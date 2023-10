Wiesbaden: Die Polizei-News

Optikergeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Kirchgasse, 18.10.2023, 04.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Optikergeschäft in der Kirchgasse von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen gegen 04.35 Uhr in das Geschäft ein

und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Sonnenbrillen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Terrassentür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Beethovenstraße, 17.10.2023, 04.00 Uhr bis 16.15 Uhr,

(pl)Die Terrassentür einer Wohnung in der Beethovenstraße hat am Dienstag

Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 04.00 Uhr und 16.15

Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge

die Flucht ergriffen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500

Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen,

Wiesbaden-Schierstein, Büttelwiese, 16.10.2023, 01.00 Uhr bis 17.10.2023, 18.00

Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich „Büttelwiese“ in Schierstein brachen

unbekannte Täter zwischen Montag und Dienstag in eine Gartenhütte ein. Die Täter

verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte und entwendeten hieraus eine

Musikbox sowie einen Stromgenerator. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

BMW gestohlen,

Wiesbaden, Hans-Thoma-Straße, 16.10.2023, 18.00 Uhr bis 17.10.2023, 14.35 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in der

Hans-Thoma-Straße einen geparkten schwarzen 5er BMW gestohlen. An dem

gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-CJ 12

angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Pedelec entwendet,

Wiesbaden, Platter Straße, 17.10.2023, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag haben Diebe vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der

Platter Straße ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Die Täter betraten zwischen

13.00 Uhr und 15.00 Uhr die Hofeinfahrt und brachen die Schlösser zweier dort

abgestellter Fahrräder auf. Während sie dann jedoch im weiteren Verlauf eines

der Räder in der Nähe zurückließen, ergriffen sie mit dem anderen Fahrrad, einem

schwarzgrauen Pedelec von „Diamant“, unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Nächtliche Fußstreife durch die Innenstadt, Wiesbaden, 17.10.2023, 23.30 Uhr

bis 18.10.2023, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde durch das 1. Polizeirevier zwischen 23.30

Uhr und 00.45 Uhr im Bereich der Waffenverbotszone eine Fußstreife durchgeführt.

Hierbei stellten die Polizeikräfte im Umfeld des Platzes der Deutschen Einheit

ein hochwertiges E-Bike fest, welches ohne Sicherung abgestellt war. Das Fahrrad

wurde daraufhin präventiv sichergestellt. Weiterhin konnte in der Bleichstraße

ein Mann kontrolliert werden, welcher in der Waffenverbotszone zwei Cuttermesser

mit sich führte. Die Messer wurden sichergestellt und eine entsprechende

Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Da bei dem Kontrollierten auch noch

Betäubungsmittel aufgefunden worden waren, wurde auch diesbezüglich ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Fußstreife wurde

darüber hinaus im Bereich der Helenenstraße diverser Sperrmüll festgestellt,

welcher über die „Sauberes Wiesbaden“-App der Stadt mitgeteilt wurde. Bei einer

in der Hellmundstraße durchgeführten Personenkontrolle konnten erfreulicherweise

keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche

Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist,

festgestellt werden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, A 671, Anschlussstelle Hochheim-Nord,

Dienstag, 17.10.2023, 16:50 Uhr

(he)Am gestrigen Dienstag kam es auf der A 671 bei Hochheim zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss

stehend von der Fahrbahn abkam, verletzt wurde und in ein Krankenhaus

eingeliefert werden musste. Der Fahrzeugführer war gegen 16:50 Uhr auf der A 671

unterwegs und beabsichtigte diese an der Anschlussstelle Hochheim-Nord zu

verlassen. Hierbei kam der Mann von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild

und kam anschließend zum Stehen. Die eingesetzte Polizeistreife stelle

Alkoholgeruch fest und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte nahezu

3 Promille an. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Stauende übersehen – drei verletzte Personen, Wiesbaden, A 643, Höhe

Dotzheim, Dienstag, 17.10.2023, 16:00 Uhr

(he) Gestern kam es auf der A 643 in Fahrtrichtung Wiesbaden zu einem

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw, bei dem drei Personen verletzt wurden

und ein Sachschaden von geschätzt 34.000 Euro entstand. Gegen 16:00 Uhr befuhr

ein 83-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit seinem Pkw die A 643 in

Richtung Wiesbaden, als er aus unbekannten Gründen den vor ihm entstandenen

Rückstau übersah und nahezu ungebremst in das Heck eines Hyundai fuhr. An dessen

Steuer saß ein 44-jähriger Wiesbadener. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der

Hyundai auf die Seite und wurde in das Heck eines VW Touran geschoben. In diesem

saß eine 47-jährige Idsteinerin sowie zwei Jugendliche. Der Touran seinerseits

kollidierte mit einem vor ihm stehenden Opel Zafira. Der Unfallverursacher, der

44-jährige Wiesbadener sowie die Touran-Fahrerin wurden verletzt in

Krankenhäuser eingeliefert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren neben der Polizei

im Einsatz. Im Feierabendverkehr kam es während den mit den Bergungs- und

Rettungsmaßnahmen einhergehenden Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannte werfen Wassertüte von Brücke auf

Bundesstraße, Taunusstein-Bleidenstadt, B 54, Fußgängerbrücke, Montag,

16.10.2023, 18:40 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Unbekannte eine gefüllte Plastiktüte von einer

Fußgängerbrücke in Taunusstein-Bleidenstadt auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen.

Gegen 18:40 Uhr war ein 33-jähriger Wiesbadener mit seinem Renault Clio auf der

B 54 unterwegs, als plötzlich eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte auf seine

Windschutzscheibe krachte. Diese hatten Unbekannte von der über die Bundesstraße

führende Brücke auf Höhe „Magistrale“ auf das fahrende Fahrzeug geworfen. Der

Geschädigte konnte sein Fahrzeug zum Glück kontrolliert abbremsen und

Schlimmeres verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp

200 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Daher nimmt die Polizei Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich gegen 18:40

Uhr auf oder im Bereich um die Brücke aufgehalten haben, unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 entgegen.

Gegenstände aus Pkw gestohlen,

Idstein, Hermann-Löns-Straße, Samstag, 14.10.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag,

15.10.2023, 09:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen machten sich Langfinger in

Idstein ein unverschlossenes Fahrzeug zu Nutze. Demnach suchten die Unbekannten

die Hermann-Löns-Straße auf und entwendeten aus dem Kofferraum eines dort

geparkten VW Passat medizinisches Zubehör im Wert von etwa 1.000 Euro. Im

Anschluss an den Diebstahl suchten die Diebe unbemerkt das Weite.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegengenommen.

Unfall im Kreuzungsbereich mit Verletzten, BundesstraßeWiesbaden: Die Polizei-News 54 / Röderweg

Taunusstein-Bleidenstadt, Dienstag, 17.10.2023, 21:10 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es an einer Kreuzung in Taunusstein-Bleidenstadt zu

einem Unfall, bei dem drei Personen, darunter auch ein Kind, verletzt wurden.

Gegen 21:10 Uhr befuhr eine 64-jährige Taunussteinerin mit ihrem Nissan die

Bundesstraße 54 von Wiesbaden nach Taunusstein. Dabei beabsichtigte sie an einer

Kreuzung nach links in den Röderweg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die dort

installierte Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Beim Abbiegevorgang übersah die

Fahrerin einen entgegenkommenden Kia Rio. Dieser war besetzt mit der 37 Jahre

alten Fahrerin und zwei sechs Jahre alten Kindern. Es kam zur Kollision beider

Pkw, bei dem die Unfallverursacherin sowie die 37-Jährige und eines der Kinder

verletzt wurden. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser

gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf knapp 22.000 Euro geschätzt.