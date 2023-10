Zusammenstoß zweier Pkw

Fulda. Am Montag (16.10.), gegen 18.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstand. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda befuhr die Dieselstraße in Fahrtrichtung Böcklerstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach musste dieser aufgrund eines rechtsseitig geparkten Lkw auf die linke Spur wechseln. Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige aus Neuhof von einem Firmengelände auf die Dieselstraße auf. Die Frau erkannte die Situation und hielt mit ihrem Fahrzeug an, um den 61-Jährigen zunächst passieren zu lassen. Der Opel-Fahrer reagierte jedoch nicht rechtzeitig und fuhr frontal in die linke Fahrzeugseite der 28-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

53-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (17.10.) leicht verletzt. Er befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach gegen 15.45 Uhr in Fulda die Kreuzbergstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend in absteigende Richtung und musste sein Fahrzeug kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Hausnummer 1 verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 41-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Ludwigsau. Am Montag (16.10.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Hauneck die Rengshäuser Straße in Richtung Ersrode. Derzeitigen Erkenntnissen wollte der 25-Jährige abbiegen, was ein nachfolgender 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Homberg zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Junge Frauen in Bus bedroht

Bad Hersfeld. Eine 19-jährige Frau aus Bad Hersfeld ist am Montagabend (16.10.), gegen 23.05 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin in einen Bus an der Haltestelle „Lichterkreisel“ eingestiegen. Während der Fahrt haben zwei bislang unbekannte Personen die Frauen aufgefordert, die Videos auf dem Handy leiser anzuschauen. Dieser Aufforderung seien die Frauen nachgekommen. Allerdings hätten sie nach eigener Aussage leise darüber gekichert, was den unbekannten Mann augenscheinlich in Rage versetzt habe. Dieser habe daraufhin beide Frauen bedroht und schließlich die 19-Jährige am Hals gepackt und gegen die Scheibe des Busses gedrückt. Auch seine weibliche Begleiterin bedrohte die 19-Jährige und drückte diese ebenfalls gegen die Scheibe. Die zwei unbekannten Personen haben den Bus laut Zeugenaussagen an der Bushaltestelle „Am Lax“ verlassen und sind in unbekannte Richtung geflüchtet. Die jungen Frauen stiegen in der „Meisebacher Straße“ aus und verständigten die Polizei.

Die Unbekannten werden von den Frauen wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, circa 50-60 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Haare seien seitlich abrasiert und oben länger zur Seite gelegt gewesen. Bekleidet war die Person mit einer Jeanshose und einer Lederjacke mit roten Elementen. Person 2: weiblich, circa 50-60 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, normale Statur, braune schulterlange Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war die Frau mit einer blauen Jacke. Beide Personen hätten mit ostdeutschem Akzent gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen sowie Fahrgäste, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Postfiliale

Alheim. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagnachmittag (16.10.) und Dienstagmorgen (17.10.) gewaltsam eine Metalleingangstür einer Postfiliale in der Straße „Zum Sool“ in Heinebach auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge an Münzgeld. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vier Einbrüche auf dem Lullusfest

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (18.10.) trieben unbekannte Langfinger auf dem Lullusfest ihr Unwesen. Vier Einbrüche sind der Polizei bislang bekannt geworden:

Gegen 2 Uhr drangen derzeitigen Erkenntnissen nach zwei unbekannte Täter in einen Imbiss ein, der sich auf dem Festplatz befindet. Dort entwendeten sie einen leeren Tresor im Wert von rund 400 Euro. Die beiden Täter trugen Jacken mit aufgezogener Kapuze, Handschuhen sowie Mundschutz.

Zwischen 23.15 Uhr und 9 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Verkaufsstand auf dem Linggplatz gegenüber des Linggdenkmals. Dort entwendeten sie aus der Kasse rund 20 Euro Bargeld.

Zwischen 23 Uhr und 9.55 Uhr war auch das Kinderkarussel auf dem Linggplatz Ziel Unbekannter. Diese zerschnitten die Abdeckplane des Fahrgeschäftes und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden.

Auch ein Fahrgeschäft auf dem Lullusmarkt wurde durch unbekannte Täter heimgesucht. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen diese mit einem unbekannten Gegenstand den Glaseinsatz eines Kassenhäuschens ein und entwendeten Bargeld sowie eine Akku-Flex im Gesamtwert von rund 650 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Scheunen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich Dienstagnacht (17.10.), zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr, unerlaubt Zutritt zu zwei Scheunen in der Straße Hellhof. Aus den jeweiligen Lagerräumen entwendeten sie mehrere Kettensägen, Baumaschinen und Akku-Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Neuhof. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag- (13.10.) und Montagabend (16.10.) einen weißen Hyundai, indem sie zwei Reifen platt stachen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Schachtstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tür beschädigt

Flieden. Unbekannte Täter beschädigten am Montag (16.10.), zwischen 6 und 14 Uhr, die Hintereingangstür einer ehemaligen Gastwirtschaft in der Hauptstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der Glasausschnitt der Tür vermutlich durch Tritte oder Schläge beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fast zwei Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Beamte der Bad Hersfelder Polizei beschlagnahmten am Sonntag (08.10.) fast zwei Kilogramm Betäubungsmittel.

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle im Stadtteil Johannesberg fanden Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld bei einem 26-jährigen Mitfahrer etwa ein Kilogramm Cannabis in einem mitgeführten Rucksack auf und stellten dieses sicher. Die anschließende durch die Staatsanwaltschaft Fulda angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten und weiterer Personen führte außerdem zum Fund von 700 Gramm Amphetamin und dazugehörigen Verkaufsutensilien.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Amtsgericht Bad Hersfeld noch am gleichen Tag Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen. Der Untersuchungshaftbefehl wurde in der Folge gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Verkehrsunfall – Fernreisebus beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstagabend (17.10.), gegen 22.45 Uhr, befuhr der 52-jährige Fahrer eines Fernreisebusses den Busbahnhof an der Straße „Am Bahnhof“. An der Überdachung der Haltestellen kollidierte das Fahrzeug mit einer etwas tiefer liegenden Metallstrebe. Am Dach des Reisebuses entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Bahnhofsüberdachung blieb nach aktuellem Erkenntnisstand unbeschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für zwei Unfälle – Fahrbahnsperrung – 2 leicht Verletzte

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein – Am Dienstag (17.10.2023) befuhr ein 22-jähriger aus Kaiserslautern mit seinem Pkw Lexus gegen 21.05 Uhr die A7 in Richtung Norden – zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West. Nach eigenen Angaben mit einer Geschwindigkeit von ca. 180 km/h. Aufgrund von langsamer fahrenden Fahrzeugen musste der Fahrer stark abbremsen. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen in die Betongleitschutzwand und touchierte anschließend einen Sattelzug, der ebenfalls in diesem Bereich unterwegs war. Der Sattelzugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein – hierbei wurde die Ladung – Sahne – beschädigt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

In der Folge ereigente sich unmittelbar hinter dem ersten Unfall ein weiterer Unfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Göttingen musste aufgrund des Unfalles mit ihrem Pkw Skoda Octavia den Fahrstreifen wechseln und abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw FCA (Fiat) auf den vorausfahrenden Pkw der Göttingerin auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Im Fahrzeug befand sich noch der Hund der Fahrzeugführerin. Der Collie wurde durch die aufnehmende Streife für die Dauer der Behandlung der Hundebesitzerin im Krankenhaus in Obhut genommen und auf der Dienststelle mit allem versorgt, was das Hundeherz begehrt. Nach Beendigung der Behandlung konnte er wieder an sein „Frauchen“ übergeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A7 in Fahrtrichtung Kassel kurzzeitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Kirchheim war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Der Gesamtschaden bei den beiden Unfällen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Gegen 22.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld- Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Nüsttal – Am Montag (16.10.2023) kam es gegen 12.00 Uhr auf der L 3176 in der Höhe des Ortsteils Silges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. In einem Kurvenbereich kam es zur Berührung beider Fahrzeuge (Bereich Außenspiegel), die sich auf der L 3176 entgegenkamen. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hünfeld. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen dunklen Mercedes Actros gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-9658-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Bad Hersfeld – Am Samstag (14.10.2023) befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Gespanns (Pkw Audi A6 mit Anhänger) aus Bad Hersfeld gegen 11.00 Uhr mit Anhänger die B 27 auf dem rechten der zwei Fahrstreifen aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Eine 54-jährige Fahrerin eines Pkw Honda Jazz aus Bebra fuhr in gleiche Fahrtrichtung hinter dem Gespann. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor der Audifahrer einen Schrankboden sowie eine Schranktür, die auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Die Fahrerin des Honda konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Hierbei wurde ein Reifen und die Alufelge beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, konnte später aber ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hohenroda – Am Sonntag (15.10.2023) befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Fusion gegen 14.00 Uhr die Ausbacher Straße aus Richtung Ausbach in Richtung Mansbach und streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Er entfernte sich von der Unfallstelle und meldete sich dann später bei hiesiger Dienststelle und schilderte den Sachverhalt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Breitenbach a.H. – Am Montag (16.10.2023) befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Galaxy gegen 13.00 Uhr aus Grebenau die Hatteröder Straße aus Richtung Hatterode in Richtung B 62. Eine 50-jährige Fahrerin eines VW Kleinbusses aus Breitenbach a. H. befuhr die B 62 aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Niederaula. Beim Einbiegen auf die B 62 übersah der Fahrer aus Grebenau den Kleinbus und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Heringen – Am Montag (16.10.2023), zwischen 07.00 Uhr und 11.45 Uhr, parkte 40-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen aus Merkers in der Lindigstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken hinteren Tür fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlägerei am Lollsmontag

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag (16.10.), gegen 15.35 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei mehrerer Personen im Bereich des Neumarktes. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, fanden sie fünf verletzte Männer vor, die von Ersthelfern versorgt wurden. Derzeitigen Erkenntnissen nach gerieten zwei Personengruppen miteinander in Streit, wobei die Hintergründe im persönlichen Bereich liegen dürften. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.