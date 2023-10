Unbekannte versuchen vergebens Garagentor aufzubrechen

Tatzeit: Montag, 16.10.2023, 02:25 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein elektrisches Rolltor einer Doppelgarage in der Straße „Hinter der Gansbett“ in Knüllwald-Remsfeld aufzubrechen.

Hierbei brachten die unbekannten Täter einen zwei Meter langen Holzpfosten zum Einsatz indem sie versuchten das Rolltor aufzuhebeln. Dies gelang den unbekannten Tätern aber nicht, da sich das Rolltor nur wenige Zentimeter nach oben schieben ließ.

Durch den entstandenen Lärm wurde eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam. Diese konnte zwei schwarz gekleidete Personen mit Sturmhauben bei der Tat beobachten und verständigte sofort die Polizei. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung Ortsmitte.

Durch die Hebelversuche entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Steinwürfe – Glasscheibe ging zu Bruch

Tatzeit: Sonntag, 15.10.2023, 17:58 Uhr

Bereits am vergangenen Sonntag haben unbekannte Täter vom Parkdeck der Schwalmgalerie in Schwalmstadt-Treysa Steine auf ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße geworfen. Hierbei zerbrach die äußere Scheibe eines im ersten Stock befindlichen Fensters.

Zeugen beschrieben wie drei jugendliche Täter anschließend von dem dortigen Parkdeck in Richtung Bahnhof flüchteten. Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 150 – 170 cm groß. Zwei der unbekannten Täter trugen schwarze Pullover und einer davon trug eine Totenkopfmaske. Der dritte unbekannte Täter trug einen roten Pullover.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Korbach: Die Polizei-News

Willingen – Einbrecher in Wohnhaus stiehlt Bargeld, Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (14. Oktober) nutzte ein bisher unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Wohnhaus in Willingen ein. Er entwendete eine größere Menge Bargeld.

Der Täter gelangte am Samstag in der Zeit von 17.00 bis 18.30 Uhr an das Wohnhaus in der Waldecker Straße Willingen. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür und konnte so in das Haus einsteigen. Hier begab er sich in ein Zimmer, welches er durchsuchte. Er fand Geldtaschen und entwendete aus diesen mehrere tausend Euro Bargeld. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.