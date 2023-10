Gewalttätiger Angriff auf 34-Jährigen: Israel-Fahne wird entwendet – Polizei in Gießen bittet um Mithilfe

Gießen: Gestern Abend kam es offenbar zu einer gewalttätigen Attacke auf einen 34-Jährigen in seiner Wohnung in der Innenstadt. Das Opfer ist israelischer Staatsbürger – die Täter nahmen eine Israel-Fahne vom Balkon des Opfers mit.

Gegen 18.30 Uhr klingelte es, so die ersten Ermittlungen, an der Wohnungstür des in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Marktplatzes lebenden Mannes. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, standen zwei Männer vor ihm und forderten ihn aggressiv auf, die von ihm aufgehängte Israel-Fahne vom Balkon zu entfernen. Nachdem der 34-jährige dies verweigerte, entstand eine Diskussion, bei der von den beiden Unbekannten volksverhetzende und antisemitische Beleidigungen gegen den Gießener ausgesprochen wurden. Als dieser sein Handy in die Hand nahm und die Polizei informieren wollte, riss ihm einer der Männer dieses aus der Hand und rannte das Treppenhaus hinunter. Der 34-Jährige holte ihn an der Haustür ein, worauf der Unbekannte das Handy fortwarf. Der 34-jährige begab sich sofort in seine Wohnung zurück, die der zweite Täter mittlerweile betreten und die 40 x 70 Zentimeter große Israel-Fahne vom Balkon an sich genommen hatte. Der Angreifer schlug dem Gießener mit der Faust ins Gesicht und schleuderte ihn gegen einen Türrahmen, wovon dieser Prellungen davontrug. Im Anschluss rannte der Angreifer mit der Fahne aus dem Haus. Gegen 20.00 Uhr erstattete das Opfer Anzeige bei der Gießener Polizei.

Laut Angaben des Opfers sind beide Angreifer zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Derjenige Angreifer, der das Handy entriss, war ca. 165 cm groß, von sportlicher Statur und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Sporthose, einen blauen Pullover, weiße Sportschuhe und ein blaues Basecap. Auffällig waren eine Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen sowie nach außen ragende Eckzähne. Sein Komplize, derjenige der die Fahne vom Balkon nahm, war mit etwa 170 cm etwas größer, seine schwarzen Haare waren zu einem sogenannten „Sidecut“ frisiert, er hatte einen Schnurrbart und Barthaare am Kinn. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, Jeans und weiße Turnschuhe.

Der Staatsschutz der Gießener Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, verhetzenden Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Angreifer machen?

Wem sind die beiden Männer vor dem Angriff, gegen 18.30 Uhr oder

im Anschluss am Marktplatz aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Angriff in einem

Mehrfamilienhaus am Marktplatz geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe

Nur für einen kurzen Moment stellte ein Fahrradbesitzer am Dienstag, 17. Oktober, sein schwarz-grau-grünes Mountainbike in der Keplerstraße vor einem Wohnhaus unangeschlossen ab. Doch dieser Moment reichte einem Dieb, der das Cube-Rad im Wert von etwa 2.500 Euro gegen 12.40 Uhr an sich nahm und flüchte. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Fahrradanhänger gestohlen

Ein Dieb entwendete im Leihgesterner Weg einen angeschlossenen Fahrradanhänger der Marke Croozer. Dabei macht er sich aber noch die Mühe, die persönlichen Gegenstände aus dem Anhänger zu räumen und am Abstellplatz zu lassen. Mit dem leeren Anhänger im Wert von knapp 200 Euro flüchtete er anschließend zwischen Montag, 16. Oktober, 14 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Grünberg: Mit Reizgas gesprüht

Ein Unbekannter näherte sich am Dienstag, 17. Oktober, von hinten einem 23-jährigen Grünberger, der zu Fuß die Schulstraße entlanglief. Er sprach ihn gegen 20.30 Uhr in Höhe der Grundschule mit Namen an, woraufhin sich der 23-Jährige umdrehte und direkt Reizgas ins Gesicht gesprüht bekam. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der nicht beschrieben werden kann. Eine RTW-Besatzung kümmerte sich um den Grünberger und nahm ihn zur weiteren Behandlung noch mit ins Krankenhaus. Die Polizei in Grünberg sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder denen in diesem Zusammenhang eine verdächtige Person aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Laubach: Dieb in Postfiliale

Anwohner hörten in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 18. Oktober, polternde Geräusche aus einer Postfiliale in der Bahnhofstraße und sahen zudem eine Person gegen 1.35 Uhr wegrennen. Eine Polizeistreife überprüfte die Meldung und stellte einen Einbruch fest. Der unbekannte Dieb hatte sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht und anschließend in der Filiale alles durchsucht. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor, zudem kann die weggelaufene Person nicht beschrieben werden. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Unfallfluchten:

Linden-Großen-Linden:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte am Montagnachmittag (16.10.2023) zwischen 15:45 Uhr und 16:05 Uhr ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten VW Polo an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Grünberg:

Am Dienstag (17.10.2023) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand in der Alsfelder Straße geparkten weißen VW und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden an der vorderen linken Stoßstange des Polos. Im Anschluss flüchtete der Unfallfahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer sowie dem Unfallfahrzeug erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0