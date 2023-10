Bergstrasse

Pfungstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Mittwochmittag (18.10.) kam es zwischen 12 und 12.30 Uhr

in der Eberstädter Straße, in der Nähe zur Pfarrgasse, zu einer Unfallflucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der bislang unbekannte Wagenlenker eines

weißen Autos gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Mercedes gefahren

sein. Am Mercedes entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt

werden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Eberstadt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Zwei Unbekannte schlagen zu / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 52 Jahre alter

Passant auf seinem Weg am Dienstagabend (17.10.) in der Berliner Allee von zwei

Männern festgehalten und ins Gesicht geschlagen worden. Ersten Ermittlungen

zufolge ereignete sich die Tat gegen 20.15 Uhr. Beide noch unbekannten Täter

flüchteten unmittelbar zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Sie wurden auf ein

Alter zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt. Einer soll eine dunkle Hautfarbe

gehabt haben und führte einen E-Roller mit sich. Zum Zeitpunkt des Geschehens

war er mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Sein

Begleiter trug schwarze Kleidung, die als Jogginghose und Pullover wahrgenommen

wurde. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen,

die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Payback Accounts in betrügerischer Absicht genutzt / Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Der Versuch in einem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße einen

fremden Payback Account für sich zu nutzen, endete für einen 32 Jahre alten Mann

am Dienstag (17.10.) in der Justizvollzugsanstalt. Gegen 17 Uhr waren

Mitarbeiter des Marktes nach einem Hinweis von Zeugen auf das verdächtige

Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Die hinzueilenden

Beamten stellten den Tatverdächtigen aus Bruchsal noch vor Ort und zudem bei

seiner Kontrolle fest, dass gegen ihn bereits drei Haftbefehle der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe, im Zusammenhang mehrere Diebstahls- und

Betrugsdelikte, vorlagen. Der Mann kam mit zur Wache und wurde nach Abschluss

aller polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird

er mehr als 100 Tage verbringen müssen. Wie er an die Daten des Payback Accounts

gekommen ist und ob er noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich

ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Diese hat das Kommissariat 23 von

der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: 16.000 Euro gefordert / Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Groß-Zimmern (ots) – Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte am

Dienstagnachmittag (17.10.) ein sogenannter Enkeltrick verhindert werden.

Bislang unbekannte Telefonbetrüger forderten eine 84-Jährige aus Groß-Zimmern

zur Zahlung von 16.000 Euro auf. Die Kriminellen gaben zuvor an, dass Ihre

Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte. Nur gegen Zahlung des

Geldbetrages könne Ihre Tochter wieder „freigelassen“ werden. Glücklicherweise

konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter den Betrug verhindern. Dieser wurde bei

dem Versuch der Dame, den Geldbetrag abzuheben, misstrauisch und schaltete die

Polizei ein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor dieser Betrugsmasche.

Bleiben Sie stets misstrauisch. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und

lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Im Zweifelsfall rufen Sie Ihre

Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern zurück oder wenden Sie sich

über den Notruf 110 an die Polizei.

Groß-Zimmern: Unfall verursacht und geflüchtet / Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Groß-Zimmern (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte ein

34-Jähriger am Dienstagabend (17.10.), gegen 21:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in

der Waldstraße. Zeugen konnten beobachten, wie dieser mit seinem Auto rückwärts

fuhr und mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammenstieß. Die Autos wurden dabei

beschädigt. Im Anschluss daran entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der

Unfallstelle.

Der Flüchtige konnte durch die hinzugezogenen Polizeibeamten an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden. Schnell kam der Verdacht auf, dass er unter

Alkoholeinfluss stehen könnte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine

Blutentnahme wurde durchgeführt.

Die Polizeistation Dieburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

aufgenommen.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mit Schmuck, zwei Handys und Geld suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch in der Nacht zum Mittwoch (18.10.) unerkannt das Weite. In der Zeit zwischen 0.00 und 7.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen zuvor Zutritt in das Wohnhaus in der Weingärtenstraße.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Kelsterbach: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Ein im Langer Kornweg geparkter Mercedes, geriet in der Zeit zwischen Dienstagmittag (17.10.) und Mittwochmorgen (18.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto Bordcomputer, Bedienungshilfen und Radio aus. Zudem wurden an dem Mercedes und einem weiteren dort abgestellten Fahrzeug die Scheinwerfer entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim am Main (ots)

Im Zeitraum 15.10.2023, 20:00-22:30 Uhr, ereignete sich in der Mönchbruchstraße Rüsselsheim, auf Höhe der Kreuzung Wiesenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, Kia Sportage, im Bereich der Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000,00EUR. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim, 06142-6960.