mehrere Radfahrer auf dem Radweg der Reichskanzler-Müller-Straße an. Der 31-jährige Täter stieß um kurz nach 19 Uhr unvermittelt eine 39-jährige Frau von ihrem Fahrrad, drohte sie ab zustechen und trat dann gegen das am Boden liegende Fahrrad. Die Frau wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Kurz danach griff der Mann mindestens 2 weitere Personen an, die mit ihrem Rad auf dem Weg unterwegs waren. Eine inzwischen verständigte Streife konnte den 31-jährigen, alkoholisierten Mann noch an der Örtlichkeit vorläufig festnehmen.

Die noch unbekannten Tatgründe sind Teil der durch das Polizeirevier Oststadt eingeleiteten Ermittlungen. Diese werden unter anderem hinsichtlich der gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Bedrohung geführt.

Auto beim Fernmeldeturm aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 20-21:30 Uhr, wurde in ein auf einem Parkplatz am Hans-Reschke-Ufer geparkten BWM eingebrochen. Als die 32-jährige Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen wurde und ihr Rucksack fehlte. In diesem befand sich neben ihrem Geldbeutel auch ihr Verlobungsring.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Einbruch in Souterrainwohnung – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Dienstag zwischen 05-19 Uhr verschaffte sich bislang Unbekannte, vermutlich durch ein gekipptes Küchenfenster, Zutritt zur Wohnung einer 55-jährigen Frau. In der Wohnung wurden sehr viele Schränke geöffnet und wahllos durchwühlt. Hierbei entwendete die bislang unbekannte Täterschaft eine unbekannte Anzahl an Schmuckstücken, im Wert von mehreren tausend Euro.

An der Tatörtlichkeit wurde eine männliche Person festgestellt, die unter Umständen im Zusammenhang mit der Tat steht. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen, die Angaben zu dieser männlichen Person machen können.

Personenbeschreibung:

ca. 180 cm groß, 35-40 Jahre alt, nordafrikanisch aussehender Mann, sprach französisch mit Dialekt.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizei werten derzeit die Spuren aus, die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg, haben ihre Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen Hinweise zu der oben beschriebenen Person oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.