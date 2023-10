Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Beute gemacht, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Dienstag, 17.10.2023, bis 18:45 Uhr

(jn)Am Dienstag wurden aus einem in der Rudolf-Mohr-Straße in Hofheim geparkten Hyundai mehrere Wertgegenstände gestohlen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum bis 18:45 Uhr. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass der oder die Täter zunächst das Fenster der Beifahrertür einschlugen, dann die Tür öffneten und den Innenraum durchwühlten. Sie flüchteten mit einer braunen Ledertasche, in der sich technische Geräte sowie ein Portemonnaie samt Ausweisen und Bankkarten befand. Der Wert der Beute beläuft sich auf knapp 2.000 Euro, der entstandene Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Handfester Streit mit Flaschen,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Bahnhof, Dienstag, 17.10.2023, 19:53 Uhr

(jn)Zwei Männer sind am Dienstagabend in Hofheim in Streit geraten und haben sich in der Folge wechselseitig mit einer Glasflasche angegriffen. Beide wurden verletzt, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Ereignet hatte sich die Auseinandersetzung der zwei 21 und 31 Jahre alten Männer um 19:53 Uhr im Bereich der Unterführung am Bahnhof in der Hattersheimer Straße. Bei den zwei Beteiligten handelt es sich um Familienmitglieder. Die hinzugerufene Polizei traf das Duo am Bahnhof an und leitete Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Beide wurden vor Ort wieder entlassen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Pedelec aus Hofeinfahrt entwendet,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Kreuzgartenstraße, Dienstag, 17.10.2023, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Innerhalb von gerade einmal 30 Minuten ist am Dienstagnachmittag im Hofheimer Stadtteil Marxheim ein hochwertiges Pedelec des Herstellers „Cube“ gestohlen worden. Das Fahrrad im Wert von etwa 6.000 Euro war ab 14:30 Uhr abgeschlossen hinter einer Mauer in der Kreuzgartenstraße abgestellt. Um 15:00 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass es spurlos verschwunden war.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.