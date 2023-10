Kripo Eschwege sucht nach Gewalttäter mit Bisswunde an den Fingern

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Das Fachkommissariat für Gewaltkriminalität der Eschweger Kripo ermittelt aktuell gegen einen unbekannten männlichen Täter, der am vergangenen Freitagabend in Bad Sooden-Allendorf gegenüber zwei Frauen gewalttätig geworden war. Im Zuge der Auseinandersetzung hatte eine Frau dem Täter eine Bisswunde verpasst, woraufhin er von seinem weiteren Vorhaben abließ. Die Kripo hofft nun auf weitere Hinweise zur der Tat und dem unbekannten Gewalttäter.

Unbekannter Mann greift zwei Frauen an; eine Frau beißt den Täter in die Finger

Nach den bisherigen Erkenntnissen, befanden sich am vergangenen Freitag (13.10.2023) zwei Frauen im Alter von 44 und 58 Jahren fußläufig im Städtersweg und im weiteren Verlauf in der Hilberlachestraße auf dem Rückweg von einem Gaststättenbesuch beim Bahnhof.

Im Bereich der Hilberlachestraße sind die beiden Frauen gegen 23.00 Uhr hinterrücks von einem unbekannten Mann angegriffen worden, der sich zunächst der 44-Jährigen zuwandte und diese in den „Schwitzkasten“ nahm und zu Boden riss. Der 58-jährigen Begleiterin gelang es schließlich, ihrer Bekannten zu Hilfe zu kommen und sie aus der Umklammerung zu befreien, woraufhin der Unbekannte sich der 58-Jährigen zuwandte und ihr gegenüber ebenfalls gewalttätig wurde.

Danach wandte sich der Täter erneut der 44-Jährigen zu und nahm die Frau in den Würgegriff. Im Zuge dieser Tatausübung gelangten dann aber mindestens zwei Finger des Täters in den Mund der 44-Jährigen, die daraufhin so zubeißen konnte, dass der Täter letztlich von weiteren Handlungen abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Da die 44-jährige Frau nach dem gewalttätigen Angriff bei sich eine geöffnete Handtasche feststellte, ermittelt jetzt die Kripo Eschwege in erster Linie in Richtung eines Raubdeliktes. Laut den zuständigen Ermittlern sind aber auch andere Hintergründe für den tätlichen Angriff nicht ausgeschlossen.

Personenbeschreibung des flüchtigen Täters:

Der flüchtige Gewalttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich; ca. 20-30 Jahre alt; schlanke/sportliche Statur; ca. 170 cm groß; deutscher Phänotyp; akzentfreies, deutsches Sprachmuster; dunkel gekleidet; Cappy als Kopfbedeckung; Sneaker-Schuhe; der Täter müsste an mindestens zwei Fingern eine Bisswunde davongetragen haben

Kripo sucht auch nach einem Autofahrer als möglichen Zeugen

Die beiden Frauen und eventuell auch der Täter, könnten unmittelbar vor dem Tatgeschehen um kurz vor 23.00 Uhr noch von einem Autofahrer bzw. Autofahrerin bemerkt worden sein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist den beiden Damen im Städtersweg in etwa Höhe Parkplatz REWE bzw. dem dortigen DM-Drogeriemarkt ein Pkw aus Richtung Hilberlachestraße/Werrastraße entgegengekommen und an den Personen vorbei in Richtung Bahnhof gefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen, eventuell beige-farbenen, Kleinwagen (Ford Fiesta o.ä. Fahrzeugklasse) mit ESW-Zulassung gehandelt haben, dessen Fahrer kurz zuvor noch gehupt haben soll.

Die Kriminalpolizei Eschwege sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern (ggfs. auch vertraulich), die Angaben über den Täter mit der erlittenen Bisswunde machen können. Insbesondere bitten die Beamten auch den beschriebenen Autofahrer bzw. Autofahrerin mit der Polizei unter 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Christopher Pfaff ist neuer Leiter der Polizeidirektion Werra-Meißner

Die Polizeidirektion Werra-Meißner ist seit dem 02. Oktober 2023 unter neuer Leitung.

Nachdem Kriminaldirektor Rainer Neusüß die Polizeidirektion Werra-Meißner nach mehr als 4 ½ Jahren Richtung Kassel verlassen und dort am 17. Juli die Stelle des Leiters der Kriminalpolizei angetreten hat, war der Chefposten der Polizei im Werra-Meißner-Kreis ab diesem Zeitpunkt vakant.

Zu Beginn des Monats Oktober hat jetzt Christopher Pfaff das Führungsamt der Polizeidirektion Werra-Meißner übernommen und steht ab sofort an der Spitze von aktuell 218 Beschäftigten der Polizei im Werra-Meißner-Kreis.

„Ich habe mir vorgenommen, die gute Arbeit, die von der Polizei hier im Werra-Meißner-Kreis unter der Leitung meines Vorgängers Rainer Neusüß seit Jahren geleistet wird, fortzuführen“, so Pfaff bei seinem Amtsantritt in Eschwege. „Ein wichtiges Anliegen ist mir in diesem Zusammenhang die Stärkung der Präventionsarbeit. Mein Ziel ist es daher, dass wir als Polizei gemeinschaftlich mit unseren Kooperationspartnern die vorhandenen Strukturen der Prävention im Werra-Meißner-Kreis ausbauen und für die Bürgerinnen und Bürger die Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit der Polizei weiter verbessern. Letztlich profitieren wir alle von einem gestärkten Sicherheitsgefühl,“ so Pfaff abschließend.

Dienstlicher Werdegang:

Polizeioberrat Christopher Pfaff trat im Februar 2003 in den Dienst der Hessischen Polizei ein. Nachdem er sein dreijähriges Studium in Kassel absolvierte, versah er im Anschluss für ein Jahr seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Mühlheim.

In der Folge wechselte Pfaff zum Polizeipräsidium Frankfurt, wo er in verschiedenen Dienststellen eingesetzt war. Im August 2013 erfolgte seine Versetzung zum Polizeirevier Ost beim Polizeipräsidium in Nordhessen, wo er für ein Jahr seinen Dienst versah.

Danach wurde Christopher Pfaff zum Polizeipräsidium Osthessen in Fulda versetzt, wo er u.a. bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, bei der Direktion Verkehrssicherheit und auch der Abteilung Einsatz in verschiedenen Funktionen tätig war.

Nach mehreren sich anschließenden Qualifikationsverwendungen bei den Polizeipräsidien in Nord- und Osthessen begann Christopher Pfaff im Oktober 2019 mit seinem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup, welches er im September 2021 erfolgreich abschloss.

Im Anschluss übernahm Christopher Pfaff ab dem 01.10.2021 die Leitung der Kriminalpolizei bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder, welche er bis zum 30.09.2023 inne hatte.

Privates:

Christopher Pfaff ist 40 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern in einem Ortsteil von Helsa.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Straße „Hinter der Mauer“ in Eschwege ist ein schwarzer VW Polo Coupe von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Polo befindet sich am Frontstoßfänger und wird auf 350 Euro beziffert. Verursacht wurde die Beschädigung zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Montag 17.50 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag außerdem im Kastanienweg in Reichensachsen. Hier hat offenbar ein Logistikdienst bzw. Paketzusteller gegen 14.44 Uhr eine Mauer auf einem Privatgrundstück beim Wenden beschädigt. Aufgrund von Hinweisen steht das verursachende Fahrzeug fest. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer laufen.

Parkrempler

Beim Einparken am Fahrbahnrand im Höhenweg in Eschwege, ist eine aus Wanfried stammende 55-jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Pkw gerollt. Dabei verursachte die Dame einen Unfallschaden von insgesamt 1000 Euro. Der Parkrempler ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 08.39 Uhr.

Einbruch in Imbisswagen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind gewaltsam in einen abgestellten Imbissanhänger in der Sudetenlandstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut den Beamten in Eschwege zwischen Samstag 14.30 Uhr und Dienstagabend 21.30 Uhr. Bei dem Einbruch ließen die Diebe u.a. Wertbehältnisse und ein Starkstromkabel mitgehen. Der Gesamtschaden liegt im höheren 3-stelligen Bereich. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wasserrohr mutwillig abgerissen; Polizei sucht Zeugen

Im Kellerraum einer Gemeinschaftsunterkunft in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau ist durch Unbekannte ein Wasserrohr mutwillig aus der Wandverankerung gerissen worden, wodurch ein Schaden von 100 Euro entstand. Zudem ist durch das abgerissene Rohr Wasser in den Kellerraum gelaufen, wodurch es aber zu keinen weiteren Beschädigungen kam. Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Parkrempler

Ein Schaden von 2000 Euro entstand am Dienstag um kurz vor 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des orthopädischen Klinikums in Hessisch Lichtenau. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Melsungen kollidierte beim Einparken im unteren Parkdeck mit dem geparkten Wagen einer 44-Jährigen aus Kassel. Beide Autos wurden dabei mit je 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auto rollt gegen Straßenlaterne; Schaden 4000 Euro

Am Dienstagnachmittag hat sich um kurz nach 16.00 Uhr in der Friedrichsbrücker Straße in Rommerode ein Auto selbständig gemacht und ist gegen eine Straßenlaterne gerollt. Laut Unfallbericht kam der Wagen trotz angezogener Handbremse und eingelegtem Gang dennoch ins Rollen und rollte rückwärts aus einer Grundstückszufahrt und prallte auf dem gegenüberliegenden Gehweg gegen eine Straßenlaterne. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 3000 Euro (Pkw) und 1000 Euro (Laterne).

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 2000 Euro

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der aus Bitterfeld-Wolfen (LK Anhalt-Bitterfeld) stammende Mann war um kurz vor 02.00 Uhr auf der B 80 von Arenshausen in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs und hatte laut Unfallbericht offenbar den Streckenverlauf falsch eingeschätzt, so dass er in Folge dessen von der Fahrbahn abgekommen war. Am Fahrzeug des 30-Jährigen entstand dabei ein Schaden von 2000 Euro. Zudem musste der Wagen abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Mündener Straße in Witzenhausen ist ein roter Seat Ibiza von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde an dem Fahrzeug die hintere linke Tür und der linke Kotflügel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 400 Euro. Verursacht wurde der Schaden am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr. Die Besitzerin brachte den Vorfall bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zur Anzeige. Hinweise zum Verursacher entweder an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder an die zuständige Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Auf der Landesstraße L 3227 zwischen Witzenhausen und Ellingerode kollidierte um 06.43 Uhr am heutigen Mittwochmorgen ein 65-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit einem Wildtier, wodurch am Wagen des Mannes ein Schaden von 2000 Euro entstand. Das unbekannte Wildtier lief nach der Kollision davon. Am gleichen Morgen kollidierte gegen 06.50 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau mit einem Reh, als sie auf der Bundesstraße B 7 zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Dabei entstand an ihrem Auto ein Schaden von 1000 Euro.