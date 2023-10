Brand im Markus-Krankenhaus – Klinikpersonal verhindert Schlimmeres

Feuerwehr Frankfurt am Main

Heute Morgen (18.10.2023) gegen 07:50 Uhr wurden die ersten Einheiten der Feuerwehr Frankfurt am Main aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage ins Markus-Krankenhaus alarmiert.

Kurz nach dem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Patientenzimmer im Haus C fest. Daraufhin wurde durch die Einsatzleiterin die Nachalarmierung weiterer Feuerwehreinheiten veranlasst. Zeitgleich konnte durch zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz mit einem Strahlrohr der Brand im 1.Obergeschoss gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im Anschluss wurde der Brandrauch mit mobilen Lüftern aus dem betroffenen Bereich entfernt und angrenzende Bereiche auf schädliche Brandgase kontrolliert. Die Messungen ergaben keine gesundheitsgefährdenden Konzentrationen.

Durch das schnelle, umsichtige und beherzte Eingreifen des Klinikpersonals konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Mitarbeitenden hatten direkt nach der Entdeckung des Brandes die Patienten zunächst aus der Station und dann aus dem gesamten Haus C evakuiert. Es wurde niemand verletzt.

Die Einsatzmaßnahmen waren nach ca. zwei Stunden beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub eines Mobiltelefons – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (py) Am Abend des 17.10.2023 wurde ein 29-jähriger Mann im

Bahnhofsviertel von einem ihm unbekannten Mann beraubt. Der Täter flüchtete mit

der Beute.

Der Geschädigte befand sich gegen 21:30 Uhr in der Kaiserstraße, als er von dem

Täter unvermittelt am Oberkörper gepackt und zu Boden gebracht wurde. Dabei

entwendete der Täter aus der linken Jackentasche des am bodenliegenden

29-Jährigen dessen Mobiltelefon der Marke „Samsung“. Anschließend flüchtete er

in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort

erstversorgt.

Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 1,80m groß, schmale Statur und auffällige Haare, die

wahrscheinlich mit einem Haarreif nach hinten gebunden waren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können,

sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51499 in Verbindung zu

setzen, oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Frankfurter Berg: Seniorin wird Opfer falscher Bankangestellter

Frankfurt (ots) – (py) Gestern Mittag (17.10.2023) wurde eine 84-jährige

Frankfurterin im Holunderweg von zwei vermeintlichen Bankangestellten

aufgesucht, die ihre EC-Karte und Bargeld erbeuteten. Die Täter flüchteten.

Gegen 12.50 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür der Seniorin

und gaben sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts aus. Unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen sollte die Bankkarte der Dame in Verwahrung genommen werden.

Nachdem sie die EC-Karte und einen geringen Bargeldbetrag erhalten hatten,

verließen sie die Wohnung der Dame und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schmale Statur, westeuropäisches

Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung.

Täter:

Männlich, ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,60 – 1,70m groß, normale Statur,

westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755 11400 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festgenommen nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots) – (yi) In den frühen Abendstunden des Dienstags (17.10.2023)

nahm die Polizei im Verkaufsraum eines Drogeriemarktes in der Dreieichstraße

einen 51-jährigen Mann fest.

Gegen 18:30 Uhr entwendete der Dieb diverse Hygieneartikel. Den Augen des

aufmerksamen Ladendetektives entging der Diebstahl nicht. Dieser sprach den

51-Jährigen an und bat darum, einen Blick in dessen mitgeführte Tüte werfen zu

dürfen. Der Dieb kam der Aufforderung nicht nach. Der Ladendetektiv hielt ihn

sodann an dessen Arm fest. Bei dem Versuch sich dem Griff zu entreißen und seine

geklaute Ware zu sichern, kam es zu einem Gerangel bei dem sich der

Ladendetektiv verletzte. Geistesgegenwärtig verschlossen die Mitarbeiter des

Drogeriemarktes die Türen der Ladenfläche, sodass der Mann nicht fliehen konnte.

Erzürnt darüber tobte er innerhalb des Ladens.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 51-Jährigen fest und verbrachten diesen in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der

richterlichen Vorführung.