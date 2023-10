Marburg- in Benz gegriffen

Unbekannte haben die Seitenscheine eines Mercedes eingeschlagen und eine Aktentasche herausgestohlen. Der schwarze AMG stand auf der Ebene 1 des Parkhauses in der „Neue Kasseler Straße“. Die Diebe zerschlugen die Scheibe der Beifahrertür und griffen in den Fußraum, aus dem sie eine Tasche, in der sich unter anderem mehrere Karten befanden, stahlen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 6.200 Euro. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die gestern Abend (17.10.2023), um 23:50 Uhr, am Werk waren? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg / B3- Reifen zerstochen

Der Besitzer eines VWs stellte seinen Crafter am Sonntagabend (15.10.2023), um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz an der B3 in Höhe Marburg Mitte ab. Als er gestern Abend (17.10.2023) um 22:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden rechten Autoreifen zerstochen waren. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Wem sind zwischen Sonntag und Dienstag verdächtige Personen auf dem Parkplatz an der B3 in Fahrtrichtung Norden aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg: Kia touchiert

Einen geparkten Kia streifte ein Unbekannter offensichtlich beim Vorbeifahren. Dieser stand am Montag (16.101.2023) zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr am Fahrbahnrand im Greifswalder Weg. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallfahrer den schwarzen Rio und hinterließ einen 2.000 Euro teuren Schaden an der linken Fahrzeugseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 26.09.2023 zugetragen hat, bittet die Marburger Polizei nun um Zeugenhinweise. Die Besitzerin eines silbergrauen Mercedes stellte ihren B200 um 14:00 Uhr im Parkhaus P4 am UKGM Marburg ab. Als sie gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite ihres Benz. Die Reparatur des Schadens wird rund 2.500 Euro kosten. Wer hat den Unfall im Parkhaus in der Baldingerstraße mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach / B453: ausgewichen – Schutzplanke gestreift

Ein BMW-Fahrer fuhr am Montag (16.10.2023) auf der B 453 von Gladenbach in Richtung Runzhausen. Im Kurvenbereich kam ihm um 15:15 Uhr ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 26-Jährige mit seinem 1-er BMW aus und touchierte in der Folge die Leitplanke über eine Länge von etwa 10 Meter. Der Unfallfahrer flüchtete in seiner schwarzen Limousine, bei der es sich möglicherweise um einen Pkw des Herstellers BMW oder Audi handelte. Der Schaden am grauen 1-er wird mit 4.500 Euro beziffert. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer, sowie seinem schwarzen Pkw, erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.