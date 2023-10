In Wohnhaus eingebrochen,

Limburg-Offheim, Jahnstraße, Dienstag, 17.10.2023, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) In Offheim wurde am Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein 21-Jähriger hatte gegen 19:00 Uhr nur kurz das Haus in der Jahnstraße verlassen. Als er gegen 20:00 Uhr zurückkehrte und die Haustür öffnete, musste er bereits im Hausflur feststellen, dass es zu einem Einbruch gekommen war. Offenbar hatte ein Unbekannter die Terrassentür des Gebäudes aufgehebelt und war so in das Innere gelangt. Der Einbrecher durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und eine hochwertige Uhr. Anschließend entkam der Dieb unerkannt. Ein Nachbar hatte allerdings kurz einen Unbekannten im Garten des Anwesens gesehen. Dieser wurde als circa 175 cm groß und bekleidet mit einer hellgrauen Kapuzenjacke beschrieben. Einen Rucksack habe der Mann auf dem Rücken getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Baucontainer aufgebrochen,

Limburg, Siemensstraße, Dienstag, 17.10.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 18.10.2023, 06:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Baucontainer aufgebrochen und mehrere Baumaschinen daraus entwendet. Unbekannte Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Siemensstraße. Dort brachen sie die Verriegelungen zweier Baucontainer auf und gelangten so in das Innere. Aus den Containern entwendeten die Unbekannten schließlich mehrere Baumaschinen im Wert von circa 30.000 EUR. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde ist bisher unbekannt. Am Baustellenzaun waren zudem die Verschraubungen weiterer Zaunelemente gelöst und geöffnet worden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Dieb in Mehrfamilienhaus,

Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 17.10.2023, 15:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Haus in Limburg eingedrungen und hat Bargeld daraus entwendet. Der Dieb hatte sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und war dann durch das Treppenhaus in das erste Obergeschoss gelangt. Dort entwendete er Bargeld von einer Fensterbank und verschwand wieder. Der Eindringling ist um 15:20 Uhr beim Betreten des Hauses gefilmt worden, konnte jedoch nur als männlich und Kappe tragend beschrieben werden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruch in Vereinsheim,

Runkel-Eschenau, Brückenstraße, Montag, 16.10.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 17.10.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in ein Vereinsheim in Eschenau eingebrochen worden. Bisher unbekannte Täter hatten sich im Schutze der Dunkelheit auf das Grundstück eines Sportvereins in der Brückenstraße begeben und dort das Vereinsheim aufgebrochen. Beamte der Kriminalpolizei entdeckten Hebelspuren an mehreren Türen am und im Gebäude. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, beim Aufhebeln einer Verbindungstür im Inneren löste die Alarmanlage aus, was den oder die Täter offensichtlich in die Flucht schlug. Trotzdem entstand nicht unerheblicher Sachschaden an den Türen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Crossmotorrad gestohlen,

Löhnberg, Kirschbergstraße, Dienstag, 17.10.2023, 05:50 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie) Am Dienstag ist aus einer Garage in Löhnberg ein Motocross Motorrad entwendet worden. Ein 23-Jähriger hatte eine weiße Wettbewerbs-Crossmaschine der Marke „Yamaha“ in einer Doppelgarage in der Kirschbergstraße abgestellt. Am Mittwochnachmittag war das Motorrad dann plötzlich verschwunden. Wie der oder die unbekannten Täter in die Garage gelangten und ihr Diebesgut schließlich abtransportierten ist nicht bekannt. Die reine Wettbewerbsmaschine im Wert von circa 6.000 EUR war nicht mit einem amtlichen Kennzeichen versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Hochwertiges Mountainbike entwendet,

Limburg, Josef-Ludwig-Straße, Dienstag, 17.10.2023, 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Dienstag ein hochwertiges Mountainbike aus einem Mehrfamilienhaus entwendet. Ein Unbekannter hatte sich im Laufe des Tages Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Ludwig-Straße verschafft. Hier hatte ein 23-Jähriger sein mattgraues Mountainbike der Marke „Santa Cruz“ angeschlossen. Der Dieb knackte das Schloss und entwendete das Rad im Wert von über 6.000 EUR. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Betrunkener schlägt zu,

Waldbrunn-Fussingen, Hinterstraße, Dienstag, 17.10.2023, 23:35 Uhr

(wie) Eine Meinungsverschiedenheit zweier betrunkener Männer in Fussingen mündete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine gefährliche Körperverletzung. Ein 36-Jähriger und ein 34-Jähriger hatten sich in einer Wohnung in der Hinterstraße getroffen und dort gemeinsam Alkohol konsumiert. Im Laufe des Abends kam es zu einem Streit, der schließlich aggressiv ausgetragen wurde. Als der 36-Jährige den 34-Jährigen aus der Wohnung warf, eskalierte die Meinungsverschiedenheit. Der 34-Jährige soll hierbei das Glas der Eingangstür zerschlagen und die Klingel von der Wand gerissen haben. Mit der Klingel habe er dann sogar auf den 36-Jährigen eingeschlagen und diesen somit verletzt. Anschließend lief der Täter davon, kehrte aber bei der Sachverhaltsaufnahme der Polizei zum Tatort zurück. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der stark betrunkene Schläger einen Platzverweis. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Radler angefahren,

Limburg, Mundipharmastraße Dienstag, 17.10.2023, 11:30 Uhr

(wie) Am Dienstag ist in Limburg ein Radfahrer von einem Auto zu Fall gebracht und verletzt worden. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem VW die Mundipharmastraße in Richtung Limburger Straße und wollte auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen kreuzenden 20-Jährigen auf einem Fahrrad. Dieser war entgegen der Fahrtrichtung vom Parkplatz gekommen und wollte in die Straße „Auf der Heide“ abbiegen. Der VW kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront frontal mit dem Fahrrad, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Vom Rettungsdienst wurde der 20-Jährige behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR.

Neue Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Limburg-Weilburg

Die Senioren zu erreichen und über Kriminalität und Gefahren aufzuklären, sowie Ängste abzubauen, ist ein beabsichtigtes Ziel seit der Einführung von Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren (SfS) im Landkreis Limburg-Weilburg im Jahr 2010.

Seniorensicherheitsberater geben praktische Ratschläge und bewährte Tipps zu den Themen Senioren sicher im Internet, Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr, Opferschutz/Opferhilfe und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Darüber hinaus sollen ältere Menschen ermuntert werden, mit ihrer Polizei in Kontakt zu treten.

Am 13.10.2023 begrüßte Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst vier Interessenten zu einer Neubeschulung in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg. An der Veranstaltung nahmen auch sechs langjährige SfS teil, um ihr Wissen aufzufrischen, die neuen SfS kennen zu lernen und von Ihren gesammelten Erfahrungen zu berichten. Die Präventionsexpertin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg referierte über polizeiliche Themen, wie Tricks an der Haustür, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, Taschen- und Trickdiebstahl, Schockanrufe, WhatsApp Betrug und Gefahren im Internet und gab Tipps und Verhaltenshinweise, wie Seniorinnen und Senioren sich vor diesen Maschen schützen können. Frau Pütsch und Frau Schlitt von der Leitstelle Älterwerden des Landkreises Limburg-Weilburg nahmen ebenfalls an der Beschulung teil und stellten die Wohnraumberatung, die Nachbarschaftshilfe und die neue Seite des Sozialnetzwerkes https://www.landkreis-limburg-weilburg.de/sozialnetzwerk vor.

Nach der erfolgreichen Beschulung überreichte Kriminaldirektor Marcus Brambach, Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Urkunden an die vier neuen, zertifizierten Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren. Die Teilnehmer erhielten zudem eine Tasche mit Visitenkarten, personalisierten Flyern, Broschüren und Infomaterial und freuen sich nun auf Ihre neue Tätigkeit und Kontaktaufnahme:

Wilhelm Grieß, Selters, 06483-911760

Melanie Mockenhaupt, Löhnberg: 06471 – 6290298 Gregory Ratushnyak, Beselich: 01573-3740819 Volker Weber, Löhnberg, 0151-11347059

Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es momentan 22 ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren, die von Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst betreut und über die neusten Tricks und Maschen auf dem Laufenden gehalten werden. Die Liste aller Sicherheitsberater ist auf der Internetseite des Landkreises eingestellt.

Frau Wüst freut sich sehr auf die neue Verstärkung und sucht noch dringend Berater/-innen für die Stadt Runkel, die Gemeinden Brechen, Dornburg, Elbtal, Hünfelden, Merenberg und Weinbach. Interessenten für das Ehrenamt Sicherheitsberater für Senioren können sich gerne mit Frau Wüst unter 06431/9140-241 oder praevention.pd-lm.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung setzen.