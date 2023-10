Landau: Die Polizei-News

Handtasche beim Vorbeifahren entwendet – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 17.10.2023 befand sich die 29-jährige Geschädigte gegen 15:05 Uhr auf dem Weißquartierplatz in Landau. In der Hand hielt sie ihre Handtasche. Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer entwendete im Vorbeifahren die Handtasche der Geschädigten.

Die Geschädigte wurde durch die Tathandlung überrascht und konnte nicht reagieren. Der E-Scooter-Fahrer konnte flüchten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

2 Unfallfluchten geklärt

Landau (ots) – Am 17.10.2023 konnte gegen 17:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein 43-jähriger Opel-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in Landau gegen einen PKW Seat stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Im weiteren Verlauf kam der Opel-Fahrer zur Unfallstelle zurück, um sich den verursachten Schaden zu betrachten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Landau (ots) – Am 17.10.2023 konnte gegen 20:20 Uhr ein aufmerksamer Zeuge in Landau in der Albert-Einstein-Straße beobachten, wie ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer beim Ausparken gegen einen PKW Porsche stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Die Halteranschrift des Unfallverursachers wurde aufgesucht. Das Fahrzeug konnte mit korrespondierenden Schäden vorgefunden werden. Auch auf ihn wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zukommen.

Fluchtversuch gescheitert

Landau (ots) – Am 17.10.2023 sollte gegen 23:25 Uhr ein E-Scooter-Fahrer aufgrund nicht angebrachter Versicherungsplakette einer Kontrolle unterzogen werden. Der 18-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, konnte im Nachgang jedoch kontrolliert werden, als er sich in einem Gebüsch vor der Polizei verstecken wollte.

Bei der Kontrolle konnte eine geringe Menge Marihuana und ein verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Da der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich nun in Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle dürfte an dem Vorfall interessiert sein und wurde verständigt.