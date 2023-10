Spontanversammlung auf dem Kasseler Königsplatz zur aktuellen Situation im Nahen Osten

Auf dem Kasseler Königsplatz haben sich heute Nachmittag, gegen 17 Uhr, mehrere Personen zu einer spontanen Versammlung zusammengefunden. In Redebeiträgen wurde die aktuelle Situation im Nahen Osten aus Sicht der Palästinenser sowie die Berichte zu den Ereignissen an einem Krankenhaus in Gaza thematisiert. Durch die Versammlungsbehörde wurde die Kundgebung als Spontanversammlung gewertet. Zu Beginn der Kundgebung hatte sich gegenüber der Versammlungsbehörde ein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben. In der Spitze nahmen etwa 110 Personen an der Kundgebung teil, die durch deren Leiter gegen 18:00 Uhr für beendet erklärt wurde. Die Polizei war von Beginn bis zum Ende der Versammlung vor Ort, ohne dass es zu Störungen kam oder Verstöße festgestellt wurden.

Unbekannter Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel-Harleshausen: Noch keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Verursacher eines Unfalls am vergangenen Mittwoch in der Straße „Am Gesänge“ in Kassel ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der an dem Unfall beteiligte 64-jährige Mann aus Kassel schilderte, war er an dem Mittwochabend gegen 22:25 Uhr mit seinem Fahrrad mit eingeschaltetem Licht von der Straße „An den Rehwiesen“ kommend in Richtung Ahnatalstraße unterwegs, als er vom Spiegel des entgegenkommenden Autos am Oberarm getroffen wurde. Er stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich an der Hand. Darüber hinaus entstanden Schäden an seinem heruntergefallenen Handy und am Fahrradlenker. Der Verursacher war ohne anzuhalten weitergefahren, so der 64-Jährige. Weitere Hinweise auf den Pkw oder den Fahrer liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Taschenlampenschein verrät Einbrecher: Mit Haftbefehl gesuchter 53-Jähriger auf Gastronomie-Schiff festgenommen

Kassel-Wesertor: Das gute Zusammenspiel zwischen einer aufmerksamen Zeugin und der Polizei führte in der Nacht zum heutigen Mittwoch an der Anlegestelle „Die Schlagd“ in Kassel zur Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat. Die Frau hatte gegen 23:30 Uhr Taschenlampenschein auf einem fest vor Anker liegenden Gastronomie-Schiff gesehen und augenblicklich über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Als er die hinzueilenden Streifen des Polizeireviers Mitte entdeckte, versuchte sich der ertappte Einbrecher noch vergeblich unter einem Tisch im Außenbereich des Schiffs zu verstecken, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er eine Scheibe an dem Gastronomie-Schiff eingeschlagen und sich anschließend mit der Taschenlampe auf die Suche nach Wertsachen begeben. Beute hatte der Festgenommene aber dank des schnellen Handelns der Zeugin nicht gemacht. Den polizeibekannten 53-Jährigen aus Melsungen brachten die Beamten auf das Revier, wo sich herausstellte, dass er bereits mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines anderen Einbruchs von der Staatsanwaltschaft Kassel gesucht wird. Aus diesem Grund wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen des Einbruchs werden bei der Wasserschutzpolizei Kassel geführt.

Kabeldiebe waren am Bahnhof Borken aktiv (FOTO)

Borken (ots) – Montagnachmittag (16.10.) wurde die Bundespolizeiinspektion

Kassel von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass im

Bereich des Bahnhofs Borken insgesamt 33 Meter Erdungskabel gestohlen wurden.

Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit muss noch

ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht: Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler: Als Aufkäufer von Altmetall sind

Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von

Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und

verhindern Sie damit strafbare Handlungen. 1) Aufträge zur Verwertung von

Altmetallen erteilt die Deutsche Bahn AG immer in schriftlicher Form. Lassen Sie

sich den Auftrag zeigen!

Bestehen Sie darauf, dass der Lieferant des Altmetalls Ihnen

immer einen amtlichen Ausweis (z.B. Personalausweis) im

Original vorzeigt. Notieren Sie sich die dort angegebenen

Daten. Bei angebotenem Material ab ca. 1 Tonne Gewicht haben Sie die

Möglichkeit, die Deutsche Bahn AG unter der Telefonnummer 030

297-69306 zu kontaktieren. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns des

Lieferanten bekommen, rufen Sie die Bundespolizei unter der

kostenfreien Rufnummer: 0800 6 888 000 an.

Helfen Sie mit! Schauen Sie nicht weg, sondern melden Sie Straftäter.

Kasseler Kripo sucht Zeugen zu Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in Lohfelden

Lohfelden (Landkreis Kassel): Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Dienstagnachmittag eine hochbetagte Frau in Lohfelden. Zwei Unbekannte hatten die Seniorin gegen 16 Uhr vor ihrem Haus zwischen dem Freibad Lohfelden und dem Friedhof Ochshausen angesprochen und sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen wegen eines Unfalls auf einer Baustelle in der Nähe dringend überprüfen zu müssen, waren die beiden Männer in den Keller des Hauses gelangt. Dort machten sie sich ans Werk, wobei die Seniorin beide aufmerksam im Blick behielt. Diesen Moment nutzte offenbar ein unbekannter Komplize, der unbemerkt durch die angelehnte Tür in das Haus schlich und Geld aus dem in der Küche liegenden Portemonnaie stahl. Kurz nachdem die vermeintlichen Wasserwerker gegangen waren beschlich die Frau ein komisches Gefühl, woraufhin sie den Diebstahl des Geldes feststellte und die Polizei alarmierte. Die beiden Täter, die mit der Seniorin in den Keller gingen und einen Ausweis an einem Band um den Hals trugen, können folgendermaßen beschrieben werden:

1.) Ca. 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, blaues Basecap mit Emblem, bekleidet mit blauem Arbeitsanzug (Jacke und Hose) und schwarzen Schuhen, sprach Hochdeutsch.

2.) 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dünne blonde Haare, trug eine blaue Jacke, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe, sprach Hochdeutsch.

Von dem Komplizen liegt bislang keine Beschreibung vor. Wer am gestrigen Dienstagnachmittag in Lohfelden-Ochshausen verdächtige Personen beobachtet hat und den zuständigen Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Trickdiebe geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.