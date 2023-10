Hund durch Giftköder verstorben

Eußerthal (ots) – Am letzten Wochenende ging ein Hundehalter mit seinem Hund auf dem Radweg zwischen Eußerthal und Albersweiler. Hierbei nahm der Hund etwas auf. Als es dem Hund zunehmend schlechter ging fuhr der Halter seinem Hund in die Tierklinik.

Dort angekommen war der Hund verstorben. Aufgrund der Symptome geht man in der Klinik davon aus, dass er Hund einen mit Rattengift versetzten Köder gefressen hat.

Zeugenhinweise an die PW Annweiler unter 06346-96462519.

Überteuerter Kammerjäger

Maikammer (ots) – Wegen ungebetenen tierischen Gästen hatte eine 77 Jahre alte Frau über das Internet einen Kammerjäger bestellt. Schon nach kurzer Zeit war der Unbekannte mit der Schädlingsbekämpfung fertig und stellte der Frau eine satte Rechnung von knapp 1.300 Euro.

Der unbekannte Desinfektor war schnell verschwunden, das Ungeziefer dagegen nicht. Die Frau erstatte eine Strafanzeige wegen Betrug. Die Ermittlungen dauern an.

Geschwindigkeitskontrollen

Pleisweiler-Oberhofen/Silz (ots) – Am Dienstag 17.10.2023 zwischen 10-14:00 Uhr, wurden mehrere Verkehrskontrollen hinsichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Pleisweiler-Oberhofen am Kindergarten sowie in Silz in Höhe des Kinderdorfes durchgeführt. Hierbei mussten in Pleisweiler-Oberhofen 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag hierbei bei 54km/h.

In Silz wurden sogar 17 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig sanktioniert, die ebenfalls die erlaubten 50km/h zum Teil deutlich überschritten. Hier war der schnellste Verkehrssünder mit 87km/h unterwegs.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Verkehrsteilnehmer sich an die bestehenden Höchstgeschwindigkeiten zu halten, da insbesondere die Kinder noch nicht in der Lage sind, die Gefahren des Straßenverkehres richtig einzuschätzen.

E-Bike entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 17.10.2023 gegen 19 Uhr wurde ein hochwertiges E-Bike der Marke Giant aus einem Hof in der Marktstraße in 76887 Bad Bergzabern entwendet. Der Geschädigte konnte auf seiner Überwachungskamera-App den männlichen Täter bei der Tatausführung erkennen.

Dieser war ca. 15-25 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und hatte helle Haare. Eine sofortige eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf das E-Bike oder den Täter. Das gestohlene E-Bike ist in einer auffällig schwarz, neongrünen und gelben Farbe lackiert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.