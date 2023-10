Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe stehlen Israel-Flaggen: Zeugen gesucht –

Offenbach (cb) In zwei aufeinanderfolgenden Nächten in der vergangenen Woche (Mittwoch/Donnerstag und Donnerstag/Freitag) wurde jeweils eine gehisste israelische Flagge vom Fahnenmast im Bereich um das Offenbacher Rathaus geklaut. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt und was die Tathintergründe sind, das müssen nun die Ermittler des Staatsschutzes klären. Hinweise werden unter der Telefonnummer 068 8098-1234 entgegengenommen.

Verkehrsteilnehmer mit Messer bedroht – Zeuge gesucht! – Autobahn 3/Obertshausen

(br) Die Polizei sucht nach einem Zeugen, welcher bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eingeschritten ist. Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor der Abfahrt Obertshausen/Heusenstamm sei dem 40 Jahre alten Mann ein silberner VW Polo mit Offenbacher Kennzeichen aufgefallen, welcher ihm extrem dicht aufgefahren sein soll. Der 30 bis 35 Jahre alte VW-Fahrer habe den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer, nach seinen Angaben, durch Drängeln und entsprechende Gesten zum schneller Fahren nötigen wollen. Nach einem missglückten Überholmanöver auf der Landstraße 3117 seitens des VW-Fahrers brachte er den 40-Jährigen schließlich zum Anhalten. Anschließend kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der VW-Lenker ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Nachdem ein weiterer Autofahrer in seinem weinroten Wagen hinzugekommen sei, welcher signalisierte, dass er die ganze Situation verfolgt habe, sei der bis dato unbekannte Mann wieder in sein Fahrzeug gestiegen und in Richtung Hausen davongefahren. Bislang liegt zu dem VW-Fahrer folgende Personenbeschreibung vor: circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, Vollbart, schulterlange, dunkle Haare, blaue Jacke, dunkle Jeans. Neben dem noch nicht ermittelten Beteiligten sucht die Polizei auch den Fahrer des roten Wagens, welcher den Vorfall beobachtet hat. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 (Polizeistation Heusenstamm) zu melden.

Auffahrunfall mit drei leichtverletzen Personen – Egelsbach

(br) Gegen 15.30 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Darmstädter Landstraße, in Höhe der Hausnummer 11, ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 85-jähriger Egelsbacher in seinem Suzuki Vitara auf zwei hintereinanderstehende Fahrzeuge auf, welche an einer roten Ampel warteten. Nach eigenen Angaben sei der Mann aus Egelsbach von der Sonne geblendet worden und habe die haltenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig ausmachen können. Sowohl der 13-jährige Sohn als auch die 36-jährige Mitfahrerin des Seat, auf welchen der ältere Verkehrsteilnehmer unmittelbar auffuhr, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in eine Klinik verbracht. Die ebenfalls vor der Ampel wartende 39-jährige Mercedes-Fahrerin sowie die 40-jährige Seat-Fahrerin blieben unverletzt. Der Egelsbacher erlitt eine Prellung. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall mit schwerwiegendem Folgeunfall sorgt für Vollsperrung – Bundesstraße 45/Anschluss Autobahn 3

(br) Ein Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 45 (in Fahrtrichtung Hanau), in Höhe der Zufahrten zur Autobahn 3, endete gegen 7 Uhr in einem Unfall mit zwei Schwerverletzten und einer leicht verletzten Person. Zunächst ereignete sich auf der Abfahrt zur A3 in Fahrtrichtung Köln ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr einem 34 Jahre alten Skoda-Fahrer auf das Fahrzeugheck auf. Ebenfalls im Fahrzeug des jüngeren Verkehrsteilnehmers befand sich dessen 16-jähriger Freund. Die Unfallbeteiligten stellten zur Absicherung der Unfallstelle ein Warndreieck auf. Nach ersten Erkenntnissen soll danach ein heranfahrender 53-jähriger Ford-Transit-Fahrer die Unfallstelle zu spät bemerkt haben und in das Fahrzeugheck des stehenden Mercedes gefahren sein. Die Unfallbeteiligten des ersten Unfalls hielten sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb ihrer Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes gegen die Leitplanke gedrückt. Der 16- sowie der 21-Jährige wurden dabei zwischen dem Mercedes und der Leitplanke eingeklemmt. Sie erlitten mehrere Bein- und Hüftfrakturen. Weitreichendere Verletzungen konnten zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Aufprall auf die andere Seite der Leitplanke geschleudert, blieb offenbar nur leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Zufahrt auf die A3 in beiden Richtungen mehrere Stunden lang gesperrt.

Mutmaßliche Drogendealer im Bereich einer Schule festgenommen – Neu-Isenburg

(cb) Einer Streifenbesatzung der Polizeistation Neu-Isenburg waren am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich einer Schule in der Hugenottenallee (80er-Hausnummern) zwei männliche Personen aufgefallen. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnten bei den 21 und 23 Jahre alten Männern insgesamt 36 Gramm Betäubungsmittel sowie typische Verpackungsutensilien und eine FeinwaageOffenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News aufgefunden werden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-jährigen Mann verlief ergebnislos. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln zu.

Bereich Main-Kinzig

Auseinandersetzung vor Kiosk: Tatverdächtiger kam in Fachklinik – Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen 33 Jahre alten Mann aus Hanau vorläufig fest; ihm wird vorgeworfen, zuvor einen 54 Jahre alten Inhaber eines Kiosks in der Krämerstraße bedroht zu haben, möglicherweise auch mit einem Messer. Der Vorfall, bei dem der Angreifer zudem auch Flaschen geworfen haben soll, hatte sich kurz vor 20.30 Uhr vor dem Fenster des Geschäfts ereignet. In Folge dessen soll der 54-Jährige mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, sodass der Hanauer die Flucht ergriff. Der Kiosk-Inhaber soll ihm hinterhergelaufen sein und hierbei auch ein Reizsprühgerät gegen den 33-Jährigen eingesetzt haben. Zwischenzeitlich hatte ein Zeuge die Polizei informiert, die dann beide Personen antraf und vorläufig festnahm. Der 33-Jährige wurde offenbar infolge der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Der Mann, gegen den nun wegen Verdachts der Bedrohung ermittelt wird, kam im Anschluss in eine Fachklinik. Auch der Inhaber musste mit zur Dienststelle und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf ihn kommt ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Die Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand andauernden Ermittlungen. Die Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Einbrecher stehlen Bargeld, Schmuck und Handys: Wer kann Hinweise geben? – Rodenbach

(cb) Zwei bislang unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag, zwischen 10.20 und 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Auheimer Straße (30er Hausnummern) eingebrochen. Zielstrebig begaben sich die Männer in das Schlafzimmer sowie das Ankleidezimmer und nahmen Schmuck, Bargeld und Handys an sich. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung Adolf-Reichwein-Straße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Einer war zwischen 1,80 und 1,90 Metern groß und trug eine dunkle Mütze, eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Bei der Tat hatte dieser dunkle Handschuhe an und führte eine Tüte mit sich. Den zweiten Täter beschreibt die Zeugin ebenfalls als 1,80 bis 1,90 Meter groß. Dieser Mann war mit einer grauen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer hellgrauen Jeans sowie schwarzen Sneakers bekleidet. Auch er führte eine Tüte mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 06181 100-123 zu melden.

Große Menge Bargeld in Pannenfahrzeug aufgefunden – Nidderau

(cb) Einer Polizeistreife fiel am Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, ein Pannenfahrzeug in einer Bushaltestelle im Ortsteil Windecken auf. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges bemerkten die Polizisten eine Papiertüte mit mehreren Geldbündeln im Fußraum. Im Nahbereich des Pannenfahrzeuges konnte eine männliche Person angetroffen werden. Bei dieser handelte es sich offenbar um den Fahrzeugführer. Dieser trug ebenfalls mehrere Geldbündel am Körper. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnte zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Da der Mann keine Angaben zur Herkunft des Bargeldes machen wollte, wurde das Bargeld, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Hause entlassen.

Diebstahl von zwei Audis – Neuberg

(br) In der Nacht zu Dienstag stahlen bislang Unbekannte gleich zwei Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Die Diebstähle bemerkten die Eigentümer jeweils am folgenden Morgen gegen 8 Uhr. Der Besitzer des silberne Audi A8 mit Main-Kinzig-Kreis-Kennzeichen stellte sein Fahrzeug am Montag gegen 18 Uhr in seiner Hofeinfahrt in der Limesstraße ab. Der Q7-Besitzer parkte sein schwarzes Auto, ebenfalls mit MKK-Kennzeichen, gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Zeppelinstraße, in Höhe der einstelligen Hausnummer. Wer Hinweise zu den Diebstählen und zum Verbleib der Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100123.

Rentner durchschaute falsche Polizeibeamte: Abholer vorläufig festgenommen – Gründau/Lieblos

(jm) Ein aufmerksamer und pfiffiger Rentner durchschaute am Dienstagvormittag die Masche von Betrügern und alarmierte umgehend die Polizei, welche einen 16-jährigen mutmaßlichen Geldabholer vorläufig festnahmen. Zuvor erhielt der Senior einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Der Anrufer teilte ihm mit, dass es in unmittelbarer Nähe zu mehreren Diebstählen gekommen sei und fragte nach den Wertgegenständen. Da diese nun nicht mehr sicher seien, sollte der Rentner sein Bargeld in einer Tüte vor das Haus legen. Dem Mann aus Lieblos war der Trick jedoch bekannt und reagierte vorbildlich, indem er die richtige Polizei informierte. Im Rahmen der Geldübergabe nahmen Polizeibeamte nach kurzer Nacheile den Jugendlichen vorläufig fest. Er musste für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle und wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Im Laufe des Dienstagvormittags kam es zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamte, weshalb die Polizei umgehend eine HessenWARN Meldung mit Präventionshinweisen in und um Gelnhausen absetzte.