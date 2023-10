Königspython in Altkleidercontainer ausgesetzt – Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 10 Uhr, entdeckte ein Zeuge beim leeren eines Altkleidercontainers in der Neidensteiner Straße eine Königspython, welche eine noch unbekannte Täterschaft in dem Container aussetzte. Die etwa 1 Meter große Würgeschlange befand sich in einem unterernährten und unterkühlten Zustand.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist auszuschließen, dass die Schlange selbstständig in den Kleidercontainer gelangte. Die Tierrettung Unterland hat sich dem Tier angenommen und zur weiteren Versorgung einem Experten übergeben.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07263/409632 zu melden.

Polizei nimmt E-Bike-Dieb fest

Wiesloch (ots) – Am Dienstag meldete sich um kurz vor 17:30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er einen Mann beobachtete, der sich am Bahnhof Wiesloch-Walldorf an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Die nur kurze Zeit später eintreffende Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte den mutmaßlichen Dieb noch an der Örtlichkeit vorfinden.

Es stellte sich heraus, dass das hochwertige E-Bike nur am Vorderrad abgeschlossen war und sich diese Sicherung durch die Nutzung der Klick-Verschlüsse am Vorderrad derart umgehen ließ, dass das restliche Fahrrad entwendet werden konnte. Der 31-Jährige Fahrraddieb wurde vorläufig festgenommen. Dabei gab er die Tat zu. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

E-Scooter-Fahrer bremst Radfahrer aus

Wiesloch (ots) – Am Dienstag überquerte ein 17-Jähriger um kurz nach 13:30 Uhr mit einem E-Scooter die Walldorfer Straße, in der Absicht auf den gegenüberliegenden Fahrradweg abzubiegen. Dabei kreuzte er den Fahrweg eines Radfahrers, der auf dem Radweg in nördlicher Richtung fuhr.

Der Radfahrer wich dem plötzlich auftauchenden E-Scooter aus, kam dabei aber zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der 17-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.