Windschutzscheibe in Zeppelinstraße mit Backstein eingeworfen, Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 10 Uhr fand ein Mann seinen in der Zeppelinstraße geparkten PKW Mercedes-Benz mit einer stark beschädigten Windschutzscheibe vor, deren Beschädigung offenbar von einem am Tatort gefundenen, etwa faustgroßen, Backstein herrührte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Am Vorabend gegen 22 Uhr hatten sich zwei junge Männer auf der Straße am Tatort in einer unbekannten Fremdsprache laut unterhalten, wie Zeugen berichteten. Im Anschluss an die Unterhaltung hörten die Zeugen einen lauten Schlag.

Wer hat die Tat beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Sicherstellung eines hochwertigen Rennrads – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 06:25 Uhr stellte eine Polizeistreife im Bereich des überdachten Fahrradabstellplatzes am Speyerer Hauptbahnhof eine dunkel gekleidete Person mit einem hochwertigen Rennrad fest, die sich bei Erblicken der Streife verdächtig verhielt und weg fuhr.

Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und kontrollierten den 46-jährigen Tatverdächtigen auf Höhe des Biomarktes. Er machte zur Herkunft des Fahrrads wenig detailreiche Angaben und konnte sein Eigentum daran nicht belegen. Auch weitere Umstände begründeten in der Gesamtschau Zweifel der Beamten an der Eigentümereigenschaft des 46-Jährigen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeug, eine Taschenlampe sowie ein Messer auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von 0,35 Promille. Die Beamten stellten das von ihm mitgeführte türkisfarbene Rennrad der Marke Bianchi, Modell 1885, im Wert von ca. 1.300 Euro zur Eigentumssicherung sicher.

Die Polizei sucht den tatsächlichen Eigentümer des Bianchi-Rennrads und bittet Zeugen oder Geschädigte um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Eine Herausgabe des Fahrrads kann unter Vorlage eines Eigentumsnachweises erfolgen.

Erneut mehrere Sachbeschädigungen an PKW in der Industriestraße

Speyer (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Industriestraße an mehreren Autos Kennzeichen fehlen. Die Beamten stellten an insgesamt sieben PKW Beschädigungen bzw. das Fehlen des Kennzeichens fest, fanden auf dem Boden ein abgeknicktes Kennzeichenschild sowie drei weitere Kennzeichenschilder in teils schwer zugänglichen, anliegenden Gärten vor.

Die Kennzeichen konnten letztlich mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen und ihren Eigentümern ausgehändigt werden. Die Beamten trafen in Tatortnähe einen 49-Jährigen an, der spontan die Sachbeschädigungen spontan einräumte. Zu seiner Motivation liegen keine Erkenntnisse vor. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Bereits vergangenen Freitag berichtete die Polizei über Sachbeschädigungen an KFZ in der Industriestraße am 03.10. sowie vom 12. auf den 13.10. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.