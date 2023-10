Mehrere Verkehrsunfälle auf der A5 und A8

Karlsruhe (ots) – Mehrere Verkehrsunfälle auf den Bundesautobahnen 5 und 8 sorgten am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr für Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Autobahndreieck Karlsruhe. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 28-Jähriger gegen 07:30 Uhr in einem Klein-Lkw auf der A5 in Richtung Süden.

Zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Mitte erkannte der Mann das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf zwei weitere vorausfahrende Pkw aufgeschoben und fing Feuer. Bei dem Unfall wurden der vermeintliche Unfallverursacher, die 63-jährige Fahrerin des Toyota sowie ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Drei der vier Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren zwischenzeitlich zwei von drei Fahrspuren gesperrt.

Zusätzlich für Stau in den Morgenstunden sorgten zwei weitere Verkehrsunfälle auf der A5 in Fahrtrichtung Norden sowie der A8. Auf der A5 kam es bereits gegen 06:20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, nachdem an einem Pkw offenbar ein Reifen platzte.

Gegen 07:50 Uhr kollidierte auf der A8 in Richtung Karlsruhe auf Höhe des Rastplatzes Birkenwäldle ein Lkw beim Fahrstreifenwechsel mit einem Pkw. Beim Versuch eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden, stieß der Pkw zunächst mit einer Schutzplanke zusammen und schleuderte dann gegen den Unterfahrschutz des Sattelaufliegers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einer Gefahrbremsung einer Straßenbahn stürzte ein Fahrgast und erlitt hierbei Verletzungen. Der Unfallverursacher floh offenbar vom Unfallort. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr eine Straßenbahn auf der Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung Norden.

Kurz vor der Haltestelle Werderstraße musste der Fahrer der Bahn eine Gefahrbremsung durchführen, um nicht mit einem plötzlich rückwärts fahrenden Pkw zu kollidieren. Der oder die Autofahrerin fuhr weiter. Eine 54-Jährige verletzte sich bei einem Sturz in der Bahn und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Hinweise hierzu dürfen unter Tel: 0721-944840 mitgeteilt werden.

Kreis Karlsruhe

Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Waghäusel (ots) – Mit der Festnahme eines 17-jährigen Autofahrers endete in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Verfolgungsfahrt der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine Polizeistreife den Jugendlichen gegen 23:55 Uhr in der Stefanstraße in Waghäusel einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Offenbar ignorierte er die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete in einem Fiat 500 in Richtung Bannwaldstraße. Beim Einbiegen von der Stefanstraße in die Bannwaldstraße kam der Tatverdächtige schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw.

Anschließend ergriff der Beschuldigte zu Fuß die Flucht, konnte jedoch von der Polizeistreife eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ferner ist er offenbar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Dem Beschuldigten drohen nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf rund 5.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zw. 16-20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Spöck eingedrungen. Um in das Innere des am westlichen Ortsrand gelegenen Wohnhauses zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Kellerfenster ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Telefon: 07251 967180 zu melden.